Скандальный остров в Морозово пытаются отобрать у элиты. Смотрим, как там живут после сноса дамбы

У частного острова Огуречный в Морозово, который отдали под строительство элитного коттеджного поселка, долгая и скандальная история. В 2020 году в споре дачников и природоохранной прокуратуры случился грандиозный поворот — суд постановил вернуть в собственность государства островную землю, на которой уже успели появиться аккуратные домики. Затем последовал еще один удар для дачников — дамбу, соединявшую Огуречный и большую землю, было решено снести. С конца октября прошлого года остров живет без дороги и без особых перспектив — его судьба, скорее всего, решена, но собственники участков продолжают бороться в судах. Корреспондент НГС Ксения Лысенко побывала на закрытом острове и узнала у председателя ДНТ о планах на спорную землю, а также вспомнила в деталях историю появления коттеджного поселка, землей в котором обзавелись депутат, бывший замначальника полиции, спортсмены и влиятельные предприниматели.
Но для начала взгляните, как выглядит это уникальное место с высоты.
Как остров стоимостью 50 миллионов продали за 10
Аккуратный островок в форме сердца недалеко от села Морозово начали застраивать с 2014 года. Тогда землю в этом уникальном месте приобрело дачное некоммерческое товарищество «ФМК». Планы на 17,5 гектара земли с соснами и пляжами были по-настоящему грандиозными: председатель ДНТ «ФМК» Ярослав Солоха рассказывал «Деловому кварталу» о намерениях построить на острове ресторан домашней кухни, обустроить охотничьи угодья и, конечно же, возвести коттеджи из клееного бруса. Все домики должны были оформляться в едином стиле — для этого в проект вступила финская компания-застройщик Honka.
— На острове будут детские площадки, пирс, причалы для лодок, ресторан и хороший чайный домик, где люди смогут собираться, общаться, отмечать праздники. Люди устали от своих поселков и дач с высокими заборами, как в 90-е. В Европе такого нет, — объяснял директор представительства Honka в Новосибирске Василий Бриль корреспонденту НГС в 2015 году.
Учредители ДНТ «ФМК» — Юрий Логуткин, Владимир Непомнящих, Евгений Черных, Дмитрий Тонких и Ярослав Солоха. Последний, как писала «Тайга.инфо», фигурировал как гендиректор компании, связанной с «Фуд-мастером», развивавшим сети «Вилка-Ложка» и «Жили-Были». У ДНТ, по данным «СПАРК-Интерфакс», есть несколько лицензий на право пользования водными объектами, а также пометка о приостановлении с 17 февраля операций по счетам.
За европейский стиль жизни пришлось бы серьезно заплатить. По оценкам Василия Бриля, участок земли на острове и финский коттедж в среднем обходился в 30 миллионов рублей.
— Вы видите эти роскошные автомобили, которые ездят по улицам Новосибирска, — у всех этих людей есть такая сумма денег. Возьмите 20 миллионов на дом и 10 миллионов на участок — 30 миллионов. Это раньше 30 миллионов был целый миллион долларов, а теперь полмиллиона — людям в 2 раза доступнее стала «Хонка» и такие проекты. Видите, у кризиса есть свои плюсы, — уверял он.
Параллельно с рассказами о грандиозном преображении острова в оазис для избранных нарастало недовольство местных дачников (недалеко от Огуречного располагаются два СНТ — «Ива» и «Ива-2»). Они жаловались на вырубки леса, вывоз плодородной почвы, заборы на берегу острова и даже предрекали заболачивание водоема из-за дамбы, которую впоследствии переделали в трубчатый переход — все свои жалобы они направляли в ОНФ.
В 2016 году о выявленных нарушениях на Огуречном острове снял фильм ФБК* (в июле 2021 года Московский городской суд признал ФБК экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ), а спустя несколько дней Искитимский районный суд вынес решение о сносе дамбы.
Демонтировать дамбу ФМК должен был еще в 2017 году, но этот срок постоянно сдвигался, так как компания решила оспорить судебное решение. Но с этим ничего не вышло, решение осталось в силе, а к разбору дамбы приступили аж в октябре 2021 года, причем, силами приставов — сама компания ФМК, как писал «Континент.Сибирь», не стала исполнять решение.
