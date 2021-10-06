На Дачном шоссе продают коттедж за 30 миллионов с видом на Обь — дом может принадлежать депутату Заксобрания

В Новосибирске выставили на продажу особняк на первой береговой линии Оби. За двухэтажный дом, расположенный на участке с вековыми соснами в ДНТ «Ельцовка», просят 30 миллионов рублей. Объявление о продаже дома появилось в базе N1 1 октября, однако в сети можно найти и более ранние объявления о его продаже.



— Дом в ДНТ «Ельцовка» на первой береговой линии с прямым видом на реку Обь. Земельный участок 15 соток с вековыми соснами в собственности. Отличное территориальное расположение вы оцените по достоинству. Всего в 15 минутах от городской суеты — и вы уже наслаждаетесь свежим лесным воздухом и речной прохладой. Въезд ограничен шлагбаумом. Территория ровная, ухоженная. Площадка перед домом вымощена камнем, на въезде расположен домик для охраны, — говорится в объявлении.