«К малиновому пиджаку еще и избушку 1000 метров». Кто строит себе гигантские усадьбы — показываем, что внутри
Имения с садами и бассейнами стоят по 100 миллионов, но эксперты называют их «домами вчерашнего дня»
Сложно представить жилые дома, сравнимые по площади с 15–20 типовыми двухкомнатными квартирами. Однако такая недвижимость в Новосибирске встречается. Внутри особняков можно обнаружить огромные банные комплексы, банкетные залы, гардеробные, а на участках — большие сады и личные пирсы. Корреспондент НГС отыскала в продаже несколько гигантских дворцов стоимостью от 54 до 160 миллионов рублей. Показываем, как они выглядят изнутри, а также выясняем, кто строит для себя резиденции и усадьбы.
Дома вчерашнего дня, или откуда на рынке огромные особняки
Коттеджи большой площади, по словам руководителя отдела загородной недвижимости «Жилфонд» Александра Зверева — всё-таки редкое явление. И находиться в продаже такие объекты могут довольно долго.
— Товар архиспецифичен. Мы понимаем, что такой дом мало поставить, его ведь еще содержать надо: обогревать, мыть, убирать. Круг покупателей сужается. Постройки такие крайне редки в последнее время. Это, скажем, наследие 90-х — начала 2000-х, когда было положено к малиновому пиджаку еще избушку 1000 метров, 15 автомобилей и прочее. Ну наелись, — объясняет эксперт.
Он говорит, что наиболее оптимальный формат загородного жилья сейчас — это одноэтажный, максимум двухэтажный коттедж площадью 100–200 квадратных метров:
— Люди стали более практичны. То есть 150 комнат про запас на случай, если вдруг приедут друзья, — не надо, бильярд — вчерашний день. А вот это всё — лепнина, аляповатый ремонт, вычурность — ну это нормально, в то время было так актуально и интересно. То есть это дома вчерашнего дня. Сейчас уже так стараются не строить. Самый большой дом, что я знаю, был построен в прошлом году в коттеджном поселке «Европейский» — 500 квадратных метров. Но этот объект был построен для себя, известным нашим архитектором.
Как подчеркивает Александр Зверев, основной поток покупателей даже не смотрит дома больше 200 квадратных метров, поскольку не понимает, что делать с недвижимостью такой площади.
— Теперь стараются покупать дома в одной плоскости — даже лестницы уже не всегда удобны, не каждому нравятся. Да и хорошие лестницы стоят огромных денег. То есть сегодня критерии прекрасного дома — это один этаж с высокими потолками, с огромными окнами, отдельно стоящий гараж и отдельно стоящая баня. Ну и, как я уже говорил, 100–200 квадратов. Если же мы смотрим на дом 1000 метров, там обычно всё лепят в кучу: гараж прилепят, какие-нибудь банные комплексы, открытые галереи. Но это не хорошо и не плохо. Просто меняются предпочтения людей, — констатирует он.
Дом для дружной семьи со SPA-зоной — за 54 миллиона рублей
Четырехэтажный коттедж площадью 1000 квадратных метров продают в элитном поселке «Ясная поляна». В придачу к гигантскому дому идет участок площадью 27 соток, а также гостевой дом, баня, беседка с барбекю и сад из фруктовых деревьев. Кстати, это не единственный сад: весь четвертый этаж в коттедже отдали под зимний сад.
— На участке построен большой дом для дружной семьи. Цоколь: spa-зона (бассейн, хамам, джакузи, финская сауна), комната отдыха, постирочная, кладовая. 1 этаж: гардеробная, холл, кухня, подсобные помещения. 2 этаж: спальня, кабинет, камин, гардеробная. 3 этаж: кухня, большая гостиная, спальня, камин. 4 этаж: зимний сад. Есть гараж на 4 автомобиля, — пишет продавец в объявлении.
Солидный дом продают с апреля этого года, за это время он не изменился в цене.
Банный комплекс, торжественный зал и строгий английский стиль — дом площадью 1200 квадратов
Один из самых больших особняков в Новосибирском районе продается с июля этого года. Речь идет о коттедже, расположенном в кедровом лесу в дачном поселке Кудряшовский и выдержанном в строгом английском стиле (так утверждается в объявлении).
— Это загородный комплекс, состоящий из: просторного дома, банного комплекса с бассейном, комнатой отдыха и отдельной кухней, подземной и наземной парковок и огромной собственной территории. В доме три уровня: эксплуатируемый цоколь, 1 этаж и 2 этаж, — пишет продавец.
Он же подчеркивает: дом для «особенных» людей и построен с «аристократическим размахом».
Коттедж с 10 комнатами и 20 лоджиями продается за 88 миллионов рублей (цена за время продажи не менялась).
Коттедж с личным пирсом на территории санатория — 120 миллионов за 1000 квадратов
Да, этот дом меньше предыдущего, зато дороже более чем на 30 миллионов — и это при том, что особняк даже не достроен. Он располагается в Бердске, на территории курортно-санаторной рекреации на берегу Бердского залива. Продавец называет закрытый коттеджный поселок на 6 домов «Сибирской Борвихой».
— Уникальное сооружение на участке чистого леса, с запроектированным зимним садом. В самом здании большое количество комнат и залов свободного назначения с современными пространственными решениями. Особняк жилой, также сооружение может быть использовано для санатория или отеля. Имеется технический лифт, идущий наверх из гаража на 4 автомобиля. Коттедж практически готов для проживания, остаются небольшие отделочные работы, которые уже завершит новый хозяин под свой вкус. Степень готовности 90 %, — отмечается в объявлении.
Дом продают с мая, цена не изменилась — 120 миллионов рублей.
Недострой известного архитектора за 120 миллионов
На Лесном шоссе уже не первый месяц ищут хозяев для коттеджа площадью 1453 квадратных метра — это рекорд для нашей подборки. Как указывается в объявлении, конструктивная часть дома выполнена на 100%, а вот над всем остальным придется поработать.
— Архитектурный проект Юрия Куликова. Предлагается стильный современный коттедж 1473,4 кв. м на лесном участке 83 сотки в закрытом коттеджном поселке. Архитектура дома органично вписана в окружающий ландшафт. Его элегантный внешний вид прекрасно дополняется удобной планировкой внутренних помещений. Внешний фасад дома облицован натуральным камнем и деревом, — говорится в описании к дому.
Дом одноэтажный (если не считать цоколя), внутри предусмотрены бассейн, сауна, хамам, гостиная, кухня-столовая, хозяйская спальня, детская, несколько гардеробных и санузлов, а также гараж на две машины.
Недострой известного архитектора продается с ноября прошлого года, и когда-то он стоил дешевле — 100 миллионов рублей. Сейчас дом предлагают за 120 миллионов.
В Новосибирске с апреля прошлого года по-прежнему продают гигантский коттедж площадью более 1,5 тысяч квадратных метров. Внутри два бассейна, четыре спальни, санузлы с позолотой, а также множество комнат свободного назначения. В прошлом году дом стоил 180 миллионов рублей, теперь подешевел до 160 миллионов.