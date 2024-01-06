Простым смертным и не снилось. Как выглядят дома богачей из Новосибирска — смотрим на усадьбы ценой от 60 до 120 миллионов

— Визитная карточка дома — это фасад, правильная баварская кладка... Так бы и смотрел на нее вечно. Форма окон — ушли от привычных стандартов и сделали верно, — пишет продавец.



У дома также впечатляющие ворота с фигурками плачущих ангелов, а вот наполнение довольно стандартное. Какая-то часть коттеджа эксплуатируется или сдается арендаторам — судя по фото, тут как минимум работала фотостудия.