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Обзор

Номенклатура по-сибирски. Смотрим на «сталинки», где жили руководители заводов, — квартиры в них продают за 12 млн

Четыре дома, которые были воплощенной мечтой советского человека, — жить там считалось очень престижно

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У домов с богатым прошлым порой печальное настоящее — трещины, отсутствие ремонта, осыпающиеся балконы. Так выглядит одна из немногих «сталинок» на Авиастроителей, сохранившая приличный вид

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В прежние времена у человека со статусом было гораздо меньше возможностей, чем сейчас, если речь заходила о жилье. Закрытые коттеджные (в СССР — дачные) поселки тогда еще не получили такого широкого распространения, как в наши дни, зато прообразом современных клубных домов, в которые невозможно заселиться случайному человеку, были пышные «сталинки» — квартиры в них получали руководители предприятий и отличившиеся партийные работники. Такие дома есть и в Новосибирске, хотя понятие «номенклатурных», как считает краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев, к ним с трудом применимо. Мы изучили предложения о продаже квартир в домах, сохранивших тень своего статусного прошлого, и рассказываем, во сколько обойдется жизнь в советском элитном доме.

«Директорская» «сталинка» с облупившимся фасадом (5 млн за двушку)

Зеленая «сталинка» на Авиастроителей, 14 с когда-то красивым фасадом была знаменита тем, что в ней жили все руководители завода имени Чкалова. И не только они, а также главный инженер, главный технолог, главный бухгалтер и летчики-испытатели.

На первом этаже дома в советские времена была библиотека Чкаловского завода

На первом этаже дома в советские времена была библиотека Чкаловского завода

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Во время командировок в восьмиподъездный дом, где всего по две квартиры на этаже, заселялись конструкторы самолетов Ан и Як — Олег Антонов и Александр Яковлев, а во дворе статусного дома когда-то располагалась летняя сцена, она же заводская агитплощадка (в 90-е летнюю сцену превратили в киоск).

Степень износа дома перевалила за 50%

Степень износа дома перевалила за 50%

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В 80-летнем доме сейчас, по данным сайта N1, в продаже две квартиры стоимостью 5,1 и 5,2 миллиона. Это двушки площадью примерно 60 квадратов каждая. В них большие кухни (12 квадратов), просторные санузлы и потолки высотой более 3 метров.

— Санузел раздельный. Имеется балкон — выход из кухни. Высота потолков в квартире — 3,2 метра. Сверху находится технический этаж. В просторной и уютной квартире остается вся мебель и бытовая техника, — описывает предложение продавец.

Обстановка в одной из продающихся квартир. Ее оценили в <nobr class="_">5,1 миллиона</nobr> рублей

Обстановка в одной из продающихся квартир. Ее оценили в 5,1 миллиона рублей

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В ванной комнате имеется окно — оно выходит во двор

В ванной комнате имеется окно — оно выходит во двор

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Обе квартиры в продаже с мая и не теряли в цене.

Дом-памятник с трехэтажной аркой (12 млн за 200-метровую квартиру)

У величественного памятника архитектуры левобережья (Станиславского, 7) и жилье соответствующее. В доме, построенном в 1940 году, раньше жили руководители и сотрудники «Сибметаллстроя» (он же «Сибсельмаш»). А еще на его крыше в 50–60-е годы появился не то памятник спутнику, запущенному СССР в космос, не то геодезическая вышка, а также надпись: «Слава советской науке».

У дома переменная этажность — есть пяти- и семиэтажные секции. По центру — арка высотой в три этажа

У дома переменная этажность — есть пяти- и семиэтажные секции. По центру — арка высотой в три этажа

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Сейчас в красивой «сталинке» продается одна из самых дорогих квартир этой подборки — пятикомнатная двухуровневая квартира стоимостью 12 миллионов рублей.

— В этом доме редко продаются квартиры, а такого плана вообще эксклюзив! — пишет продавец. — В квартире два санузла. Окна и лоджия выходят на сквер Монумента Славы. Дом является памятником архитектуры и находится под охраной. Дом после капитального ремонта, были заменены все коммуникации, заменена кровля, отреставрирован фасад здания. Закрытая дворовая территория, въезд оснащен автоматическими воротами. Дети по прописке идут во Французскую гимназию.

В квартире сохранили пышную обстановку

В квартире сохранили пышную обстановку

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Есть камин...

Есть камин...

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...и причудливые окна

...и причудливые окна

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Жилье продают с апреля — цена не изменилась.

Монументальный дом с двумя арками, где продается много жилья (от 4,5 миллиона)

Пожалуй, самый пышный дом в стиле сталинского неоклассицизма появился на проспекте Дзержинского, там, где селились работники Чкаловского завода и трикотажного комбината (ныне «Электроагрегат»), в 1957 году. У него две высокие арки по центру, неглубокий курдонер и колонны.

Степень износа роскошной «сталинки» приближается к 50%

Степень износа роскошной «сталинки» приближается к 50%

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Сегодня в этом доме продается самое большое количество квартир из этой подборки: за 4,5 миллиона предлагаются двушки (40–60 квадратов), за 7 миллионов можно купить трешку (79 квадратов).

— Квартира полногабаритная с изолированными комнатами. Высота потолков — 3 метра. <...> Кухня — 8,1 кв. м, квадратной формы, спальня — 12,6 кв. м с выходом на балкон, гостиная — 18,8 кв. м с двумя окнами на смежных стенах, что позволяет разделить комнату на зону отдыха и рабочий кабинет. Спальня — 17,8 кв. м с выходом на балкон, — говорится в объявлении о продаже трехкомнатной квартиры.

Квартиру называют идеальной для большой семьи

Квартиру называют идеальной для большой семьи

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В доме просторные подъезды

В доме просторные подъезды

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А вот санузел может показаться излишне компактным

А вот санузел может показаться излишне компактным

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Объявление появилось не так давно, в июне, при этом квартира успела подешеветь на 100 тысяч.

Перестроенный ЖК «Сибкомбайна» (12,8 миллиона за четырешку)

Один из двух домов на Октябрьской, 40, построенный для работников «Сибкомбайна», тоже может считаться стоквартирным (как и самый известный дом на Красном проспекте). И его, и здание-близнец на Советской, 8 возвели в 1931 году. Между домами планировался переход, но от него затем отказались. А вскоре дом на Октябрьской обзавелся кирпичной надстройкой и стал семиэтажным.

В первоначальном виде столетний дом до наших дней не дожил. Желтый дом за ним — его близнец, тоже претерпевший изменения

В первоначальном виде столетний дом до наших дней не дожил. Желтый дом за ним — его близнец, тоже претерпевший изменения

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Сейчас в доме продаются две квартиры — это четырешки площадью 72 квадрата и 186 квадратов. За последнюю просят 12,8 миллиона рублей (почти 69 тысяч за квадрат).

В квартире недавно сделали ремонт

В квартире недавно сделали ремонт

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Теперь здесь монохромный санузел...

Теперь здесь монохромный санузел...

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...и несколько минималистичных спален

...и несколько минималистичных спален

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Квартиру начали продавать еще в феврале, ее цена не изменилась.

Этой весной мы побывали в стоквартирном доме на Красном проспекте, который получил сразу три престижные награды в Париже в 1937 году. Смотрите, как разрушается один из самых известных и красивых домов города.

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