Памятники шику. Сколько стоят самые дорогие дома Новосибирска — с тронными залами, будуарами и тиграми на стенах

Непростой 2022 год изрядно подкосил финансовые амбиции владельцев продающейся элитной недвижимости, но не сломил их. А потому статусные дома по безумным ценам продолжают появляться в продаже на рынке Новосибирска. Как правило, это далеко не новые предложения, правда, с новыми ценниками — владельцы снижают их, чтобы, вероятно, поскорее избавиться от специфических объектов гигантской площади с настоящими тронными залами, каминами, винными погребами и пирсами, выходящими к морю. НГС рассказывает о самых дорогих домах, выставленных на продажу в 2022 году. Позволить себе такую недвижимость смогут лишь избранные — цены стартуют с отметки в 95 миллионов рублей.
Дом с 5 спальнями, двумя спортзалами и собственным выходом к морю — 175 миллионов
Коттедж в стиле модерн на прибрежной косе у Бердского залива — лидер нашего списка. За элитный дом площадью почти 600 квадратных метров с участком в 40 соток просят 175 миллионов рублей, и это абсолютный рекорд среди продающейся в настоящее время недвижимости Новосибирска.
Чтобы перечислить всё, что есть на участке, понадобится несколько абзацев текста, но мы обозначим самое основное: трехэтажный дом, двухэтажная баня из цельного кедра (260 квадратов), она же гостевой дом, гараж на 4 машины и собственный выход к морю. А теперь о том, что внутри: 5 спален, 2 спортзала, домашний кинотеатр, бассейн, комната отдыха с русским бильярдом, винный погреб. Ну и добавим немного деталей: на 1-м и 2-м этажах установлены панорамные окна, откуда открывается вид на море, а в бане и коттедже — французские камины.
Впервые дом появился в продаже в мае 2022 года (и НГС об этом писал). Он продается до сих пор, и, что особенно важно, цена за это время никак не изменилась.
Дворец в бору со SPA-комплексом — ветеран на рынке элитных домов (140 млн)
На втором месте — особняк в Заельцовском бору, который можно назвать старожилом подобных обзоров. Дом в роскошном поселке Удача продают примерно с 2020 года.
— Вместительный и комфортабельный, выполнен по индивидуальному проекту известного архитектора в неоклассическом стиле, — пишет продавец.
И тут сложно не согласиться, дом действительно более чем вместительный — 3 этажа и более 1200 квадратов. Внутри есть даже настоящий SPA-комплекс с восемнадцатиметровым бассейном из турецкого мрамора и вышкой. В остальном наполнение довольное стандартное (хоть и роскошное) для домов подобного типа: пять спален, кабинет, гостиная, кинотеатр, бильярдная, кухня-столовая, гостевая и комнаты для персонала.
Годами ранее особняк продавали за 150 миллионов рублей, но весной 2022 года продавец решил сбросить цену сразу на 10 миллионов — теперь дом можно приобрести за 140 миллионов.
Коттедж с водопадом и «благоприятной аурой». 110 миллионов и мебель в подарок
Третье место — и еще один долгожитель, который перекочевал в этот обзор из прошлогоднего, хотя на различных сайтах можно найти объявления о продаже этого дома еще в 2019 году.
— Дом действительно построен с душой, с очень благоприятной аурой. Идеален для личного проживания большой семьи. <…> Территория участка поделена домом на две зоны — южную и северную. С южной стороны дома расположен пруд глубиной 5 метров, дровяная баня и пляжная зона. Северную часть занимает беседка с русской печью и барбекю, водопад, который переходит в ручей. Ручей, огибая дом, впадает в пруд, — говорится в объявлении на сайте N1.RU.
В самом же четырехэтажном доме, который занимает почти 500 квадратов в элитном поселке Дубравушка, тоже хватает интересных решений: есть зимний сад, три гардеробные, библиотека, бассейн с сауной и гостиная с круглым камином.
В конце 2021 года этот особняк продавали за 115 миллионов рублей, теперь цену снизили на 5 миллионов. Объявления о продаже уникального дома с водопадом то исчезают, то вновь появляются на сайте N1.RU, последний раз новое объявление было опубликовано в начале декабря.
Особняк из дагестанского камня с интерьерами, достойными какого-нибудь дворца (103 млн)
Впервые об этом коттедже мы написали летом прошлого года. Роскошный особняк в подчеркнуто классическом стиле расположен в Заельцовском районе, недалеко от ЖК «Жуковка». В доме 3 этажа общей площадью почти 600 квадратов, а на участке поработал ландшафтный дизайнер.
— Все строительные материалы проверялись на радиацию. Облицовка дома и забора выполнена дагестанским камнем. Все двери (высота 2,4) и мебель в доме производства Италии, ручная художественная роспись в спа-зоне. Этапы строительства от фундамента до кровли запечатлены в памятном альбоме, — пишет продавец.
В цоколе дома есть спа-зона с бассейном, спортзалом и сауной, на первом и вторых этажах — кухня, гостиная, кинозал, несколько гардеробных, кабинет, гостевая спальня и спальня хозяев, а также терраса, которую предлагают использовать в качестве зимнего сада.
Стоимость дома осталось прежней с момента появления первого объявления — 103 миллиона рублей.
Усадьба с футбольным полем и круглой кроватью — 95 миллионов рублей
Замыкает пятерку самых дорогих домов усадьба в Ключевом, о которой мы уже рассказывали в прошлом году. Объект примечателен огромным участком (79 соток), где разместились и основной дом, и баня, и гараж, и футбольное поле, и бассейн.
— Первый этаж дома отведен под объединенное пространство кухни-столовой и гостиной, кабинет, гардеробную и гостевой санузел. Второй этаж занимают хозяйская спальня с собственной ванной комнатой, две детские комнаты и санузел. На цокольном этаже размещены бильярдная, сауна с гималайской солью, прачечная, тренажерный зал, санузел. Дом строился для себя в 2018 году, всё продумано до мелочей, — говорится в описании.
Мы узнали, кто являлся владельцем этой недвижимости на момент его продажи в 2021 году — это совладельцы компании, занимающейся венчурными инвестициями, Юрий Докукин и Татьяна Глазунова. Последняя известна выпуском материалов по заказу ГБУ «Агентство поддержи молодежный инициатив» (в них рассказывалось о системе областных и местных органов власти и печатались биографии губернатора и депутатов), попыткой избраться в Заксобрание в 2015 году, а также уголовным делом. В 2021 году ее признали виновной в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
В объявлении о продаже особняка подчеркивается: «Срочная продажа». Сейчас он стоит 95 миллионов рублей, хотя годом ранее его продавали за 99 миллионов.
Весной прошлого года отрасль продажи жилья пережила настоящий ажиотаж — спрос на квартиры вырос почти на треть, но риелторы не спешили закрывать сделки. НГС узнал у экспертов, как кризис сказался на владельцах элитной недвижимости, которую они рассчитывали продать в 2022 году.