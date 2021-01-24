Виктора Толоконского заметили на шествии в поддержку Навального — он рассказал НГС, зачем туда пришел

Экс-губернатора Новосибирской области, бывшего полпреда в СФО Виктора Толоконского заметили на шествии в поддержку Алексея Навального — он рассказал НГС, почему решил выйти на улицу вместе с митингующими.



— Я действительно на площади (Ленина) был в это время. Я всегда как-то привык быть там, где мои земляки, где горожане, где много людей, — объяснил он свое участие в гуще событий 23 января. — Я считаю, что это всё было предсказуемо. Люди вели себя все мирно. Никаких не видел проявлений агрессии. Ни со стороны жителей, ни со стороны правоохранительных структур — людей в форме, людей в погонах. Так что нормальные такие события были во всех крупных городах страны.