Что касается участков на острове, то по ним тоже есть решение суда, хоть и не окончательное, поскольку собственники земли и учредители ДНТ продолжают его оспаривать. В 2020 году Новосибирский областной суд признал сделку по продаже острова незаконной, поскольку Огуречный представлял собой рекреационную зону, а часть проданных участков на нем и вовсе располагалась в пределах береговой полосы. Остров, а вернее участки на нем, полагалось вернуть в собственность государства. Тогда же и стали известны детали сомнительной сделки — 17,5 гектара были проданы ФМК за скромные 10 миллионов рублей, при этом сам ФМК, нарезав остров на участки, продавал их тоже по весьма сниженным ценам.
— Земельный участок
Вскоре уголовное дело дошло и до экс-главы Искитимского района Олега Лагоды — его арестовали в конце 2020 года, а в феврале 2021 года отпустили под домашний арест. В ноябре 2021 года дело, наконец, поступило в суд. Олега Лагоду обвиняют в превышении должностных полномочий при продаже Огуречного острова в частные руки.
— В результате таких действий были нарушены права граждан на пользование общедоступным объектом (береговой полосой Новосибирского водохранилища), исключена возможность использования этого земельного участка населением в рекреационных целях, а также причинен материальный ущерб Российской Федерации в 44,5 миллиона рублей, — сообщили НГС в прокуратуре.
Кто владеет участками с эксклюзивным видом на Бердский залив
Ещё один интересный момент заключается в том, кто же всё-таки обзавелся участками и домами на острове — причем не за 30 миллионов, как предрекали в компании Honka, а за 200–250 тысяч рублей.
Часть участков на острове принадлежит учредителям ДНТ, а также членам их семей. Например, у семейства Тонких 16 участков. При этом отец учредителя, Дмитрия Тонких, — Виктор — является семикратным чемпионом мира по вольной борьбе среди ветеранов.
В числе собственников вообще много спортсменов. Рустам Адеишвили был учредителем школы фитнеса Сибири, а его отец — Давид Адеишвили (он же, судя по данным «СПАРК-Интерфакс», Давид Ягдаров) — мастер спорта по вольной борьбе. В 2011 году, как писал КоммерсантЪ, его задержали в момент передачи денег киллеру — тот готовил убийство предпринимательницы.
— Предполагаемого организатора несостоявшегося убийства задержали, сопротивления бывший борец не оказал. Санкцию на арест подозреваемого дал Железнодорожный райсуд. Следственное управление по Новосибирской области СКР возбудило дело о подготовке убийства по найму (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). О мотивах готовившегося преступления следствие пока не сообщает, — писало издание.
В собственниках числится и Игорь Хлебников — человек с таким же именем является президентом академии смешанных единоборств «Ястреб» и тренером по джиу-джитсу, а также Павел Чупрасов — старший тренер сборной команды Новосибирской области по самбо.
Как писала Тайга.инфо, опубликовавшая в конце 2020 года большое расследование о собственниках участков и домов на Огуречном, почти все они так или иначе связаны между собой.
— На человека по фамилии Чупрасов также зарегистрирована фирма «Иммокорсибирь», ранее в ее владельцах и руководстве был Павел Шевгеня, у которого, вероятно, родственные связи со встречающимися среди членов ДНТ Романом и Сергеем Шевгеней. Тезка Павла Шевгени был участником охоты на косуль в Ордынском районе Новосибирской области. Там было несколько человек, однако обвиняемым стал только 54-летний новосибирец Владимир Ветров — его фирма занимается общественными туалетами и фигурировала в скандале со сбором денег за парковку у зоопарка, — говорится в расследовании издания.
Среди собственников выделяются и по-настоящему статусные персоны — например, депутат Совета депутатов Кирилл Покровский, который обзавелся на острове домом. Он также является председателем комиссии по бюджету и налоговой политике в Совете депутатов и директором по развитию ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест». Эта компания известна, в частности, застройкой микрорайона «Чистая слобода» на окраине Новосибирска.
