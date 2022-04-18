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Тема дняУ элиты отбирают остров в Морозово
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Репортаж

Скандальный остров в Морозово пытаются отобрать у элиты. Смотрим, как там живут после сноса дамбы

По плану здесь должны были вырасти десятки коттеджей, но дело обернулось многолетними тяжбами в судах

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На красивом частном острове немного построек — судьба Огуречного продолжает решаться в судах. Недавно остров лишили дамбы, а в перспективе — участки, которые успели застроить финскими коттеджами, вернут в собственность государства

На красивом частном острове немного построек — судьба Огуречного продолжает решаться в судах. Недавно остров лишили дамбы, а в перспективе — участки, которые успели застроить финскими коттеджами, вернут в собственность государства

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У частного острова Огуречный в Морозово, который отдали под строительство элитного коттеджного поселка, долгая и скандальная история. В 2020 году в споре дачников и природоохранной прокуратуры случился грандиозный поворот — суд постановил вернуть в собственность государства островную землю, на которой уже успели появиться аккуратные домики. Затем последовал еще один удар для дачников — дамбу, соединявшую Огуречный и большую землю, было решено снести. С конца октября прошлого года остров живет без дороги и без особых перспектив — его судьба, скорее всего, решена, но собственники участков продолжают бороться в судах. Корреспондент НГС Ксения Лысенко побывала на закрытом острове и узнала у председателя ДНТ о планах на спорную землю, а также вспомнила в деталях историю появления коттеджного поселка, землей в котором обзавелись депутат, бывший замначальника полиции, спортсмены и влиятельные предприниматели.

Но для начала взгляните, как выглядит это уникальное место с высоты.

Как остров стоимостью 50 миллионов продали за 10


Аккуратный островок в форме сердца недалеко от села Морозово начали застраивать с 2014 года. Тогда землю в этом уникальном месте приобрело дачное некоммерческое товарищество «ФМК». Планы на 17,5 гектара земли с соснами и пляжами были по-настоящему грандиозными: председатель ДНТ «ФМК» Ярослав Солоха рассказывал «Деловому кварталу» о намерениях построить на острове ресторан домашней кухни, обустроить охотничьи угодья и, конечно же, возвести коттеджи из клееного бруса. Все домики должны были оформляться в едином стиле — для этого в проект вступила финская компания-застройщик Honka.

— На острове будут детские площадки, пирс, причалы для лодок, ресторан и хороший чайный домик, где люди смогут собираться, общаться, отмечать праздники. Люди устали от своих поселков и дач с высокими заборами, как в 90-е. В Европе такого нет, — объяснял директор представительства Honka в Новосибирске Василий Бриль корреспонденту НГС в 2015 году.

Учредители ДНТ «ФМК» — Юрий Логуткин, Владимир Непомнящих, Евгений Черных, Дмитрий Тонких и Ярослав Солоха. Последний, как писала «Тайга.инфо», фигурировал как гендиректор компании, связанной с «Фуд-мастером», развивавшим сети «Вилка-Ложка» и «Жили-Были». У ДНТ, по данным «СПАРК-Интерфакс», есть несколько лицензий на право пользования водными объектами, а также пометка о приостановлении с 17 февраля операций по счетам.

За европейский стиль жизни пришлось бы серьезно заплатить. По оценкам Василия Бриля, участок земли на острове и финский коттедж в среднем обходился в 30 миллионов рублей.

Такой домик из клееного бруса обойдется в несколько миллионов

Такой домик из клееного бруса обойдется в несколько миллионов

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Планы на остров были грандиозными

Планы на остров были грандиозными

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— Вы видите эти роскошные автомобили, которые ездят по улицам Новосибирска, — у всех этих людей есть такая сумма денег. Возьмите 20 миллионов на дом и 10 миллионов на участок — 30 миллионов. Это раньше 30 миллионов был целый миллион долларов, а теперь полмиллиона — людям в 2 раза доступнее стала «Хонка» и такие проекты. Видите, у кризиса есть свои плюсы, — уверял он.

