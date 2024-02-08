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Камеры начали штрафовать новосибирских водителей за телефоны в руках — сколько придется заплатить за нарушение

Говорить по телефону можно только с использованием, например, специальной гарнитуры

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Использовать так телефон за рулем нельзя

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В Новосибирске и области начали работать камеры, которые штрафуют водителей за разговор по телефону и его использование во время поездки. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО «ЦОДД».

Комплексы фото-видеофиксации начали выявлять нарушения предусмотренные ст. 12.36.1 КоАП РФ «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства».

Говорить по телефону можно только с использованием, например, специальной гарнитуры. В руках мобильный телефон быть не должен.

— Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде штрафа в сумме от 300 до 1500 рублей, — добавили в ЦОДД.

Корреспондент НГС отправила запрос в ЦОДД с просьбой уточнить, где именно расположены камеры и сколько их.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске работает 54 камеры, которые штрафуют за непристегнутый ремень. Штраф за подобное нарушение составляет 1000 рублей, в течение 20 дней со дня вынесения постановления действует скидка 50%. Посмотрите все комплексы на карте.

КамераТелефонПДДШтраф
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1
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