Среди владельцев, имена которых есть в документах суда, фигурирует и Вячеслав Певнев — бывший замглава полиции и собственник двух участков на Огуречном. В 2020 году НГС рассказывал о краже его накоплений из банковской ячейки «Альфа-банка» — сумма составляла 130 миллионов рублей. По данным Тайги.инфо, его же подозревали в подписании разрешений на специальные номера для автомобилей близких ему людей под предлогом программы защиты свидетелей. Недавно Вячеслав Певнев выставил на продажу санаторно-курортный комплекс с медицинским центром, отелем премиум-класса, рестораном, коворкинг/конференц-залом и спортзалом, благоустроенной территорией с аллеей и лаунж-зонами по соседству с резиденцией губернатора. Ее продавец оценил в 620 миллионов рублей.
Вообще, ситуация с распределением участков на острове выглядит довольно странной. Изначально в ДНТ числилось более 100 человек, однако 90 из них были исключены уже в 2014 году, когда и началось формирование участков. Землю на острове в результате приобрели совсем другие люди — новые участники ДНТ.
— Из пояснений указанных лиц (исключенных дачников. — Прим. ред.) следует, что все они являются работниками <данные изъяты>. В 2014 году на собрании трудового коллектива, организатором которого являлся <данные изъяты> Рева В. Г., было дано распоряжение выдать доверенности на имя председателя и учредителя ДНТ «ФМК» Черных Е. В. с целью оформления прав на земельный участок товарищества, чтобы «помочь хорошим людям». Поскольку все работники находились в подчинении у руководителя, они вынуждены были выполнить требование и выдать на имя Черных Е. В. нотариальные доверенности, которые были оформлены в организованном порядке в один день. При этом заявления о вступлении в члены ДНТ «ФМК» они никогда не писали, о принятии их в члены товарищества и об исключении из него им ничего не известно, в собраниях членов товарищества участия они не принимали, вступительные, целевые и членские взносы не оплачивали. Фактически спорный земельный участок ими не приобретался, на территории острова они никогда не были, земельный участок в собственность ими не принимался, — говорится в материалах суда.
Сам же Рева, который тоже числится в списке собственников острова, есть и среди экс-учредителей «Фуд-Мастер Консалтинг», связанным с ДНТ «ФМК». Но коллектив, которому Рева и выдал распоряжение записаться в «островное» товарищество «ФМК», как установила Тайга.инфо, работал в Линевской районной больнице. При этом среди прежнего руководства действительно можно обнаружить Виктора Реву — он был заместителем главного врача. «Независимая газета» в 2000 году называла Виктора Реву «местным авторитетом», который участвовал в разборках и дележке продукции линевского НовЭЗа.
Что происходит на Огуречном сейчас
Дороги к Огуречному сейчас нет, но жизнь на острове не останавливается. Как рассказывает местный дачник Денис (имя изменено по его просьбе. — Прим. ред.), ставший свидетелем сноса дамбы в конце прошлого года, спустя несколько месяцев, как только в Бердском заливе встал лед, поездки элитных дачников на остров возобновились.
— Поскольку у нас дача рядом, мы постоянно всё это наблюдаем. Был остров как остров, многие туда ездили отдыхать, загорать, грибы-ягоды собирать. А как-то в 2014 году смотрю зимой — КамАЗ по льду едет. Думаю: «Как это так?». Пошел смотреть, а они уже и дорогу сделали, и просеку на острове вырубили, и спуск сделали. Потом шлагбаумы… Но сейчас дамбу снесли, а ничего не поменялось, они как ездили, так и ездят. Думаю, что они планируют продолжать там жить, даже без дороги. Будут ездить на катерах, там даже три или четыре пирса построены, — рассуждает Денис.
По его словам, 8 лет назад на острове началось полномасштабное строительство. На Огуречный привезли крупный бутовый камень, а также отсыпали каменную гряду у одного из берегов — из-за нее теперь отдыхающим невозможно попасть на остров со стороны воды. С этой же стороны стоят построенные элитные коттеджи.
— Береговая полоса, она же общая! — возмущается дачник. — В прошлом году мы приплыли туда, там пляжи всегда были чистые, красивые. И течения особого нет, вода не застаивается. Мы там купаемся постоянно, загораем. Вот в прошлом году к нам охранник пришел, начал кричать: «Покиньте территорию! Собственник против!». Я ему объяснил, что берег в собственности быть не может. Он спросил: «Вы по суду?». Я говорю: «По суду». Ну он развернулся и пошел. То есть если бы я не стал с ним разбираться, он бы, может, и продолжил возмущаться.
