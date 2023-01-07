Памятники шику. Сколько стоят самые дорогие дома Новосибирска — с тронными залами, будуарами и тиграми на стенах

Впервые дом появился в продаже в мае 2022 года (и НГС об этом писал). Он продается до сих пор, и, что особенно важно, цена за это время никак не изменилась.



Дворец в бору со SPA-комплексом — ветеран на рынке элитных домов (140 млн)

На втором месте — особняк в Заельцовском бору, который можно назвать старожилом подобных обзоров. Дом в роскошном поселке Удача продают примерно с 2020 года.



— Вместительный и комфортабельный, выполнен по индивидуальному проекту известного архитектора в неоклассическом стиле, — пишет продавец.