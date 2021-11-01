В закрытом поселке Новосибирска продают дом с золотой кроватью. Смотрим, за что еще просят почти 100 млн

В Новосибирске за 98 млн рублей продают коттедж с золотой кроватью
В коттеджном поселке «Европейский» выставили на продажу трехэтажный коттедж с колоннами. За дом площадью более 850 квадратов просят 98 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось
— Фасад дома выполнен из дорогостоящего натурального камня, который был привезен под заказ из Дагестана. Основание лестницы монолитное, отделка — натуральный мрамор, — говорится в объявлении о продаже.
На сайте имеется ипотечный калькулятор: если взять коттедж в ипотеку, то ежемесячно придется платить более 700 тысяч рублей.
Владельцами коттеджа и земельного участка является семья предпринимателей, которая занимается исследованиями конъюнктуры рынка и вспомогательными услугами для бизнеса.
В этом же коттеджном поселке осенью продавали коттедж с британскими мотивами (упоминания Оксфорда есть даже в санузле!) стоимостью 71 миллион рублей. Его владелец — депутат Заксобрания (КПРФ), застройщик Никита Галитаров.
В прошлом месяце в Новосибирске выставили на продажу особняк на первой береговой линии Оби, в другом элитном коттеджном поселке — ДНТ «Ельцовка». За двухэтажный дом, расположенный на участке с вековыми соснами, просили 30 миллионов рублей. Дом может принадлежать депутату Заксобрания.