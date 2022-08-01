«К малиновому пиджаку еще и избушку 1000 метров». Кто строит себе гигантские усадьбы — показываем, что внутри

Коттеджи большой площади, по словам руководителя отдела загородной недвижимости «Жилфонд» Александра Зверева — всё-таки редкое явление. И находиться в продаже такие объекты могут довольно долго.

— Товар архиспецифичен. Мы понимаем, что такой дом мало поставить, его ведь еще содержать надо: обогревать, мыть, убирать. Круг покупателей сужается. Постройки такие крайне редки в последнее время. Это, скажем, наследие 90-х — начала 2000-х, когда было положено к малиновому пиджаку еще избушку 1000 метров, 15 автомобилей и прочее. Ну наелись, — объясняет эксперт.