Скандальный остров в Морозово пытаются отобрать у элиты. Смотрим, как там живут после сноса дамбы

Вообще, ситуация с распределением участков на острове выглядит довольно странной. Изначально в ДНТ числилось более 100 человек, однако 90 из них были исключены уже в 2014 году, когда и началось формирование участков. Землю на острове в результате приобрели совсем другие люди — новые участники ДНТ.



— Из пояснений указанных лиц (исключенных дачников. — Прим. ред.) следует, что все они являются работниками <данные изъяты>. В 2014 году на собрании трудового коллектива, организатором которого являлся <данные изъяты> Рева В. Г., было дано распоряжение выдать доверенности на имя председателя и учредителя ДНТ «ФМК» Черных Е. В. с целью оформления прав на земельный участок товарищества, чтобы «помочь хорошим людям». Поскольку все работники находились в подчинении у руководителя, они вынуждены были выполнить требование и выдать на имя Черных Е. В. нотариальные доверенности, которые были оформлены в организованном порядке в один день. При этом заявления о вступлении в члены ДНТ «ФМК» они никогда не писали, о принятии их в члены товарищества и об исключении из него им ничего не известно, в собраниях членов товарищества участия они не принимали, вступительные, целевые и членские взносы не оплачивали. Фактически спорный земельный участок ими не приобретался, на территории острова они никогда не были, земельный участок в собственность ими не принимался, — говорится в материалах суда.



Сам же Рева, который тоже числится в списке собственников острова, есть и среди экс-учредителей «Фуд-Мастер Консалтинг», связанным с ДНТ «ФМК». Но коллектив, которому Рева и выдал распоряжение записаться в «островное» товарищество «ФМК», как установила Тайга.инфо, работал в Линевской районной больнице. При этом среди прежнего руководства действительно можно обнаружить Виктора Реву — он был заместителем главного врача. «Независимая газета» в 2000 году называла Виктора Реву «местным авторитетом», который участвовал в разборках и дележке продукции линевского НовЭЗа.

Что происходит на Огуречном сейчас

Дороги к Огуречному сейчас нет, но жизнь на острове не останавливается. Как рассказывает местный дачник Денис (имя изменено по его просьбе. — Прим. ред.), ставший свидетелем сноса дамбы в конце прошлого года, спустя несколько месяцев, как только в Бердском заливе встал лед, поездки элитных дачников на остров возобновились.