Жилье для небожителей: обзор новосибирских пентхаусов — за что просят суммы выше миллиона долларов

Подешевле на вторичке

Глядя на цены дорогих квартир в новостройках, интересно сравнить их с жильем сопоставимого качества в давно построенных жилых комплексах. Вот, например, пентхаус из Академгородка, в не бросающимся в глаза доме на Золотодолинской, 31/1, за который просят 69 миллионов рублей. Квартира двухуровневая, не очень большая по меркам этой категории ( 140 кв. м) , зато имеющая высокую стоимость квадратного метра — 492,8 тысячи рублей. Цена объясняется не только местом, но и дизайнерским ремонтом.

— Квартира полностью изолирована от соседей — вы никого не слышите, и вас никто не слышит, даже если включить очень громкую музыку (проверено), — говорится в объявлении.