На Дачном шоссе продают коттедж за 30 миллионов с видом на Обь — дом может принадлежать депутату Заксобрания

Депутат Заксобрания НСО выставил на продажу элитный коттедж за 30 млн
В Новосибирске выставили на продажу особняк на первой береговой линии Оби. За двухэтажный дом, расположенный на участке с вековыми соснами в ДНТ «Ельцовка», просят 30 миллионов рублей. Объявление о продаже дома появилось в базе N1 1 октября, однако в сети можно найти и более ранние объявления о его продаже.
— Дом в ДНТ «Ельцовка» на первой береговой линии с прямым видом на реку Обь. Земельный участок 15 соток с вековыми соснами в собственности. Отличное территориальное расположение вы оцените по достоинству. Всего в 15 минутах от городской суеты — и вы уже наслаждаетесь свежим лесным воздухом и речной прохладой. Въезд ограничен шлагбаумом. Территория ровная, ухоженная. Площадка перед домом вымощена камнем, на въезде расположен домик для охраны, — говорится в объявлении.
Дом занимает 428 квадратных метров. Внутри есть большой деревянный холл с лестницами, ведущими на второй этаж, несколько спален (в одной из них располагается камин), отдельная обеденная зона и мансарда, оборудованная под детскую игровую комнату. Есть еще цокольный этаж, там, как пишет продавец, можно обустроить сауну, спортзал или домашний кинотеатр.
На самом участке, помимо дома, есть небольшая круглая беседка и прямой выход к реке.
Кому может принадлежать дорогая недвижимость
В объявлении не указывается точный адрес дома, однако в ДНТ «Ельцовка» не так много домов, расположенных на первой береговой линии. По известным характеристикам участка и ландшафту (15 соток, каменные ворота, сосны, растущие за домом, круглая беседка на входе), можно сделать вывод, что речь идет о вот этом участке.
Земельный участок с расположенным на нем домом — собственность Александра Михайловича Шпикельмана. Фамилия, имя и отчество собственника полностью совпадают с данными действующего депутата Заксобрания от «Единой России», председателя комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.
У депутата есть несколько бизнесов с разными долями владения. В основном компании Александра Шпикельмана связаны с арендой и управлением недвижимостью, а также с транспортировкой грузов. Одна из самых успешных компаний депутата — ООО «Байт» (аренда и управление собственным недвижимым имуществом), чья выручка в прошлом году составила 65,3 миллиона рублей, а прибыль — 24,06 миллиона рублей. Александру Шпикельману в «Байте» принадлежит доля в 58,5%.
Часть компаний депутата расположена в бизнес-центре «Байт-Ариэль» на Челюскинцев, 14/2 — его совладельцем (86,6%) тоже является Александр Шпикельман. Там располагаются более 50 компаний, самые известные — магазины Fix Price, «Пятерочка», «Планета одежда и обувь».
Корреспондент НГС обратился к Александру Шпикельману через его помощницу. Однако депутат не стал отвечать на вопрос, связана ли продажа его дома с переездом в другой регион, и, со слов помощницы, решил воздержаться от комментариев.
Кстати, буквально через пару домов от продающегося участка с домом и соснами живет вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Читайте здесь о том, какой недвижимостью владеет она и другие статусные чиновники.
О красивой недвижимости, расположенной на берегу Обского водохранилища, НГС рассказывал недавно. Берег моря застроили роскошными усадьбами бывшие и нынешние депутаты, поставив заборы, перекрывающие доступ к воде. Выделяется среди них экс-депутат от «Единой России» и бывший охранник в местном ЧОП Игорь Есипенко — ему принадлежит огромная территория, часть участков он взял в аренду у России и поставил на них высокие ограждения.