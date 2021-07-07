Что случилось с позеленевшей рекой под Новосибирском? Публикуем результаты экспертизы (дело не только в водорослях)

— В семь с лишним раз превышена предельно допустимая концентрация железа. В три с лишним раза превышение по фенолу. Эксперты нам говорят, что фенол в воде может быть продуктом жизнедеятельности водорослей. В девять раз превышено содержание формальдегида. И это уже точно продукт жизнедеятельности человека, — пишет Алексей Носов.

Согласно данным экспертизы, содержание нефтепродуктов в воде составляет 7,5 мг/куб.дм. Согласно нормативам, максимально допустимая концентрация этих веществ — 0,05 мг/куб.дм. Такой показатель указан в приложении к приказу Министерства сельского хозяйства России за 2016 год. Исходя из этих данных, концентрация превышена в 150 раз.

— Это называется «залповый выброс». Когда ни с того ни с сего повышается концентрация веществ, это либо аварийная ситуация, либо умышленная. Бывает, что предприятие накапливает нефтепродукты. Их должны утилизировать или в специальных установках сжигать. Но бывает, что их просто сливают. Вариантов, как происходит загрязнение, могут быть сотни, — пояснил НГС заведующий кафедрой инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ профессор Владимир Ларичкин.