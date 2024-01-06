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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеОбзор

Простым смертным и не снилось. Как выглядят дома богачей из Новосибирска — смотрим на усадьбы ценой от 60 до 120 миллионов

Самый дорогой дом мечты продается в районе Бердска и занимает 1000 кв. метров

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Из 5 самых дорогих вариантов только один располагается в центральной части Новосибирска. Все остальные — дома из загородных поселков

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Кажется, что в 2023 году мы только и делали, что подсчитывали выросшие ценники буквально на всё. Ипотечная ставка тоже выросла — до 15%, и рынок недвижимости стало лихорадить. Но собственникам этих огромных особняков словно всё ни по чем — из года в год они выставляют их на продажу по сумасшедшим для обывателя ценам. Будущие владельцы смогут жить в настоящих дворцах, купаться в бассейне и отдыхать в хаммаме, прогуливаться по собственному саду или проводить время в личном кинозале. Но только если найдут у себя хотя бы 60 миллионов рублей. НГС составил топ самых шикарных и дорогих особняков Новосибирска, которые можно было встретить на досках объявлений. На этот раз мы убрали из списка варианты-долгожители, которые продают годами, и сосредоточились на тех, что появились в 2023 году.

Современный стиль среди сосен — 120 млн за дом с лифтом

Гигантский дом площадью 1000 квадратных метров выставили на продажу в конце года. Но по наблюдениям корреспондента НГС, недостроенный особняк появлялся в продаже и ранее. Теперь коттедж почти завершили — внутри появилась огромная обставленная кухня, крытый бассейн с мозаичными стенами, космические люстры, спальни и детская. За дом, достойный оказаться на страницах интерьерного журнала, просят 120 миллионов рублей.

Так выглядит дом площадью 1000 квадратов с собственным техническим лифтом

Так выглядит дом площадью 1000 квадратов с собственным техническим лифтом

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Современный стиль внутри

Современный стиль внутри

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В доме много воздуха и свободного пространства

В доме много воздуха и свободного пространства

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Есть камин и космические светильники

Есть камин и космические светильники

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Бассейн с мозаичной стеной

Бассейн с мозаичной стеной

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— Роскошный эксклюзивный и современный дизайн-проект, реализованный исключительно из европейских материалов и брендовых интерьерных решений, — говорится в объявлении.

Из впечатляющего (помимо обстановки) — престижное местоположение. Дом построен возле Бердского санатория, из окон открывается вид на сосны, берег Берди в десятках метров.

Баварский дом с окнами на шумную магистраль (100 млн рублей)

Еще один особняк, появившийся на сайтах объявлений в конце прошлого года. Здание примечательно своим огромным окном, которое выходит далеко не на лес или берег реки, а на довольно шумную улицу — коттедж построен фактически в центре города, на улице Кирова.

Забор с плачущими ангелами выделяется на фоне серых панелек

Забор с плачущими ангелами выделяется на фоне серых панелек

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Окно баварского домика тоже обращает на себя внимание

Окно баварского домика тоже обращает на себя внимание

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Жилая часть дома

Жилая часть дома

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А вот то, что используется под коммерцию

А вот то, что используется под коммерцию

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— Визитная карточка дома — это фасад, правильная баварская кладка... Так бы и смотрел на нее вечно. Форма окон — ушли от привычных стандартов и сделали верно, — пишет продавец.

У дома также впечатляющие ворота с фигурками плачущих ангелов, а вот наполнение довольно стандартное. Какая-то часть коттеджа эксплуатируется или сдается арендаторам — судя по фото, тут как минимум работала фотостудия.

Еще одно помещение под аренду

Еще одно помещение под аренду

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За 700-метровый дом с 8 сотками земли просят 100 миллионов рублей, и эта цена пока никак не менялась.

