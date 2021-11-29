В Новосибирске продают особняк с футбольным полем и большим бассейном. Кто владеет недвижимостью за 99 млн?

Кому принадлежит роскошная недвижимость

Земельные участки и постройки на них, в том числе сам особняк, поделены между двумя владельцами. По данным ЕГРН, одной частью владеет Докукин Юрий Викторович (баней с гостевыми спальнями, самим особняком и тремя участками), второй (гаражом и тремя участками) — Глазунова Татьяна Владимировна. Собственник дома для персонала неизвестен — в ЕГРН нет данных, однако сам дом стоит на участке, принадлежащем Юрию Докукину.



Имена Юрия Докукина и Татьяны Глазуновой также встречаются в списке совладельцев одного бизнеса — ООО ИК «Стройконсалтинг». Это компания, занимающаяся венчурными инвестициями. С 2012 года вплоть до 2019 года единственным собственником инвестиционной компании был Юрий Докукин, два года назад одну из долей приобрела Татьяна Глазунова. В настоящее время Глазуновой принадлежит 46% компании, а Докукину — 25%. По итогам 2020 года «Стройконсалтинг» заработала 174 тыс. рублей при выручке в 2,6 миллиона рублей.



Вообще Татьяна Глазунова, по данным «Контур.Фокуса», значится как руководитель и участник 20 компаний — почти все они или ликвидированы, или находятся в стадии ликвидации. Судя по этому списку, сфера ее интересов — инвестиции, вложения в ценные бумаги, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и сдача внаем недвижимости. С 2013 года она также является соучредителем благотворительного фонда «Шаг навстречу». Есть у Татьяны Глазуновой и одно ИП, зарегистрированное в городе Павловске (Санкт-Петербург). В 2014 году ООО «Консалтинг Компани», принадлежащее Татьяне Глазуновой (сейчас ликвидировано), получило 8,5 миллиона рублей за выполнение услуг по госконтракту (заказчик — ГБУ «Агентство поддержи молодежный инициатив»). За эту сумму компания разработала и распространила материалы, «направленные на повышение правовой культуры и электоральной активности граждан». Как писала «Тайга.инфо», это были издания «Азбука избирателя» и «Будущее зависит от тебя», в которых рассказывалось о системе областных и местных органов власти, печатались биографии и портреты губернатора, спикеров Заксобрания и их замов.