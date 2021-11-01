В закрытом поселке Новосибирска продают дом с золотой кроватью. Смотрим, за что еще просят почти 100 млн

В коттеджном поселке «Европейский» выставили на продажу трехэтажный коттедж с колоннами. За дом площадью более 850 квадратов просят 98 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось 29 октября на сайте N1.



— Фасад дома выполнен из дорогостоящего натурального камня, который был привезен под заказ из Дагестана. Основание лестницы монолитное, отделка — натуральный мрамор, — говорится в объявлении о продаже.