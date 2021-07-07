Роспотребнадзор НСО назвал возможную причину появления водорослей возле реки у элитных коттеджей

Водоросли в реке под Новосибирском могли появиться из-за строительства дамбы
Роспотребнадзор Новосибирской области назвал возможной причиной появления синезеленых водорослей в реке Берди строительство дамбы, которая ведет к острову Огуречному. Управление сделало такие выводы после экспертизы, которую провели специалисты СО РАН.
О том, что вода в реке рядом с селом Морозова изменила цвет, стало известно в начале июля. На это обратили внимание местные жители и общественники. Пробы воды отправили на проверку в лабораторию. Сегодня, 7 июля, общественник Алексей Носов опубликовал результаты исследования. В них говорилось о том, что в воде находятся нефтепродукты, фенол и другие химические соединения.
Росприроднадзор обратился в Институт водных и экологических проблем СО РАН, МУП «Комбинат бытовых услуг» Бердска и в «ВерхнеОбьрегионводхоз», который следит за показателями воды в Новосибирском водохранилище. В ответе на запрос НГС управление сообщает, что в воде обнаружены водоросли. При этом о наличии нефтепродуктов и других химических веществ Росприроднадзор не упоминает.
— Проведен отбор гидробиологических проб в Бердском заливе на участке напротив Морозово. На момент пробоотбора локальных пятен загрязнения не обнаружено, однако наблюдается массовое цветение синезеленых водорослей, — говорится в сообщении Росприроднадзора.
По данным наблюдений, количество фитопланктона на поверхности Бердского залива может превышать 200 млн клеток на 1 литр, а биомасса — 70 г/куб. м. Поэтому на воде образуются обширные пятна ярко-зеленого или изумрудного цвета, а при разложении биомассы ощущается химический запах. Также в воде зафиксировали высокие показатели химического потребления кислорода и «защелачивание», что также говорит о большом количестве водорослей в водоеме.
— Полагаем, что образование значительных пятен водорослей на данном участке обусловлено до сих пор не исполненным решением Искитимского районного суда от 10 января 2017 года о сносе трубчатого перехода в районе села Морозово, — добавили в Росприроднадзоре.
Строительство дамбы, или трубчатого перехода, к острову Огуречному началось в 2015 году. Тогда местные дачники заявили, что если перекрыть акваторию дамбой, то движения воды к садовым обществам практически не будет и произойдет заболачивание. Вскоре прокуратура потребовала снести дамбу, а на острове начали строить дорогие коттеджи. В 2016 году суд признал остров самовольной постройкой, поэтому его отправили под снос.
В мае этого года управление Федеральной службы судебных приставов по НСО объявило аукцион на демонтаж перехода, его выиграла компания «Торгсервис». По состоянию на 6 июля работы не начались. НГС направил запрос в УФССП, чтобы узнать, когда начнется снос дамбы.