СФО остался без полпреда президента: Сергея Меняйло отправляют в Северную Осетию

Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Беседа прошла по видеосвязи в эту пятницу, 9 апреля, сообщает ТАСС.

— Тема нашей сегодняшней встречи и беседы понятна. Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически всё знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне? — сказал Путин.

— Я готов к работе, — ответил Меняйло.