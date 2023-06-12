Номенклатура по-сибирски. Смотрим на «сталинки», где жили руководители заводов, — квартиры в них продают за 12 млн

В прежние времена у человека со статусом было гораздо меньше возможностей, чем сейчас, если речь заходила о жилье. Закрытые коттеджные (в СССР — дачные) поселки тогда еще не получили такого широкого распространения, как в наши дни, зато прообразом современных клубных домов, в которые невозможно заселиться случайному человеку, были пышные «сталинки» — квартиры в них получали руководители предприятий и отличившиеся партийные работники. Такие дома есть и в Новосибирске, хотя понятие «номенклатурных», как считает краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев, к ним с трудом применимо. Мы изучили предложения о продаже квартир в домах, сохранивших тень своего статусного прошлого, и рассказываем, во сколько обойдется жизнь в советском элитном доме.
«Директорская» «сталинка» с облупившимся фасадом (
5 млн за двушку)
Зеленая «сталинка» на Авиастроителей, 14 с когда-то красивым фасадом была знаменита тем, что в ней жили все руководители завода имени Чкалова. И не только они, а также главный инженер, главный технолог, главный бухгалтер и летчики-испытатели.
Во время командировок в восьмиподъездный дом, где всего по две квартиры на этаже, заселялись конструкторы самолетов Ан и Як — Олег Антонов и Александр Яковлев, а во дворе статусного дома когда-то располагалась летняя сцена, она же заводская агитплощадка (в
В 80-летнем доме сейчас, по данным сайта N1, в продаже две квартиры стоимостью 5,1 и 5,2 миллиона. Это двушки площадью примерно 60 квадратов каждая. В них большие кухни (
— Санузел раздельный. Имеется балкон — выход из кухни. Высота потолков в квартире — 3,2 метра. Сверху находится технический этаж. В просторной и уютной квартире остается вся мебель и бытовая техника, — описывает предложение продавец.
Обе квартиры в продаже с мая и не теряли в цене.
Дом-памятник с трехэтажной аркой (
12 млн за 200-метровую квартиру)
У величественного памятника архитектуры левобережья (Станиславского, 7) и жилье соответствующее. В доме, построенном в 1940 году, раньше жили руководители и сотрудники «Сибметаллстроя» (он же «Сибсельмаш»). А еще на его крыше в
Сейчас в красивой «сталинке» продается одна из самых дорогих квартир этой подборки — пятикомнатная двухуровневая квартира стоимостью 12 миллионов рублей.
— В этом доме редко продаются квартиры, а такого плана вообще эксклюзив! — пишет продавец. — В квартире два санузла. Окна и лоджия выходят на сквер Монумента Славы. Дом является памятником архитектуры и находится под охраной. Дом после капитального ремонта, были заменены все коммуникации, заменена кровля, отреставрирован фасад здания. Закрытая дворовая территория, въезд оснащен автоматическими воротами. Дети по прописке идут во Французскую гимназию.
Жилье продают с апреля — цена не изменилась.
Монументальный дом с двумя арками, где продается много жилья (от 4,5 миллиона)
Пожалуй, самый пышный дом в стиле сталинского неоклассицизма появился на проспекте Дзержинского, там, где селились работники Чкаловского завода и трикотажного комбината (ныне «Электроагрегат»), в 1957 году. У него две высокие арки по центру, неглубокий курдонер и колонны.
Сегодня в этом доме продается самое большое количество квартир из этой подборки: за 4,5 миллиона предлагаются двушки (
— Квартира полногабаритная с изолированными комнатами. Высота потолков —
Объявление появилось не так давно, в июне, при этом квартира успела подешеветь на 100 тысяч.
Перестроенный ЖК «Сибкомбайна» (12,8 миллиона за четырешку)
Один из двух домов на Октябрьской, 40, построенный для работников «Сибкомбайна», тоже может считаться стоквартирным (как и самый известный дом на Красном проспекте). И его, и здание-близнец на Советской, 8 возвели в 1931 году. Между домами планировался переход, но от него затем отказались. А вскоре дом на Октябрьской обзавелся кирпичной надстройкой и стал семиэтажным.
Сейчас в доме продаются две квартиры — это четырешки площадью 72 квадрата и 186 квадратов. За последнюю просят 12,8 миллиона рублей (почти 69 тысяч за квадрат).
Квартиру начали продавать еще в феврале, ее цена не изменилась.
Этой весной мы побывали в стоквартирном доме на Красном проспекте, который получил сразу три престижные награды в Париже в 1937 году. Смотрите, как разрушается один из самых известных и красивых домов города.