Параллельно с рассказами о грандиозном преображении острова в оазис для избранных нарастало недовольство местных дачников (недалеко от Огуречного располагаются два СНТ — «Ива» и «Ива-2»). Они жаловались на вырубки леса, вывоз плодородной почвы, заборы на берегу острова и даже предрекали заболачивание водоема из-за дамбы, которую впоследствии переделали в трубчатый переход — все свои жалобы они направляли в ОНФ.

В 2016 году о выявленных нарушениях на Огуречном острове снял фильм ФБК* (в июле 2021 года Московский городской суд признал ФБК экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ), а спустя несколько дней Искитимский районный суд вынес решение о сносе дамбы.

История острова в форме сердца давно привлекла внимание общественников

История острова в форме сердца давно привлекла внимание общественников

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Демонтировать дамбу ФМК должен был еще в 2017 году, но этот срок постоянно сдвигался, так как компания решила оспорить судебное решение. Но с этим ничего не вышло, решение осталось в силе, а к разбору дамбы приступили аж в октябре 2021 года, причем, силами приставов — сама компания ФМК, как писал «Континент.Сибирь», не стала исполнять решение.

Что касается участков на острове, то по ним тоже есть решение суда, хоть и не окончательное, поскольку собственники земли и учредители ДНТ продолжают его оспаривать. В 2020 году Новосибирский областной суд признал сделку по продаже острова незаконной, поскольку Огуречный представлял собой рекреационную зону, а часть проданных участков на нем и вовсе располагалась в пределах береговой полосы. Остров, а вернее участки на нем, полагалось вернуть в собственность государства. Тогда же и стали известны детали сомнительной сделки — 17,5 гектара были проданы ФМК за скромные 10 миллионов рублей, при этом сам ФМК, нарезав остров на участки, продавал их тоже по весьма сниженным ценам.

На Огуречном удалось осуществить лишь малую часть из запланированного. Например, заасфальтировать дорогу

На Огуречном удалось осуществить лишь малую часть из запланированного. Например, заасфальтировать дорогу

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Ну а дальше начались суды. Поэтому часть построек выглядит сегодня так

Ну а дальше начались суды. Поэтому часть построек выглядит сегодня так

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— Земельный участок № 3719, площадью 175 000 квадратных метров (остров. — Прим. ред.) был передан на основании договора купли-продажи от 01 августа 2014 г. администрацией Искитимского района Новосибирской области членам ДНТ «ФМК» в общую совместную собственность по цене в 5,5 раз ниже кадастровой стоимости (10 000 000 рублей). <…> В соглашениях и договорах купли-продажи земельных участков стороны практически по всем сделкам определяли стоимость участков в сумме 100 000 рублей, 200 000 рублей, 250 000 рублей, — говорится в решении Новосибирского областного суда.

Вскоре уголовное дело дошло и до экс-главы Искитимского района Олега Лагоды — его арестовали в конце 2020 года, а в феврале 2021 года отпустили под домашний арест. В ноябре 2021 года дело, наконец, поступило в суд. Олега Лагоду обвиняют в превышении должностных полномочий при продаже Огуречного острова в частные руки.

— В результате таких действий были нарушены права граждан на пользование общедоступным объектом (береговой полосой Новосибирского водохранилища), исключена возможность использования этого земельного участка населением в рекреационных целях, а также причинен материальный ущерб Российской Федерации в 44,5 миллиона рублей, — сообщили НГС в прокуратуре.

Кто владеет участками с эксклюзивным видом на Бердский залив


Ещё один интересный момент заключается в том, кто же всё-таки обзавелся участками и домами на острове — причем не за 30 миллионов, как предрекали в компании Honka, а за 200–250 тысяч рублей.

Часть участков на острове принадлежит учредителям ДНТ, а также членам их семей. Например, у семейства Тонких 16 участков. При этом отец учредителя, Дмитрия Тонких, — Виктор — является семикратным чемпионом мира по вольной борьбе среди ветеранов.

В числе собственников вообще много спортсменов. Рустам Адеишвили был учредителем школы фитнеса Сибири, а его отец — Давид Адеишвили (он же, судя по данным «СПАРК-Интерфакс», Давид Ягдаров) — мастер спорта по вольной борьбе. В 2011 году, как писал КоммерсантЪ, его задержали в момент передачи денег киллеру — тот готовил убийство предпринимательницы.

