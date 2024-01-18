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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеОбзор

Вот это роскошь: 10 самых дорогих квартир от 50 до 320 квадратов — с террасами, каминами и мхом на стенах

На продажу выставили двухуровневую громадину в центре города и пентхаус с террасой в Академгородке

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В подборке есть варианты без лишних элементов и роскошные квартиры

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Рынок вторичного жилья в Новосибирске немного притормозил: как отмечают эксперты, в сентябре рост цен остановился из-за изменений ипотечных ставок. Это не означает, что на рынке возможен спад — жилье в принципе вряд ли подешевеет в новом году, но аналитики прогнозируют, что новосибирцы как раз могут побежать скупать квартиры в готовых домах. НГС посмотрел 10 вариантов разной площади, которые сейчас есть в продаже. Они находятся в разных домах и даже районах города, а объединяет их одно — это самые дорогие варианты в своих сегментах.

Спальня не для скромных и белый лист — элитные малышки

Самая дорогая квартира из небольших находится в жилом комплексе бизнес-класса «Стасус» на улице Шевченко, 25. Внутри две комнаты, общая площадь — 50 кв. м. Чтобы стать ее новым владельцем, придется заплатить 17,5 миллиона рублей. Если верить описанию, то вся мебель и техника сделаны на заказ специально для хозяина.

В квартире есть гардеробная, гостевой туалет, совмещенный с прачечной, небольшая кухня-гостиная и спальня. Спальня, правда, не простая, а с отдельным входом в личный туалет. А через стекло из комнаты открывается вид на отдельно стоящую ванную. Из нее можно попасть в гардеробную, а потом — в коридор. Квартира точно не для стеснительных.

Квартира расположена на 7 этаже, всего их в доме 24

Квартира расположена на 7 этаже, всего их в доме 24

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За стеклянной дверью в спальне находится ванная, из нее потом можно попасть в гардеробную

За стеклянной дверью в спальне находится ванная, из нее потом можно попасть в гардеробную

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Второе место среди дорогих квартир площадью до 50 кв. м занимает квартира как раз такой площади в жилом комплексе бизнес-класса Сlаssiс Hоusе на улице Дмитрия Донского, 25/1. Здесь предлагают белоснежный вариант за 15,98 миллиона рублей.

В квартире две комнаты: спальня и кухня-гостиная. Она расположена на 18 этаже и, как отмечают в описании, «выполнена в стильном дизайнерском решении», а белые стены могут стать простором для творчества. Отличный вариант для тех, кто не любит лишнего.

Внутри кроме двух комнат есть гардеробная, а также лоджия и французские балконы. В объявлении отмечается, что на стенах не простые обои, а итальянские, двери так же зарубежные, а плитка — из Испании.

Квартира выполнена в минималистичном стиле, единственные яркие элементы внутри — зеленые стулья

Квартира выполнена в минималистичном стиле, единственные яркие элементы внутри — зеленые стулья

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В спальне есть кровать и две тумбы — ничего лишнего

В спальне есть кровать и две тумбы — ничего лишнего

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Сауна, мох и цветы на стенах — квартиры попросторнее

Квартиры большой площади, как правило, стоят дороже: самая высокая цена на жилье от 50 до 100 кв. м — 50 миллионов рублей за трехкомнатную квартиру в центре города на улице Урицкого, 6, в жилом комплексе Milk House. Общая площадь — 93,6 кв. м, есть два балкона.

На фото — просторное жилье с необычной мебелью и расписанными стенами. Внутри большая кухня-гостиная с биокамином, ванная с цветами на стене, спальня и пустая от мебели комната.

Из коридора можно попасть в большую кухню-гостиную

Из коридора можно попасть в большую кухню-гостиную

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Вся квартира выполнена в темных благородных тонах

Вся квартира выполнена в темных благородных тонах

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Следующий вариант немного дешевле — 32 миллиона рублей за квартиру общей площадью 91 кв. м. Она расположена в жилом доме от компании «КМС» на улице Гоголя, 26. Агент по недвижимости называет жилье «эксклюзивным вариантом с шикарными видовыми характеристиками и дизайнерским ремонтом».

Внутри три комнаты: гостиная с биокамином, детская и спальня с целой стеной мха. Также есть просторная кухня, на которой, как и в спальне, но уже в меньшем количестве поместили мох, гостиная, лоджия и два санузла. Лоджию владельцы специально утеплили, установили дополнительные окна и предлагают использовать как место для отдыха.

Мох расположили на кухне и в спальне

Мох расположили на кухне и в спальне

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В гостиной есть биокамин, а на лоджии установили дополнительные панорамные окна

В гостиной есть биокамин, а на лоджии установили дополнительные панорамные окна

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Закрывает топ квартир от 50 до 100 кв. м вариант на улице Тимирязева, 97, недалеко от станции метро «Заельцовская», в комплексе «Переулок Бульварный». Ее продают за 30,5 миллиона рублей. Общая площадь — 100 кв. м, планировка — трехкомнатная студия: две спальни и кухня-гостиная.

Особенность квартиры — личная сауна, правда, небольшая. В глаза бросается и огромный светильник на натяжном потолке.

