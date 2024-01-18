Вот это роскошь: 10 самых дорогих квартир от 50 до 320 квадратов — с террасами, каминами и мхом на стенах

Спальня не для скромных и белый лист — элитные малышки

Самая дорогая квартира из небольших находится в жилом комплексе бизнес-класса «Стасус» на улице Шевченко, 25. Внутри две комнаты, общая площадь — 50 кв. м. Чтобы стать ее новым владельцем, придется заплатить 17,5 миллиона рублей. Если верить описанию, то вся мебель и техника сделаны на заказ специально для хозяина.

В квартире есть гардеробная, гостевой туалет, совмещенный с прачечной, небольшая кухня-гостиная и спальня. Спальня, правда, не простая, а с отдельным входом в личный туалет. А через стекло из комнаты открывается вид на отдельно стоящую ванную. Из нее можно попасть в гардеробную, а потом — в коридор. Квартира точно не для стеснительных.