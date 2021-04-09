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СрочноНовосибирск остался без полпреда Меняйло

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СФО остался без полпреда президента: Сергея Меняйло отправляют в Северную Осетию

Предыдущий глава республики Вячеслав Битаров ушел в отставку по собственному желанию

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В Сибирь Сергей Меняйло переехал пять лет назад из Севастополя, где занимал пост губернатора

В Сибирь Сергей Меняйло переехал пять лет назад из Севастополя, где занимал пост губернатора

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Полпред президента в СФО Сергей Меняйло стал главой Северной Осетии

Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Беседа прошла по видеосвязи в эту пятницу, 9 апреля, сообщает ТАСС.

— Тема нашей сегодняшней встречи и беседы понятна. Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически всё знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне? — сказал Путин.

— Я готов к работе, — ответил Меняйло.

В период с апреля 2014 по октябрь 2016 года он был губернатором Севастополя, В июле 2016 года его назначили постпредом президента в Сибирском федеральном округе. Также в августе 2016 года он вошел в Совет Безопасности.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров ушел в отставку по собственному желанию.

Сергей Меняйло — уроженец Северной Осетии, родился 22 августа 1960 года. Его отец — русский, мать — осетинка.

Простым новосибирцам Сергей Меняйло, скорее всего, запомнится пробками. НГС выпускал серию материалов о дорожной ситуации на оживленном перекрестке в Заельцовском районе. Вот уже несколько лет по будням там останавливают движение в час пик ради «Мерседеса» с мигалками, который едет в сопровождении экипажа ДПС. Предположительно, именно на этом автомобиле полпред Меняйло каждое утро добирался на работу.

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кадровые перестановкиСергей Меняйло
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