Коттедж в стиле «барн лакшери»: кирпичная кладка и большие окна за 99 млн

В коттеджном поселке «Европейский» в этом году выставили на продажу 500-метровый особняк с видом на Обь и остров Медвежий. Стиль коттеджа продавец характеризует как «барн лакшери» — речь идет о барнхаусе: амбарном стиле, где лофт сочетается с минимализмом.

Дом появился в продаже этим летом и продается до сих пор

Дом появился в продаже этим летом и продается до сих пор

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Кирпичная кладка есть и внутри

Кирпичная кладка есть и внутри

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Эксклюзивный вид на воду

Эксклюзивный вид на воду

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Винный погреб

Винный погреб

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— 4 спальни, отдельные гардеробные и ванные комнаты, русская баня с бассейном, спортзал, винная комната с погребом, отдельный цокольный блок с двумя гаражами на 5 автомобилей впечатлит вас изысканностью внутреннего убранства и функциональностью, — обещает продавец.

Дом расположился на первой линии в закрытом коттеджном поселке, среди соседей — бизнесмены и чиновники.

Объект оценили в 99 миллионов рублей.

Итальянская усадьба с люстрой-бутоном и рысями на стенах (75 млн)

Еще одно статусное место — загородный поселок Кудряшовский. С лета этого года здесь продают роскошную четырехуровневую усадьбу «Itаliаnо Vеrо» площадью 642 квадратных метра.

— Все подготовлено и выведено (электрика, штукатурка, коммуникации для купели) для завершения отделки цокольного этажа все материалы в наличии (кафель, санфаянс, эксклюзивная бильярдная коллекция + стол для азартных игр). Для отделки использовались премиальные материалы, — отмечается в объявлении.

В придачу к дому идет участок в 20 соток «с реликтовыми соснами»

В придачу к дому идет участок в 20 соток «с реликтовыми соснами»

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Зона отдыха с видом на лес

Зона отдыха с видом на лес

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Современный камин

Современный камин

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Люстра-бутон и картины с хищниками

Люстра-бутон и картины с хищниками

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Так выглядит одна из спален

Так выглядит одна из спален

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В ванной комнате даже имеется диван

В ванной комнате даже имеется диван

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Далее идет перечисление всех брендов, представленных в интерьере усадьбы. Судя по списку, предпочтение владельцы недвижимости отдают Италии.

Летом, когда объявление только появилось на сайтах, за дом просили 65 миллионов, теперь стоимость выросла — особняк оценивают в 75 миллионов рублей.

Особняк как в Петергофе — с баней, бассейном и кусочком леса (64,9 млн)

И снова поселок Кудряшовский. На этот раз речь идет об особняке в классическом стиле, в котором угадываются черты дворцово-паркового ансамбля как в Петергофе. В Кудряшах, конечно, скромнее, хотя эркеры, колоннады и золото в интерьерах всё же присутствуют.

— Прекрасная планировка дома позволит разместиться всей большой семье: Несколько с/у на каждом этаже, 4 спальни, огромная итальянская кухня, просторная главная комната для отдыха всей семьи, — говорится в описании к дому.

Коттедж в классическом стиле с гаражом на две машины

Коттедж в классическом стиле с гаражом на две машины

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Следить за тем, что происходит в гостиной, можно со второго этажа

Следить за тем, что происходит в гостиной, можно со второго этажа

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На первом этаже установлен камин, а лестница уходит на цокольный этаж — там расположился кинотеатр

На первом этаже установлен камин, а лестница уходит на цокольный этаж — там расположился кинотеатр

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Бассейн с подсветкой

Бассейн с подсветкой

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Санузел с позолотой

Санузел с позолотой

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Сам особняк занимает 600 квадратов, участок — 30 соток. Здесь построен банный комплекс с закрытым 11-метровым бассейном, барбекю-беседка и гараж на два автомобиля (есть даже зарядка для электрокаров).

Особняк оценили в 64,9 миллиона рублей.

Вы можете сравнить нынешний рейтинг с результатами прошлого года — вот какие самые дорогие дома продавали в Новосибирске.

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