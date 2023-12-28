А мы предупреждали: Анатолий Локоть покидает пост мэра Новосибирска

Сегодня, 28 декабря, официально стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост. Об этом в прямом эфире телеканала ОТС сообщил губернатор региона Андрей Травников. Анатолий Локоть уходит работать в федеральные структуры власти.
— Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач, и он принял его. Принято решение использовать его опыт, чтобы продолжать приносить пользу стране. Он уходит в отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение. Надеюсь, что мы общими усилиями обеспечим, чтобы городское хозяйство в течение праздничных выходных устойчиво функционировало. Исполнение обязанностей возлагается на одного из замов. Это Олег Клемешов. Мы будем оказывать ему содействие, чтобы город продолжал развиваться и устойчиво работал в праздники. Но могу подтвердить, что решение принято, — заявил Андрей Травников.
Накануне в телеграм-каналах сообщалось, что последний день работы Локтя был 26 декабря, но в администрации города это опровергли. Позже источники НГС заявили о том, что мэр все-таки написал заявление на отпуск с последующим увольнением.
Обязанности мэра будет исполнять заместитель Олег Клемешов. Имя будущего сити-менеджера пока не называется.
Биография бывшего главы города опубликована на сайте мэрии Новосибирска. Анатолий Локоть родился в Новосибирске 18 января 1959 года, окончил школу в Ленинском районе. Сейчас это гимназия
— Предприятие в те годы участвовало в разработке электронно-вычислительной техники, системы ближней локации комплекса зенитной ракетной системы, — пишет сайт мэрии.
С 1982 года проходил службу в армии. Через два года Анатолий Евгеньевич начал работать в НИИ измерительных приборов, где за 19 лет прошел путь от инженера до ведущего инженера-конструктора. В том же 1984 году вступил в КПСС. В 1994 году стал вторым секретарем обкома КПРФ.
Анатолий Локоть участвовал в общественной жизни предприятия. В 1990-е годы коллеги предложили ему отстаивать интересы оборонных предприятий в политике. В декабре 1996 года Анатолия Евгеньевича избрали депутатом областного Совета депутатов. В 2000 году он стал депутатом Горсовета, где возглавил фракцию КПРФ.
Спустя три года Анатолий Локоть стал депутатом Государственной думы Федерального Собрания РФ. Переизбирался в 2007 и 2011 годах.
В 2014 году Анатолий Локоть стал мэром Новосибирска. Его главным конкурентом был кандидат от «Единой России» Владимир Знатков. Предпочтения избирателей распределились так: Анатолий Локоть — 43,75%, Владимир Знатков — 39,57%. Вторую победу на выборах мэра Анатолий Локоть одержал в 2019 году.
В этом году в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. На сессии Горсовета 4 декабря депутаты утвердили новый порядок назначения главы города.