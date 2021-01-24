Виктора Толоконского заметили на шествии в поддержку Навального — он рассказал НГС, зачем туда пришел

Виктор Толоконский на площади Ленина во время протестной акции
Экс-губернатора Новосибирской области, бывшего полпреда в СФО Виктора Толоконского заметили на шествии в поддержку Алексея Навального — он рассказал НГС, почему решил выйти на улицу вместе с митингующими.
— Я действительно на площади (Ленина) был в это время. Я всегда как-то привык быть там, где мои земляки, где горожане, где много людей, — объяснил он свое участие в гуще событий 23 января. — Я считаю, что это всё было предсказуемо. Люди вели себя все мирно. Никаких не видел проявлений агрессии. Ни со стороны жителей, ни со стороны правоохранительных структур — людей в форме, людей в погонах. Так что нормальные такие события были во всех крупных городах страны.
Почему предсказуемо?
По мнению Виктора Толоконского, люди стремятся к справедливости, поэтому последние события стали неким катализатором.
— Градус неудовлетворенности, стремление к справедливости у людей всё время нарастает. И это далеко не первые акции. Просто в данном случае и Навальный, и в чем-то представители власти — катализировали этот процесс. Его (Навального) приезд, его арест, — объяснил бывший полпред. — Люди выразили стремление к совершенствованию нашей жизни, к более эффективной, справедливой деятельности власти. Всё это далеко не первый год, не первый месяц — вполне такая естественная ситуация.
Разовая акция или будут ещё?
— Я думаю, что это будет продолжаться в разных формах. В том числе и в каких-то, может быть, выходах на улицу, — предположил Виктор Толоконский. — Я думаю, что в самых разных проявлениях. Давайте последим, как сейчас будут комментировать это представители власти и инициаторы этих действий. Дальше будет видно.
Виктор Толоконский рассказал, что 23 января пришел на площадь Ленина один. И поделился, что далеко не в первый раз участвует в таких мероприятиях.
— Я с 90-х годов всегда приходил, в 90-х годах были гораздо более многочисленные тоже такие акции, митинги. Я всегда считал, что если люди тебе доверили власть, то надо быть там, где люди. Там, где нужно быть уверенным, что не будет никаких агрессий, не будет нарушения безопасности. Это нормальное действие людей, которые любят свой город и ответственны за свой город.
Виктор Толоконский — бывший мэр Новосибирска, бывший губернатор Новосибирской области. Несколько лет занимал пост полпреда в СФО. В 2020 году Виктор Толоконский стал советником губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Новосибирцы знают про хобби Виктора Александровича — он любит петь. Летом он иногда выступает на летних открытых площадках и городских мероприятиях.