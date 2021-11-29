В Новосибирске продают особняк с футбольным полем и большим бассейном. Кто владеет недвижимостью за 99 млн?

В Новосибирске выставили на продажу особняк за 99 миллионов рублей в коттеджном поселке возле Краснояровского шоссе. Будущим покупателям предлагают несколько построек на большом участке площадью 70 соток — это основной дом, гараж на два авто, гостевой дом, совмещенный с баней, дом для помощников по хозяйству, а также футбольное мини-поле, игровые площадки и открытый бассейн. Объявление о продаже элитной недвижимости появилось на прошлой неделе, 24 ноября. В настоящее время это один из самых дорогих продающихся загородных объектов в Новосибирске.
Смотрим на дом и участок
Основная постройка — это двухэтажный коттедж площадью 380 кв. м. Его дизайн-проект, если верить описанию в видеоролике, который добавлен к объявлению, выполнен итальянским домом Cardini Home Design. Это бюро, расположенное в Пизе и предлагающее услуги дизайна, подбора мебели, текстиля и аксессуаров для дома. В частности, стоимость диванов этого итальянского дома начинается от 4950 евро (примерно 420 тысяч рублей по нынешнему курсу).
— Первый этаж дома отведен под объединенное пространство кухни-столовой и гостиной, кабинет, гардеробную и гостевой санузел. Помещения кухни и гостиной объединяет общая цветовая гамма и перекликание фактур, — говорится в объявлении.
На втором этаже две детские комнаты, спальня с круглой кроватью и несколько санузлов. В цоколе нашлось место тренажерному залу, сауне с гималайской солью, комнате релакса (в ней стоит бильярдный стол) и прачечной.
Кроме сауны в доме, на участке располагается и полноценный банный комплекс, а на второй этаже — две гостевых спальни.
Кому принадлежит роскошная недвижимость
Земельные участки и постройки на них, в том числе сам особняк, поделены между двумя владельцами. По данным ЕГРН, одной частью владеет Докукин Юрий Викторович (баней с гостевыми спальнями, самим особняком и тремя участками), второй (гаражом и тремя участками) — Глазунова Татьяна Владимировна. Собственник дома для персонала неизвестен — в ЕГРН нет данных, однако сам дом стоит на участке, принадлежащем Юрию Докукину.
Имена Юрия Докукина и Татьяны Глазуновой также встречаются в списке совладельцев одного бизнеса — ООО ИК «Стройконсалтинг». Это компания, занимающаяся венчурными инвестициями. С 2012 года вплоть до 2019 года единственным собственником инвестиционной компании был Юрий Докукин, два года назад одну из долей приобрела Татьяна Глазунова. В настоящее время Глазуновой принадлежит 46% компании, а Докукину — 25%. По итогам 2020 года «Стройконсалтинг» заработала 174 тыс. рублей при выручке в 2,6 миллиона рублей.
Вообще Татьяна Глазунова, по данным «Контур.Фокуса», значится как руководитель и участник 20 компаний — почти все они или ликвидированы, или находятся в стадии ликвидации. Судя по этому списку, сфера ее интересов — инвестиции, вложения в ценные бумаги, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и сдача внаем недвижимости. С 2013 года она также является соучредителем благотворительного фонда «Шаг навстречу». Есть у Татьяны Глазуновой и одно ИП, зарегистрированное в городе Павловске (Санкт-Петербург). В 2014 году ООО «Консалтинг Компани», принадлежащее Татьяне Глазуновой (сейчас ликвидировано), получило 8,5 миллиона рублей за выполнение услуг по госконтракту (заказчик — ГБУ «Агентство поддержи молодежный инициатив»). За эту сумму компания разработала и распространила материалы, «направленные на повышение правовой культуры и электоральной активности граждан». Как писала «Тайга.инфо», это были издания «Азбука избирателя» и «Будущее зависит от тебя», в которых рассказывалось о системе областных и местных органов власти, печатались биографии и портреты губернатора, спикеров Заксобрания и их замов.
У Юрия Докукина ситуация примерно такая же — около десятка уже недействующих фирм и одно ИП, связанное с бухгалтерией. Юрий Докукин занимался оптовой торговлей мясом и лесом, растениеводством, выращивал бобовые и вел деятельность в области права. И Юрий Докукин, и Татьяна Глазунова числятся также участниками ТСЖ «Уютный дом» (Военная, 9).
В 2015 году Татьяна Глазунова попробовала свои силы в политике — она баллотировалась в Заксобрание Новосибирской области от партии «Единая Россия», но уступила Артему Скатову.
А в 2020 году Татьяна Глазунова попала под уголовное дело. По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, она и политолог Александр Ольшевский подозревались в том, что получили 16 миллионов рублей за обещание сохранить бывшему ректору Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктору Ефимову статус свидетеля и уйти от уголовного преследования по делу о крупной растрате в вузе. Однако Ефимов все-таки получил срок — 5 лет, после чего обратился в полицию с заявлением на Глазунову и Ольшевского.
— В судебном заседании суд обозревал характеристику Глазуновой. Она энергична, вежлива, всегда отзывчива к нуждам людей. Увидел суд и удостоверение «Меценат года», знак «Честь имею», медаль «30 лет со дня чернобыльской катастрофы» и прочее. Суд допросил мужа обвиняемой. Муж рассказал, что очень волнуется, но жена у него идеальная, и как мать Глазунова прекрасная. Женщина она порядочная. Готов был внести залог в сумме 3 000 000 рублей в качестве меры, — пишет пресс-служба в «Телеграме».
После уголовное дело было передано из Пушкинского районного суда в Хамовнический районный суд Москвы. В сентябре 2021 года Татьяне Глазуновой был вынесен приговор. Поскольку та заключила досудебное соглашение, а также «раскаялась в содеянном и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников преступления», суд признал ее виновной в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ст. 159 ч.4 УК РФ).
— Признать Глазунову Татьяну Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 4 лет, — говорится в приговоре.
В начале ноября в продаже появился особняк за 98 миллионов рублей. Фасад дома выполнен из натурального камня, привезенного из Дагестана, внутри — камины, картины, классическая мебель и много позолоты.