Что случилось с позеленевшей рекой под Новосибирском? Публикуем результаты экспертизы (дело не только в водорослях)

В реке под Новосибирском нашли повышенное содержание нефтепродуктов
Общественникам стали известны результаты проб воды, которые взяли в реке Берди под Новосибирском, рядом с селом Морозово. На прошлой неделе местные жители и активисты жаловались на то, что вода стала зеленой и покрылась странной тонкой пленкой.
Что нашли в воде
Ранее эксперты сообщили НГС, что, судя по фото, цвет воды изменился из-за сине-зеленых водорослей. Согласно результатам анализов, которые сегодня, 7 июля, опубликовал общественник Алексей Носов, в реке также превышено содержание нефтепродуктов, фенола и других химических соединений.
— В семь с лишним раз превышена предельно допустимая концентрация железа. В три с лишним раза превышение по фенолу. Эксперты нам говорят, что фенол в воде может быть продуктом жизнедеятельности водорослей. В девять раз превышено содержание формальдегида. И это уже точно продукт жизнедеятельности человека, — пишет Алексей Носов.
Согласно данным экспертизы, содержание нефтепродуктов в воде составляет 7,5 мг/куб.дм. Согласно нормативам, максимально допустимая концентрация этих веществ — 0,05 мг/куб.дм. Такой показатель указан в приложении к приказу Министерства сельского хозяйства России за 2016 год. Исходя из этих данных, концентрация превышена в 150 раз.
— Это называется «залповый выброс». Когда ни с того ни с сего повышается концентрация веществ, это либо аварийная ситуация, либо умышленная. Бывает, что предприятие накапливает нефтепродукты. Их должны утилизировать или в специальных установках сжигать. Но бывает, что их просто сливают. Вариантов, как происходит загрязнение, могут быть сотни, — пояснил НГС заведующий кафедрой инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ профессор Владимир Ларичкин.
Он отметил, что утечка нефтепродуктов могла произойти из-за разгерметизации емкостей на АЗС. В результате нефтепродукты попадают в грунтовые воды, а затем — в водоем. Также вода могла загрязниться, если через село или рядом с ним проходит трубопровод или недалеко от водоема находится машинно-тракторная станция, на которой хранятся нефтепродукты.
Общественники после получения экспертизы намерены искать источник загрязнения.
Откуда могли взяться водоросли
При этом водоросли, которые находятся в водоеме, могли появиться из-за слива органических веществ, а не нефтепродуктов.
— Зелень, как любой живой организм, требует питания. Сине-зеленые водоросли питаются органической пищей — отмершими растениями или животными. Если в самом деле есть прорыв канализации, то воды содержат много органики. Как только они попадают в водоем, водоросли начинают размножаться. В таких случаях нужно искать источник, — добавил Владимир Ларичкин.
Старший научный сотрудник Центрального ботсада СО РАН доктор биологических наук Юрий Науменко в разговоре с журналистом НГС опровергает версию о том, что фенол мог появиться в воде из-за водорослей.
— Это, скорее всего, последствия какого-либо сброса или чего-то еще. В результате жизнедеятельности водорослей образуется кислород и углекислый газ. А когда организм погибает, образуются различные химические соединения. Массовое развитие сине-зеленых водорослей приводит к тому, что начинают погибать рыбы, особенно мальки, потому что забиваются жабры. Поэтому, как правило, когда начинается цветение, рыба уходит от берега, — объяснил специалист.
Неприятный запах от водоема во время цветения появляется из-за образования сероводорода, уточнил Науменко.
1 июля рядом с Обским водохранилищем произошел другой неприятный инцидент — там случилась коммунальная авария, из-за чего содержимое канализации попало в воду. После этого новосибирцев попросили не купаться на двух пляжах. 5 июля стало известно, что они не будут работать до конца недели.