Сейчас сайт коттеджного поселка «Остров» не работает

Сейчас сайт коттеджного поселка «Остров» не работает

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— Предполагаемого организатора несостоявшегося убийства задержали, сопротивления бывший борец не оказал. Санкцию на арест подозреваемого дал Железнодорожный райсуд. Следственное управление по Новосибирской области СКР возбудило дело о подготовке убийства по найму (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). О мотивах готовившегося преступления следствие пока не сообщает, — писало издание.

В собственниках числится и Игорь Хлебников — человек с таким же именем является президентом академии смешанных единоборств «Ястреб» и тренером по джиу-джитсу, а также Павел Чупрасов — старший тренер сборной команды Новосибирской области по самбо.

Как писала Тайга.инфо, опубликовавшая в конце 2020 года большое расследование о собственниках участков и домов на Огуречном, почти все они так или иначе связаны между собой.

— На человека по фамилии Чупрасов также зарегистрирована фирма «Иммокорсибирь», ранее в ее владельцах и руководстве был Павел Шевгеня, у которого, вероятно, родственные связи со встречающимися среди членов ДНТ Романом и Сергеем Шевгеней. Тезка Павла Шевгени был участником охоты на косуль в Ордынском районе Новосибирской области. Там было несколько человек, однако обвиняемым стал только 54-летний новосибирец Владимир Ветров — его фирма занимается общественными туалетами и фигурировала в скандале со сбором денег за парковку у зоопарка, — говорится в расследовании издания.

Лишь единицы из статусных собственников земли на Огуречном построили здесь дома

Лишь единицы из статусных собственников земли на Огуречном построили здесь дома

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Среди собственников выделяются и по-настоящему статусные персоны — например, депутат Совета депутатов Кирилл Покровский, который обзавелся на острове домом. Он также является председателем комиссии по бюджету и налоговой политике в Совете депутатов и директором по развитию ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест». Эта компания известна, в частности, застройкой микрорайона «Чистая слобода» на окраине Новосибирска.

Среди владельцев, имена которых есть в документах суда, фигурирует и Вячеслав Певнев — бывший замглава полиции и собственник двух участков на Огуречном. В 2020 году НГС рассказывал о краже его накоплений из банковской ячейки «Альфа-банка» — сумма составляла 130 миллионов рублей. По данным Тайги.инфо, его же подозревали в подписании разрешений на специальные номера для автомобилей близких ему людей под предлогом программы защиты свидетелей. Недавно Вячеслав Певнев выставил на продажу санаторно-курортный комплекс с медицинским центром, отелем премиум-класса, рестораном, коворкинг/конференц-залом и спортзалом, благоустроенной территорией с аллеей и лаунж-зонами по соседству с резиденцией губернатора. Ее продавец оценил в 620 миллионов рублей.

Этот домик, например, находится в высокой стадии готовности. Но заселяться его хозяева не спешат, поскольку непонятно, что будет с островом дальше

Этот домик, например, находится в высокой стадии готовности. Но заселяться его хозяева не спешат, поскольку непонятно, что будет с островом дальше

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А вот эксклюзивный вид на симпатичный маяк

А вот эксклюзивный вид на симпатичный маяк

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Вообще, ситуация с распределением участков на острове выглядит довольно странной. Изначально в ДНТ числилось более 100 человек, однако 90 из них были исключены уже в 2014 году, когда и началось формирование участков. Землю на острове в результате приобрели совсем другие люди — новые участники ДНТ.

— Из пояснений указанных лиц (исключенных дачников. — Прим. ред.) следует, что все они являются работниками <данные изъяты>. В 2014 году на собрании трудового коллектива, организатором которого являлся <данные изъяты> Рева В. Г., было дано распоряжение выдать доверенности на имя председателя и учредителя ДНТ «ФМК» Черных Е. В. с целью оформления прав на земельный участок товарищества, чтобы «помочь хорошим людям». Поскольку все работники находились в подчинении у руководителя, они вынуждены были выполнить требование и выдать на имя Черных Е. В. нотариальные доверенности, которые были оформлены в организованном порядке в один день. При этом заявления о вступлении в члены ДНТ «ФМК» они никогда не писали, о принятии их в члены товарищества и об исключении из него им ничего не известно, в собраниях членов товарищества участия они не принимали, вступительные, целевые и членские взносы не оплачивали. Фактически спорный земельный участок ими не приобретался, на территории острова они никогда не были, земельный участок в собственность ими не принимался, — говорится в материалах суда.