Гостиную, совмещенную с кухней, украшает огромный светильник, встроенный в потолок

Гостиную, совмещенную с кухней, украшает огромный светильник, встроенный в потолок

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Внутри есть небольшая сауна

Внутри есть небольшая сауна

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Серый цвет и бархат — варианты для ищущих свободы

Про самую дорогую квартиру в категории от 100 до 150 кв. м мы уже писали в 2022 году: за квартиру на улице Золотодолинской, 31/1 с четырьмя спальнями, гостиной с камином, террасой и тремя санузлами до сих пор просят 69 миллионов рублей.

Еще одну дорогую и просторную квартиру продают в жилом комплексе «Переулок Бульварный» на улице Тимирязева, 97/1. Ремонт в квартире, судя по описанию, выполнен из европейских материалов. Всего здесь три комнаты, а общая площадь составляет 109,2 кв. м, за квартиру просят 46 миллионов рублей. Из интересных элементов — кухня-гостиная, разделенная зеркалами.

Дизайн выполнен преимущественно в серых оттенках

Дизайн выполнен преимущественно в серых оттенках

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Еще один роскошный вариант — 4-комнатная квартира в классическом стиле, ее продают за 45 миллионов рублей в жилом комплексе «Кедровый» на улице Кедровая, 61. Общая площадь варианта — 123 кв. м, внутри просторная гостиная с итальянской мебелью, совмещенная с кухней и столовой, две остекленные лоджии с видом на смешанный лес. Кроме спальни для хозяев и детской, есть место и для гостей.

Продавец отмечает, что в отделке всех комнат использовали европейские материалы

Продавец отмечает, что в отделке всех комнат использовали европейские материалы

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В одной из спален в декоре использовали бархат

В одной из спален в декоре использовали бархат

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Двухуровневые громадины

Самый дорогой вариант в категории площадью от 150 до 200 кв. м стоит 60 миллионов рублей — это 5-комнатная двухуровневая квартира в жилом комплексе «Квартал на Декабристов». Внутри — современная отделка в нейтральных оттенках, по периметру — панорамные окна, а в зоне гостиной и столовой высота потолков (и, соответственно, окон тоже) — 6 м. Общая площадь квартиры — 161,6 кв. м.

На первом уровне расположены три спальни, гардеробная, два санузла (один из них — с душевой, другой — с ванной), просторная кухня-гостиная и столовая. На втором уровне — кабинет, который также предлагают использовать как гостевую спальню.

В зоне гостиной есть огромное окно с выходом на балкон

В зоне гостиной есть огромное окно с выходом на балкон

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На небольшой второй этаж ведет винтовая лестница

На небольшой второй этаж ведет винтовая лестница

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Эта комната находится на втором уровне, ее предлагают использовать как кабинет или гостевую спальню

Эта комната находится на втором уровне, ее предлагают использовать как кабинет или гостевую спальню

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Две самые большие и дорогие квартиры из представленных на сайте стоят по 80 миллионов рублей, обе расположены в Академгородке.

Общая площадь первой — 266 кв. м. Пентхаус находится на проспекте Академика Коптюга, 7 на 14 и 15 этажах, из окна открывается вид на Обское море, новый корпус НГУ, Технопарк и лес.

Внутри пять комнат. На первом этаже есть терраса, с нее как раз открывается вид на Обское водохранилище. В описании указано, что нижний уровень предполагает место для встречи гостей и активного времяпровождения. Планировка свободная, а для зонирования соорудили подиум — на нем установили диван, телевизор и дровяную печь.

Дизайн преимущественно выполнен в древесных, белых и серых цветах. В отделке использовали натуральные материалы

Дизайн преимущественно выполнен в древесных, белых и серых цветах. В отделке использовали натуральные материалы

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Верхний этаж приватный, там отстроили спальни. Одна из них, для хозяев, включает в себя большую ванную комнату с тропическим душем, туалетом с биде, ванной и хаммамом. Рядом есть гардеробная, а сама спальня — с диваном и телевизором. Из спальни тоже можно выйти на террасу. На этаже есть также гостевая комната, кабинет, гостевой туалет и общий холл с мини-баром.

За перегородкой в спальне установлен диван, из комнаты можно выйти на большую террасу

За перегородкой в спальне установлен диван, из комнаты можно выйти на большую террасу

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На террасе можно готовить еду, встречать гостей и любоваться видами Академгородка

На террасе можно готовить еду, встречать гостей и любоваться видами Академгородка

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Еще одна шикарная квартира площадью уже больше 200 квадратов находится на улице Золотодолинской, 35. Описание собственник не оставил, указана только общая площадь — 320 кв. м. Внутри пять комнат и одна лоджия, квартира расположена на последнем этаже четырехэтажного дома около знаменитого пруда с утками. На продажу жилье выставили еще в октябре, но пока за 80 миллионов рублей еще никто не решился купить подобный вариант.

Судя по фотографиям, дизайн квартиры пестрый: зеленый коридор соседствует с голубой ванной и синим кухонным гарнитуром. В зоне столовой и гостиной — мансардное окно.

В квартире есть фитобочка: ее силуэт виднеется справа на фотографии

В квартире есть фитобочка: ее силуэт виднеется справа на фотографии

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Комнаты выполнены в разных цветовых и дизайнерских решениях

Комнаты выполнены в разных цветовых и дизайнерских решениях

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Ранее НГС составил топ самых шикарных и дорогих особняков, которые можно было встретить на досках объявлений в 2023 году. Будущие владельцы смогут жить в настоящих дворцах, купаться в бассейне и отдыхать в хаммаме, прогуливаться по собственному саду или проводить время в личном кинозале, но придется найти хотя бы 60 миллионов рублей.

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