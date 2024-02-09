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СрочноКарта мест, где можно нарваться на штраф от камеры
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На дорогах установят 50 новых камер в Новосибирске в этом году — показываем на карте, где можно нарваться на штраф

В основном комплексы появятся на правом берегу

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Камер, следящих за водителями, станет в этом году еще больше

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В Новосибирске в 2024 году установят 50 новых комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщили в ГКУ НСО «ЦОДД».

— Специалисты уже начали работу по установке новых комплексов, — говорится в официальной группе «ЦОДД» в Telegram.

Мы нанесли на карту все новые камеры, которые появятся на дорогах города в этом году. В основном это будут делать на правом берегу.

Вчера стало известно, что в Новосибирске и области начали работать камеры, которые штрафуют водителей за разговор по телефону и его использование во время поездки.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске работает 54 камеры, которые штрафуют за непристегнутый ремень. Посмотрите все комплексы на карте.

КамерыКамеры видеофиксацииНовосибирскКарта
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