Сам же Рева, который тоже числится в списке собственников острова, есть и среди экс-учредителей «Фуд-Мастер Консалтинг», связанным с ДНТ «ФМК». Но коллектив, которому Рева и выдал распоряжение записаться в «островное» товарищество «ФМК», как установила Тайга.инфо, работал в Линевской районной больнице. При этом среди прежнего руководства действительно можно обнаружить Виктора Реву — он был заместителем главного врача. «Независимая газета» в 2000 году называла Виктора Реву «местным авторитетом», который участвовал в разборках и дележке продукции линевского НовЭЗа.

Что происходит на Огуречном сейчас


Дороги к Огуречному сейчас нет, но жизнь на острове не останавливается. Как рассказывает местный дачник Денис (имя изменено по его просьбе. — Прим. ред.), ставший свидетелем сноса дамбы в конце прошлого года, спустя несколько месяцев, как только в Бердском заливе встал лед, поездки элитных дачников на остров возобновились.

Дамбу снесли, поэтому зимой островитяне пользовались зимником. Вот как он выглядел две недели назад

Дамбу снесли, поэтому зимой островитяне пользовались зимником. Вот как он выглядел две недели назад

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— Поскольку у нас дача рядом, мы постоянно всё это наблюдаем. Был остров как остров, многие туда ездили отдыхать, загорать, грибы-ягоды собирать. А как-то в 2014 году смотрю зимой — КамАЗ по льду едет. Думаю: «Как это так?». Пошел смотреть, а они уже и дорогу сделали, и просеку на острове вырубили, и спуск сделали. Потом шлагбаумы… Но сейчас дамбу снесли, а ничего не поменялось, они как ездили, так и ездят. Думаю, что они планируют продолжать там жить, даже без дороги. Будут ездить на катерах, там даже три или четыре пирса построены, — рассуждает Денис.

По его словам, 8 лет назад на острове началось полномасштабное строительство. На Огуречный привезли крупный бутовый камень, а также отсыпали каменную гряду у одного из берегов — из-за нее теперь отдыхающим невозможно попасть на остров со стороны воды. С этой же стороны стоят построенные элитные коттеджи.

У острова несколько пирсов и отсыпанная каменная гряда

У острова несколько пирсов и отсыпанная каменная гряда

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Хотя сам председатель ДНТ утверждает, что гряду никто специально не отсыпал

Хотя сам председатель ДНТ утверждает, что гряду никто специально не отсыпал

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— Береговая полоса, она же общая! — возмущается дачник. — В прошлом году мы приплыли туда, там пляжи всегда были чистые, красивые. И течения особого нет, вода не застаивается. Мы там купаемся постоянно, загораем. Вот в прошлом году к нам охранник пришел, начал кричать: «Покиньте территорию! Собственник против!». Я ему объяснил, что берег в собственности быть не может. Он спросил: «Вы по суду?». Я говорю: «По суду». Ну он развернулся и пошел. То есть если бы я не стал с ним разбираться, он бы, может, и продолжил возмущаться.

А еще летом, вспоминает Денис, в районе Морозово зацвела вода, Росприроднадзор Новосибирской области тогда пришел к выводу, что причиной появления сине-зеленых водорослей в реке Берди стало строительство дамбы, которая ведет к острову Огуречному. Этой же версии придерживаются местные дачники. Они уверены, что после сноса дамбы ситуация этим летом уже выправится.

На Огуречном сейчас живут несколько человек. Один из них — охранник, встречающий нас у шлагбаума рядом с выцветшей выставкой коттеджного поселка

На Огуречном сейчас живут несколько человек. Один из них — охранник, встречающий нас у шлагбаума рядом с выцветшей выставкой коттеджного поселка

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Он сожалеет о сносе дамбы — летом ею пользовались рыбаки и отдыхающие дети

Он сожалеет о сносе дамбы — летом ею пользовались рыбаки и отдыхающие дети

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Добраться до Огуречного сегодня можно только по остаткам накатанного зимника, и то пешком. На острове сейчас очень тихо — нет машин, да и обжитых домов тут всего пара. Остальное — фундаменты и брошенные недострои. Но как говорит встреченный у шлагбаума охранник, несколько человек всё-таки живут на острове. Как отсюда они, да и он сам будут выбираться, когда зимник окончательно растает, охранник лишь пожимает плечами.

