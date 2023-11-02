«Чем дальше, тем страшнее». Купить квартиру в кредит стало почти невозможно. Эксперты — о том, почему так лихорадит рынок недвижимости

Российские банки начали отказывать в выдаче ипотеки по ранее согласованным условиям. По данным «Известий», около трети россиян, получивших одобрение на выдачу ипотеки летом, столкнулись с отказами от банков осенью. Банки снижают размер одобренной суммы, увеличивают размер первоначального взноса или просят дополнительно подтвердить доход. В результате тысячи россиян лишаются возможности приобрести собственное жилье в кредит. При этом проблемы могут возникнуть и с получением льготной ипотеки.
Ранее уже сообщалось о том, что банки перестали выдавать потребительские кредиты. В октябре 80% заемщиков не смогли получить деньги на новый смартфон или машину. Тогда эксперты в качестве основной причины назвали повышение ключевой ставки. А что не так с кредитами на недвижимость? Отменят ли льготную ипотеку? Не рухнет ли рынок недвижимости из-за роста ипотеки? А как все-таки добиться одобрения займа? Об этом — в материале наших коллег из MSK1.RU.
Банкам невыгодно вам помогать
Как и в случае с обычными кредитами, всё дело в ключевой ставке (ставка рефинансирования). Удивительно, но банки тоже берут кредиты. Схема очень простая: коммерческие банки берут деньги в долг у Центрального банка РФ по проценту ключевой ставки, а потом эти же самые деньги выдают населению под более высокие проценты. Сейчас ключевая ставка составляет 15 процентов (вдвое выше, чем летом). Естественно, банки хотят зарабатывать, потому их собственные проценты по кредитам выросли в гигантских масштабах: пропорционально росту ключевой ставки. Если же человек объективно не может потянуть резко подросшие проценты, в выдаче кредита ему отказывают, даже если ранее было получено предварительное одобрение.
Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко не увидел ничего нового в практике, согласно которой у людей отзывают одобрение на ипотеку из-за резких изменений в экономике. При этом он призвал не путать уведомление об одобрении ипотечного кредита с уже заключенным договором.
— Уведомление об одобрении кредита действует от одного до трех месяцев. Это документ «мягкой формы». Договор же кредитный не подписан: банк не брал на себя письменные обязательства, — заявил эксперт в разговоре с MSK1.RU. — Соответственно, в период действия уведомления может что-либо произойти, например, резкое повышение ключевой ставки. Тогда банк имеет полное право отказать человеку в выдаче кредита. Это практика действует десятилетиями.
Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова отметила, что банки постоянно анализируют, насколько бедны или богаты их клиенты. Учреждению попросту не нужен ненадежный должник, который половину своих доходов отдает в счет кредитных платежей.
— При ключевой ставке в 15 процентов у определенного количества заемщиков соотношение платежей по кредитам к их доходам может оказаться завышенным. Банки отказывают таким клиентам, потому что не считают их платежеспособными, — рассказала экономист нашему корреспонденту.
Льготную ипотеку перестанут выдавать
Льготная ипотека служит хорошей альтернативой обычной «грабительской» ипотеке. В 2020 году государство, объявившее себя социальным в новых поправках к Конституции, ввело программу льготной ипотеки. Согласно этой программе, определенные категории населения имеют право на сниженный годовой процент и уменьшенный размер по первоначальному взносу.
Риелтор Елена Ручканова перечислила список тех, кто имеет право на участие в льготной госпрограмме.
— Льготная ипотека положена всё по тем же стандартам, никаких изменений нет. Разве только добавились пункты по военной ипотеке. В остальном среди льготников малоимущие семьи, молодые семьи, студенты до
Однако программу льготной ипотеки хотят отменить. В ходе Московского таможенного форума замминистра финансов Алексей Моисеев выступил за прекращение программы. Чиновник считает, что программа льготной ипотеки должна завершиться, согласно плану, в середине 2024 года и что продлевать ее не нужно. Причиной такого решения госслужащий назвал колоссальную разницу между льготной и рыночной ставкой, которую государство, по всей видимости, уже не может покрывать.
— В прошлом году, когда принималось решение о продлении, задача была — дать рынку время плавно перейти к рыночным условиям, чтобы все знали, что 1 июля 2024 года программы прекратят свое действие, — заявил заместитель главы финансового ведомства.
Рынку недвижимости придет конец?
Этот вопрос выглядит логичным на фоне негативных новостей про отказы в выдаче ипотеки и прекращение действия льготной программы. Учитывая и так критически выросшие цены на недвижимость, ужесточение правил одобрения ипотеки может привести к тому, что квартиры попросту никто не будет покупать.
Елена Ручканова не исключила возможность обрушения рынка жилья, связав это с тем, что зарплаты людей не поспевают за ростом инфляции. Люди попросту становятся не в состоянии выплачивать бесконечно растущую ипотеку.
— Конечно, рынок может обрушиться. Зарплата у людей не растет, в отличие от инфляции, размер которой в дальнейшем будет намного больше, чем сейчас, — рассказала она. — При этом строительство не прекращается, и строительным фирмам надо будет как-то реализовывать свои проекты, под которые они закупили землю еще несколько лет назад. Естественно, рано или поздно это приведет к очередному кризису.
Как получить одобрение на ипотеку
А что же делать тем, кто хочет приобрести квартиру здесь и сейчас? Как обычному человеку (например, выпускнику вуза) получить заветные ключи с помощью банка, избежав отказа? Универсального решения этой проблемы нет, однако базовые советы могут помочь.
Елена Ручканова порекомендовала прежде всего работать официально. При оформлении согласно ТК РФ шанс подтвердить свой доход намного выше, поэтому выше и процент одобрения.
— Нужно устраиваться в фирму, в которой обязательно будет белая заработная плата. От этого будет зависеть ваша платежеспособность при рассмотрении банками, от этого будет зависеть одобрение кредита, — подытожила специалист.
Раннее MSK1.RU уже освещал деятельность банков с негативной стороны. Мы рассказывали о том, как Сбер компенсирует советские вклады, обменивая две тысячи сгоревших советских рублей на шесть тысяч российских. Также мы поделились с вами лайфхаками от Аси Казанцевой по накоплению денег на квартиру. Мимо нашего внимания не прошло и катастрофическое повышение цен на съемное жилье.