Номенклатура по-сибирски. Смотрим на «сталинки», где жили руководители заводов, — квартиры в них продают за 12 млн

В 80-летнем доме сейчас, по данным сайта N1, в продаже две квартиры стоимостью 5,1 и 5,2 миллиона. Это двушки площадью примерно 60 квадратов каждая. В них большие кухни ( 12 квадратов ), просторные санузлы и потолки высотой более 3 метров .



— Санузел раздельный. Имеется балкон — выход из кухни. Высота потолков в квартире — 3,2 метра. Сверху находится технический этаж. В просторной и уютной квартире остается вся мебель и бытовая техника, — описывает предложение продавец.