— Ну как… На лодке, наверное, вон она… Но воды долго, наверное, не будет, до июня. Сами хозяева не знаю, будут приезжать или нет. В одном доме охранник только. Но вообще, конечно, жалко, что дамбу снесли. Рыбаки тут с нее любили рыбачить, дети купались. Да, знаю, закон, по суду сносить нужно было, но не знаю, что они (имеется в виду ФМК) тут тянули… Но дамбу жалко, — сокрушается он. — А что вода цвела, так это не из-за дамбы, тут же камыши, зелень всякая — всегда было. А знаете, какие караси тут плавали? Вот их и ловили. Теперь больше не будут.

А вот какой путь ожидает тех, кто отправится сюда за красивыми видами

А вот какой путь ожидает тех, кто отправится сюда за красивыми видами

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Но виды здесь и впрямь фантастические

Но виды здесь и впрямь фантастические

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По словам председателя ДНТ Ярослава Солохи, у ФМК оформлен договор водопользования на ближайшие 25 лет — отсюда, как он утверждает, такое внимание к тем, кто хочет отдохнуть на берегах Огуречного.

— А что касается отдыха на нашем берегу, то, конечно, подъехать туда можно, но вы же понимаете, у нас там договор водопользования оформлен. Причалы, пирсы…. А кто вас выгонит? Тут смотря, куда вы подъедете. Но опять же, купаться там нельзя, это же не пляж. Вдруг с вами что-то случится, а отвечать будет водопользователь. Причалить-то можно, но загорать, купаться — это вряд ли. И каменной гряды там нет, там вполне естественный ландшафт, мы там ничего не делали, — утверждает он.

Но нас всё-таки пускают погулять по острову — с последнего нашего приезда в 2020 году тут мало что изменилось. Разве что кое-где на стенах домов появились уведомления о сносе дамбы и «прекращения доступа к безымянному острову». Новые строительные работы на Огуречном не ведутся, да и вряд ли будут вестись в ближайшее время — будущее острова уж очень туманно.

Напоминание о сносе дамбы, которое, правда, уже утратило актуальность

Напоминание о сносе дамбы, которое, правда, уже утратило актуальность

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О ближайших планах осторожно рассуждает и председатель Ярослав Солоха, также имеющий на Огуречном участки.

— Без дамбы ну как будем? Наверное, теперь только по воде. А вообще у нас есть проект моста к острову, который прошел государственную вневедомственную экспертизу, получил одобрение. То есть существует такой проект — строительство мостового перехода, но мы пока с землей решаем вопрос в судах, — отмечает он.

Надежды председателя ДНТ, да и остальных собственников дорогой земли на Огуречном, связаны с продолжающимся пока судебным процессом. В ходе него ФМК пытается отменить нормативно-правовой акт Морозовского сельсовета, на основании которого дачному обществу и был предоставлен остров.

Быть или не быть коттеджам на острове, в ближайшее время должен решить суд. Хотя не исключено, что процесс, который тянется уже более 5 лет, вновь забуксует в судах

Быть или не быть коттеджам на острове, в ближайшее время должен решить суд. Хотя не исключено, что процесс, который тянется уже более 5 лет, вновь забуксует в судах

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— Сейчас мы оспариваем его в суде, если суд признает его недействительным, то соответственно и решение тогда по земле мы пойдем отменять, — объясняет он. — Понимаете, ведь граждане от этого страдают. Купили в официальном порядке у администрации, построили объекты в соответствии с документацией, сейчас вот говорят, что администрация ошиблась, не имела права всё это предоставлять. Но у нас есть право собственности в стране, его никто не отменял, и получается так, что из-за ошибок администрации люди сейчас страдают.

В прошлом месяце мы рассказывали историю еще одного удивительного острова — он располагается в Ордынском районе. Здесь есть несколько коттеджей, баня и даже загон для животных. Мы попытались узнать, кто владеет частным островом, куда так непросто добраться.

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