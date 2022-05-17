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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

На побережье Бердска продают один из самых дорогих особняков НСО — что есть в элитном доме за 175 миллионов

В коттедже два спортзала и винный погреб, а на участке есть двухэтажная баня с бассейном

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Дом занимает более 500 квадратов на участке в 15 соток. По соседству — Бердский санаторий и парк «Бердская коса»

Дом занимает более 500 квадратов на участке в 15 соток. По соседству — Бердский санаторий и парк «Бердская коса»

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В Бердске выставили на продажу элитный особняк площадью более 500 квадратных метров — он расположен на побережье Новосибирского водохранилища, по соседству с Бердским санаторием. За дом и участок в 15 соток просят 175 миллионов рублей. Объявление о продаже дорогого объекта появилось 10 мая на сайте N1.ru.

— Уникальное предложение — элитный загородный дом в экологически чистом месте природного парка «Бердская коса» в сосновом бору, на берегу Обского моря. Выход к воде через несколько домов. Для любителей водного отдыха есть оборудованный спуск для техники на воду. Асфальтированная дорога ведет прямо до ворот, — говорится в объявлении.

К большому особняку с фасадом из подвесного камня примыкает баня из кедра. Ее продавец называет «эксклюзивной»

К большому особняку с фасадом из подвесного камня примыкает баня из кедра. Ее продавец называет «эксклюзивной»

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Дом, как указывает продавец, построен в стиле модерн

Дом, как указывает продавец, построен в стиле модерн

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А ступени на лестнице в гостиной, если верить объявлению, выполнены из натуральной древесины

А ступени на лестнице в гостиной, если верить объявлению, выполнены из натуральной древесины

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На строительство дома по индивидуальному проекту, как пишет продавец, ушло пять лет. Ремонт в нем выполнен «в стиле "современный модерн" из дорогостоящих материалов европейского качества». Внутри есть несколько спален, гостиная с кухней, рабочий кабинет, два спортзала, домашний кинотеатр, винный погреб, прачечная, гардеробные, в том числе гардеробная для хранения сезонных вещей. На участке также располагается гараж и двухэтажная баня из кедра — тут же обустроена комната отдыха с бассейном и камином.

В ванной комнате установлена прозрачная душевая кабина

В ванной комнате установлена прозрачная душевая кабина

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Спальни разместились на втором и третьем этажах. Отсюда же выход на террасу

Спальни разместились на втором и третьем этажах. Отсюда же выход на террасу

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В двухэтажной бане из кедра обустроили комнату отдыха с бильярдом, камином и бассейном

В двухэтажной бане из кедра обустроили комнату отдыха с бильярдом, камином и бассейном

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Кстати, глубина бассейна — 1,8 метра

Кстати, глубина бассейна — 1,8 метра

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Продающийся особняк — одно из самых дорогих предложений среди актуальных объявлений. Конкуренцию ему может составить разве что эта усадьба в ДНТ «Удача». Полтора года назад за дом площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров просили 180 миллионов рублей, сейчас цену скинули до 160 миллионов рублей. Если верить регулярно обновляющимся объявлениям на N1.ru, покупателя для него по-прежнему ищут.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в НовосибирскеЭлитные дома и квартиры в Новосибирске

В апреле мы побывали на красивом острове Огуречный недалеко от Морозово. Землю там продали по смешной цене для строительства элитных домов, а затем выяснилось, что сделка была проведена незаконно, и судьба красивых коттеджей осталась под вопросом. Как сейчас обстоят дела на Огуречным, который недавно лишился дамбы, мы рассказывали в этом материале.

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