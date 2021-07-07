Роспотребнадзор НСО назвал возможную причину появления водорослей возле реки у элитных коттеджей

Роспотребнадзор Новосибирской области назвал возможной причиной появления синезеленых водорослей в реке Берди строительство дамбы, которая ведет к острову Огуречному. Управление сделало такие выводы после экспертизы, которую провели специалисты СО РАН.

О том, что вода в реке рядом с селом Морозова изменила цвет, стало известно в начале июля. На это обратили внимание местные жители и общественники. Пробы воды отправили на проверку в лабораторию. Сегодня, 7 июля, общественник Алексей Носов опубликовал результаты исследования. В них говорилось о том, что в воде находятся нефтепродукты, фенол и другие химические соединения.