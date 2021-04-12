«Я покинул Сибирь»: бывший полпред СФО Сергей Меняйло улетел на новое место работы

Полпред Сергей Меняйло улетел на новое место работы
Бывший полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло улетел из Новосибирска. Сейчас он находится на пути в Северную Осетию — главой этого региона его назначил президент Владимир Путин.
— Я в Москве. Улетаю, сажусь в самолет, — подтвердил информацию теперь уже бывший полпред в СФО Сергей Меняйло. — Я покинул не Новосибирскую область, а Сибирь — Сибирский федеральный округ. Я уже переехал, да.
Комментировать новое назначение Сергей Меняйло отказался, объяснив это тем, что не оценивает, а исполняет те решения, которые принимает президент.
9 апреля Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, одновременно освободив его от занимаемой должности полпреда в СФО. Сергей Меняйло был полпредом в СФО с 2016 года. Его называли адмирал-губернатором, другом байкеров и врагом США — вот что говорили представители власти Новосибирска, когда Сергея Меняйло назначили полпредом. А во время его работы в СФО новосибирцы считали, что ради чиновника в час пик блокировали движение на большом перекрестке.