Пока только одна: где стоит камера, которая штрафует новосибирских водителей за телефоны в руках — карта

В Новосибирске камера, которая штрафует водителей за телефон в руках, находится у здания на Красном проспекте, 41. Об этом сообщили в ГКУ НСО «ЦОДД» в ответ на запрос корреспондента НГС. Такая камера в городе пока одна.
Комплекс фотовидеофиксации выявляет нарушение, предусмотренное ст. 12.36.1 КоАП РФ «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства». Говорить по телефону можно только с использованием, например, специальной гарнитуры. Водитель не должен держать телефон в руках.
В этом году так настроят еще несколько камер, но в ведомстве пока не назвали их адреса.
В Новосибирске в 2024 году установят 50 новых комплексов фотовидеофиксации. Где именно — можно посмотреть на этой карте.