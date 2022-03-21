«Продать дорогое жилье, чтобы купить 10 однушек». Что происходит на рынке элитной недвижимости Новосибирска

Продать подороже, купить подешевле

Как говорит управляющий партнер «Макромир Новосибирск» Игорь Зеленский, кризис только развивается, а потому многие отрасли находятся в состоянии «турбулентности». Что касается рынка недвижимости, то на нем складывается разная ситуация в зависимости от ее ценовой категории и целей участников рынка.



Так, по его мнению, обычные покупатели спешат купить недвижимость, так как не хотят оставаться с деньгами. При этом многие обычные продавцы тоже не хотят остаться с деньгами — снимают объявления и даже разрывают сделки. В элитном секторе недвижимости ситуация иная.



— Люди с дорогой недвижимостью боятся, что недвижимость подешевеет, поэтому они хотят сейчас от нее избавиться, а потом, когда она подешевеет, ее купить, до того, как она начнет дорожать. Владельцы элитной недвижимости — сплошные прагматики. Продать жилье за 20 миллионов, чтобы потом купить десять квартир однокомнатных, когда они подешевеют с 4 до 2 миллионов, и продать затем каждую за 3 миллиона — это же замечательно. В конце концов, они продают не последнее свое жилье. Не так что продали, а потом: «О боже, о боже, мне жить негде!», — отмечает Игорь Зеленский.

