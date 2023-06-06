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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Под Новосибирском продают усадьбу с люстрой-тюльпаном и рысями на стенах. Смотрим на дом за 65 миллионов

Его продают вместе с участком с «реликтовыми соснами»

1 200

В дорогом коттедже три этажа и четыре спальни

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В ДНТ Кудряшовский под Новосибирском выставили на продажу усадьбу площадью почти 650 квадратных метров в окружении бора. За трехэтажный дом, гараж с жилым этажом и участок в 20 соток просят 65 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru.

— Всё продумано по проекту до мелочей и для полного удобства и комфортного проживания. Построен из настоящего кирпича по индивидуальному эксклюзивному проекту. Строили для себя, для комфортной семейной жизни, не на продажу, — говорится в описании к объекту.

Из окон коттеджа открывается вид на сосны (и на соседей)

Из окон коттеджа открывается вид на сосны (и на соседей)

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Большая гостиная с предметами роскоши

Большая гостиная с предметами роскоши

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Один из таких — люстра-тюльпан

Один из таких — люстра-тюльпан

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Столовая в классическом стиле

Столовая в классическом стиле

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На третий этаж ведут резные лестницы

На третий этаж ведут резные лестницы

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Так выглядит одна из четырех спален

Так выглядит одна из четырех спален

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Оттоманка в одной из комнат

Оттоманка в одной из комнат

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Бассейна в доме нет (хоть в цоколе и установлена уже готовая чаша), зато имеются несколько роскошных санузлов

Бассейна в доме нет (хоть в цоколе и установлена уже готовая чаша), зато имеются несколько роскошных санузлов

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В одной из комнат стоит круглая кровать

В одной из комнат стоит круглая кровать

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В настоящее время это один из самых больших и роскошных коттеджей, продающихся в Кудряшовском.

В прошлом году на продажу выставляли двухэтажный коттедж с винным погребом и хаммамом, откуда открывается вид на панельки. НГС выяснил, кому принадлежит этот дом за 50 миллионов.

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