А еще летом, вспоминает Денис, в районе Морозово зацвела вода, Росприроднадзор Новосибирской области тогда пришел к выводу, что причиной появления сине-зеленых водорослей в реке Берди стало строительство дамбы, которая ведет к острову Огуречному. Этой же версии придерживаются местные дачники. Они уверены, что после сноса дамбы ситуация этим летом уже выправится.
Добраться до Огуречного сегодня можно только по остаткам накатанного зимника, и то пешком. На острове сейчас очень тихо — нет машин, да и обжитых домов тут всего пара. Остальное — фундаменты и брошенные недострои. Но как говорит встреченный у шлагбаума охранник, несколько человек всё-таки живут на острове. Как отсюда они, да и он сам будут выбираться, когда зимник окончательно растает, охранник лишь пожимает плечами.
— Ну как… На лодке, наверное, вон она… Но воды долго, наверное, не будет, до июня. Сами хозяева не знаю, будут приезжать или нет. В одном доме охранник только. Но вообще, конечно, жалко, что дамбу снесли. Рыбаки тут с нее любили рыбачить, дети купались. Да, знаю, закон, по суду сносить нужно было, но не знаю, что они (имеется в виду ФМК) тут тянули… Но дамбу жалко, — сокрушается он. — А что вода цвела, так это не из-за дамбы, тут же камыши, зелень всякая — всегда было. А знаете, какие караси тут плавали? Вот их и ловили. Теперь больше не будут.
По словам председателя ДНТ Ярослава Солохи, у ФМК оформлен договор водопользования на ближайшие 25 лет — отсюда, как он утверждает, такое внимание к тем, кто хочет отдохнуть на берегах Огуречного.
— А что касается отдыха на нашем берегу, то, конечно, подъехать туда можно, но вы же понимаете, у нас там договор водопользования оформлен. Причалы, пирсы…. А кто вас выгонит? Тут смотря, куда вы подъедете. Но опять же, купаться там нельзя, это же не пляж. Вдруг с вами что-то случится, а отвечать будет водопользователь. Причалить-то можно, но загорать, купаться — это вряд ли. И каменной гряды там нет, там вполне естественный ландшафт, мы там ничего не делали, — утверждает он.
Но нас всё-таки пускают погулять по острову — с последнего нашего приезда в 2020 году тут мало что изменилось. Разве что кое-где на стенах домов появились уведомления о сносе дамбы и «прекращения доступа к безымянному острову». Новые строительные работы на Огуречном не ведутся, да и вряд ли будут вестись в ближайшее время — будущее острова уж очень туманно.
О ближайших планах осторожно рассуждает и председатель Ярослав Солоха, также имеющий на Огуречном участки.
— Без дамбы ну как будем? Наверное, теперь только по воде. А вообще у нас есть проект моста к острову, который прошел государственную вневедомственную экспертизу, получил одобрение. То есть существует такой проект — строительство мостового перехода, но мы пока с землей решаем вопрос в судах, — отмечает он.
Надежды председателя ДНТ, да и остальных собственников дорогой земли на Огуречном, связаны с продолжающимся пока судебным процессом. В ходе него ФМК пытается отменить нормативно-правовой акт Морозовского сельсовета, на основании которого дачному обществу и был предоставлен остров.
— Сейчас мы оспариваем его в суде, если суд признает его недействительным, то соответственно и решение тогда по земле мы пойдем отменять, — объясняет он. — Понимаете, ведь граждане от этого страдают. Купили в официальном порядке у администрации, построили объекты в соответствии с документацией, сейчас вот говорят, что администрация ошиблась, не имела права всё это предоставлять. Но у нас есть право собственности в стране, его никто не отменял, и получается так, что из-за ошибок администрации люди сейчас страдают.
В прошлом месяце мы рассказывали историю еще одного удивительного острова — он располагается в Ордынском районе. Здесь есть несколько коттеджей, баня и даже загон для животных. Мы попытались узнать, кто владеет частным островом, куда так непросто добраться.