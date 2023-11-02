«Чем дальше, тем страшнее». Купить квартиру в кредит стало почти невозможно. Эксперты — о том, почему так лихорадит рынок недвижимости

Ранее уже сообщалось о том, что банки перестали выдавать потребительские кредиты. В октябре 80% заемщиков не смогли получить деньги на новый смартфон или машину. Тогда эксперты в качестве основной причины назвали повышение ключевой ставки. А что не так с кредитами на недвижимость? Отменят ли льготную ипотеку? Не рухнет ли рынок недвижимости из-за роста ипотеки? А как все-таки добиться одобрения займа? Об этом — в материале наших коллег из MSK1.RU.

Банкам невыгодно вам помогать

Как и в случае с обычными кредитами, всё дело в ключевой ставке (ставка рефинансирования). Удивительно, но банки тоже берут кредиты. Схема очень простая: коммерческие банки берут деньги в долг у Центрального банка РФ по проценту ключевой ставки, а потом эти же самые деньги выдают населению под более высокие проценты. Сейчас ключевая ставка составляет 15 процентов (вдвое выше, чем летом). Естественно, банки хотят зарабатывать, потому их собственные проценты по кредитам выросли в гигантских масштабах: пропорционально росту ключевой ставки. Если же человек объективно не может потянуть резко подросшие проценты, в выдаче кредита ему отказывают, даже если ранее было получено предварительное одобрение.