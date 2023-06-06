Под Новосибирском продают усадьбу с люстрой-тюльпаном и рысями на стенах. Смотрим на дом за 65 миллионов

В ДНТ Кудряшовский под Новосибирском выставили на продажу усадьбу площадью почти 650 квадратных метров в окружении бора. За трехэтажный дом, гараж с жилым этажом и участок в 20 соток просят 65 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru.
— Всё продумано по проекту до мелочей и для полного удобства и комфортного проживания. Построен из настоящего кирпича по индивидуальному эксклюзивному проекту. Строили для себя, для комфортной семейной жизни, не на продажу, — говорится в описании к объекту.
В настоящее время это один из самых больших и роскошных коттеджей, продающихся в Кудряшовском.
В прошлом году на продажу выставляли двухэтажный коттедж с винным погребом и хаммамом, откуда открывается вид на панельки. НГС выяснил, кому принадлежит этот дом за 50 миллионов.