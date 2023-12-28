А мы предупреждали: Анатолий Локоть покидает пост мэра Новосибирска

Накануне в телеграм-каналах сообщалось, что последний день работы Локтя был 26 декабря, но в администрации города это опровергли. Позже источники НГС заявили о том, что мэр все-таки написал заявление на отпуск с последующим увольнением.

Обязанности мэра будет исполнять заместитель Олег Клемешов. Имя будущего сити-менеджера пока не называется.

