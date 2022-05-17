На побережье Бердска продают один из самых дорогих особняков НСО — что есть в элитном доме за 175 миллионов

На строительство дома по индивидуальному проекту, как пишет продавец, ушло пять лет. Ремонт в нем выполнен «в стиле "современный модерн" из дорогостоящих материалов европейского качества». Внутри есть несколько спален, гостиная с кухней, рабочий кабинет, два спортзала, домашний кинотеатр, винный погреб, прачечная, гардеробные, в том числе гардеробная для хранения сезонных вещей. На участке также располагается гараж и двухэтажная баня из кедра — тут же обустроена комната отдыха с бассейном и камином.