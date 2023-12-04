Нужно смириться: горсовет установил порядок отбора кандидатов на пост мэра Новосибирска — прямых выборов больше нет

За новый порядок проголосовали 36 депутатов, против — 6 человек. Перед тем как принять решение, депутаты вступили в дискуссию.

На сессии горсовета сегодня во второй раз рассматривали отмену прямых выборов мэра. В прошлый раз, 25 октября , депутаты предложили несколько поправок, которые рассматривали на комиссии.