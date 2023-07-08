Жилье для небожителей: обзор новосибирских пентхаусов — за что просят суммы выше миллиона долларов

В Новосибирске выставлена на продажу квартира ценой 115 миллионов рублей, которую назвали «жильем для миллиардеров» — пентхаусом. Судя по всему, миллиардеров этих в Новосибирске немало, поскольку сегодня в городе предлагается больше двух десятков квартир и апартаментов, которые называют этим иностранным словом. НГС решил посмотреть на новые элитные квартиры, которые продаются сейчас дороже 1 миллиона долларов, и поизучал несколько примеров похожего уровня на вторичке.
Что за пентхаус
Слово «пентхаус» изначально использовалось для обозначения нежилых помещений под кровлей здания. Происходит оно от французского слова appentis — «навес». У французов, впрочем, подобные квартиры под крышей (мансарды) использовались как дешевое жилье. Но американцы в 20-х годах прошлого века придумали обустраивать особенное жилье сначала над верхним этажом, а потом и на всём этаже. Постепенно такой тип квартир стал синонимом роскоши.
В России понятие пентхауса нигде четко не определено. Так что нередко этим словом начинают называть вообще любую большую квартиру на верхнем этаже. На сайте онлайн-агентства по продаже недвижимости «Циан», например, по запросу «купить пентхаус в Новосибирске» самый доступный вариант стоит 5,3 миллиона рублей и представляет собой трехкомнатную квартиру на шестом этаже в Северо-Чемском жилмассиве. Но даже если принимать во внимание только действительно шикарное жилье, то всё равно мы найдем несколько десятков вариантов. Ограничимся поэтому красивой суммой, эквивалентной не менее чем одному миллиону долларов: 89,8 миллиона рублей.
От миллиона и выше
Самая дорогая квартира, которая сейчас выставлена в открытой продаже, — это пентхаус в строящемся ЖК Chicago. Площадь квартиры —
Подсчитать количество комнат корректно довольно сложно, поскольку пространство квартиры предполагает свободную планировку, но на схеме, которая выложена на сайте проекта, можно разглядеть девять более или менее обособленных зон. Единственное, что вызывает вопросы, — это один-единственный туалет (да еще и совмещенный с ванной комнатой). Но, скорее всего, таким образом обозначено само место, где эта самая ванная комната присутствует по умолчанию. При желании их можно сделать больше. Для покупателя такого жилья подобные расходы должны быть несущественными.
Сразу больше десяти квартир на верхнем этаже ценой от 43 миллионов рублей предлагаются сейчас на сайте «Циан» в экоквартале Flora&Fauna. Не очень понятно, какие из них можно считать пентхаусами в полном смысле слова (они расположены в 8-этажном доме вытянутой формы). Поэтому ограничимся самыми роскошными вариантами. Самая дорогая квартира здесь стоит сейчас 99 миллионов рублей. Общая площадь элитного жилья — без малого
Совсем немного уступает квартирам в Заельцовском бору пентхаус в Академгородке, на проспекте Коптюга, 7. Этот дом, в отличие от перечисленных, давно построен, так что если у вас есть возможность потратить 89,9 миллиона рублей на жилье, то можете обзавестись двухэтажной квартирой площадью
Подешевле на вторичке
Глядя на цены дорогих квартир в новостройках, интересно сравнить их с жильем сопоставимого качества в давно построенных жилых комплексах. Вот, например, пентхаус из Академгородка, в не бросающимся в глаза доме на Золотодолинской, 31/1, за который просят 69 миллионов рублей. Квартира двухуровневая, не очень большая по меркам этой категории (
— Квартира полностью изолирована от соседей — вы никого не слышите, и вас никто не слышит, даже если включить очень громкую музыку (проверено), — говорится в объявлении.
Еще одна элитная квартира, но уже в более известном доме — в одной из башен ЖК Montblac Residense на Щетинкина, 18. Сам дом построен еще в 2017 году, и для того времени это были, наверное, самые элитные квартиры города. Сейчас цена в 65 миллионов рублей не позволяет квартире из этого дома войти в первую пятерку найденных нами пентхаусов. Площадь двухэтажного пентхауса —
Выставлен на продажу и второй пентхаус в «Монблане» — в той башне, что пониже (9–10-й этажи) — за него просят 57,5 миллиона рублей. На фото ниже уже можно посмотреть на то, как такая квартира выглядит в обжитом состоянии.
И уж совсем бедным родственником (36 миллионов рублей) выглядит в этой компании вполне полноценный пентхаус в доме, построенном еще в 2010 году в Академгородке на улице Российской, 8. Помимо огромных (
А как в Чикаго
Поскольку застройщики дорогого жилья часто называют свои проекты иностранными названиями, интересно посмотреть, что можно купить за эти деньги в настоящем Чикаго. Уровень 1 миллиона долларов — это и в США достаточно дорогое жилье. На сайте Chicago's Luxury Condos and Homes сейчас можно найти несколько квартир, расположенных на верхних этажах домов, ценой от 1,1 до 1,2 миллиона долларов (там, правда, это далеко не предел).
Например, квартира с ремонтом площадью порядка
Мнение эксперта
Эксперт по недвижимости Александр Назаров отмечает, что четкого определения пентхауса в России нет.
— Застройщики понимают под этим просто квартиру на последнем этаже большей площади, с более высоким потолком. Пентхаусы встречаются даже в домах экономкласса, что меня всегда умиляет. Потому что это понятие предполагает не только высокую цену, но и приватность. В России возможны варианты, когда на одном этаже будет несколько пентхаусов, но, в принципе, в мире принято, что это только одна квартира на этаже, которая к тому же часто имеет отдельный лифт. Пентхаусы могут оборудоваться бассейнами, там, как правило, есть просторные террасы. Такое жилье может иметь само несколько этажей. Например, у нас сейчас на Кипре есть проект, где в пентхаусе четыре этажа, это мегароскошная недвижимость для очень состоятельных людей.
У такого жилья есть свои минусы, отмечает Назаров. Большое количество окон создает отдельный набор проблем. Обычно в пентхаусах огромные окна на все стороны света. А значит, нужно дополнительно обогревать помещение зимой и защищать его от излишнего солнечного света (от него может портиться мебель), там должна работать мощная система кондиционирования. В общем, стоимость ремонта и отделки в такой квартире часто даже выше, чем цена самой квартиры.
Что касается цены, то не имеет смысла для такого жилья сравнивать цену квадратного метра. Квартиру купят, если она уникальна, потому что другой такой просто нет. Идея пентхауса именно в этом и состоит, говорит Назаров.
В советские времена пентхаусов не строили, но свое элитное жилье было и тогда. Выглядело оно, правда, куда скромнее. Но и сегодня у этих домов есть свои поклонники. Если вы из их числа, посмотрите фоторепортаж о красивых «сталинках» Новосибирска.