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В закрытом поселке Новосибирска продают дом с золотой кроватью. Смотрим, за что еще просят почти 100 млн

Фасад дорогого коттеджа выполнен из камня, который специально привезли из Дагестана

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Дорогой коттедж продают с <nobr class="_">15 сотками</nobr> земли

Дорогой коттедж продают с 15 сотками земли

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В Новосибирске за 98 млн рублей продают коттедж с золотой кроватью

В коттеджном поселке «Европейский» выставили на продажу трехэтажный коттедж с колоннами. За дом площадью более 850 квадратов просят 98 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось 29 октября на сайте N1.

— Фасад дома выполнен из дорогостоящего натурального камня, который был привезен под заказ из Дагестана. Основание лестницы монолитное, отделка — натуральный мрамор, — говорится в объявлении о продаже.

Дом трехэтажный (если считать цоколь), в подвале по соседству с котельной располагается комната для персонала. В объявлении подчеркивается: для персонала кроме отдельной комнаты есть и отдельный санузел

Дом трехэтажный (если считать цоколь), в подвале по соседству с котельной располагается комната для персонала. В объявлении подчеркивается: для персонала кроме отдельной комнаты есть и отдельный санузел

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Слева продающийся дом. И, если вы интересовались, где в городе идеальные дороги, на фото ответ: в закрытых коттеджных поселках

Слева продающийся дом. И, если вы интересовались, где в городе идеальные дороги, на фото ответ: в закрытых коттеджных поселках

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Пышная классическая обстановка

Пышная классическая обстановка

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В объявлении не рассказывается подробностей о расположении комнат, но ясно одно — в коттедже несколько каминов

В объявлении не рассказывается подробностей о расположении комнат, но ясно одно — в коттедже несколько каминов

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Спален в коттедже несколько, но эта — самая пышная по обстановке

Спален в коттедже несколько, но эта — самая пышная по обстановке

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На сайте имеется ипотечный калькулятор: если взять коттедж в ипотеку, то ежемесячно придется платить более 700 тысяч рублей.

Владельцами коттеджа и земельного участка является семья предпринимателей, которая занимается исследованиями конъюнктуры рынка и вспомогательными услугами для бизнеса.

В этом же коттеджном поселке осенью продавали коттедж с британскими мотивами (упоминания Оксфорда есть даже в санузле!) стоимостью 71 миллион рублей. Его владелец — депутат Заксобрания (КПРФ), застройщик Никита Галитаров.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В прошлом месяце в Новосибирске выставили на продажу особняк на первой береговой линии Оби, в другом элитном коттеджном поселке — ДНТ «Ельцовка». За двухэтажный дом, расположенный на участке с вековыми соснами, просили 30 миллионов рублей. Дом может принадлежать депутату Заксобрания.

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коттеджэлитная недвижимость
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