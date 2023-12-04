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Нужно смириться: горсовет установил порядок отбора кандидатов на пост мэра Новосибирска — прямых выборов больше нет

Сессия утвердила во втором чтении способ проведения конкурса

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Сессия проходит сегодня, 4 декабря

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В Новосибирске сегодня, 4 декабря, на сессии горсовета депутаты во втором чтении приняли порядок проведения конкурса на должность мэра.

За новый порядок проголосовали 36 депутатов, против — 6 человек. Перед тем как принять решение, депутаты вступили в дискуссию.

На сессии горсовета сегодня во второй раз рассматривали отмену прямых выборов мэра. В прошлый раз, 25 октября, депутаты предложили несколько поправок, которые рассматривали на комиссии.

Председатель комиссии Андрей Гудовский отметил, что на сессии были внесены поправки от председателя горсовета Дмитрия Асанцева о том, что депутаты будут принимать участие в организации конкурса для мэра. Депутат от КПРФ Александр Бурмистров предложил на тесте, который будет проходить мэр, повысить оценку-допуск с 2,6 до 3 баллов. Фракция КПРФ предложила, чтобы прохождение конкурсов и собеседований можно было увидеть в онлайн-режиме на сайте горсовета. Комиссия во главе с Гудовским посоветовали принять предложение Асанцева и отклонить Бурмистрова и КПРФ.

— Наша фракция КПРФ настаивает, что должны быть прямые выборы мэра. Конечно, мы встали в ситуацию, когда заксобрание и горсовет выбрали этот путь. Мы считаем, что сохранение прямых выборов мэра необходимо. Мы считаем, что сохранить выборы — это наилучший вариант, — выступил Антон Тыртышный.

За или против выступали разные депутаты. Так, например, депутат от «Единой России» Андрей Гудовский готов принять на себя всю ответственность за будущие выборы мэра.

— Мы берем на себя очень большую ответственность при голосовании за мэра Новосибирска. Мы берем ответственность перед горожанами и городом в целом. Что будет и какой будет мэр. И нам сейчас не столько поправки о том, что сколько баллов и так далее. Голосование за мэра и выбор мэра будет публичным. Нам надо обсуждать, какого человека мы хотим выбрать. Допустим, он должен знать, что такое органы местного самоуправления, имел руководящий опыт, видение его, — высказался депутат.

Против выступили и оставшиеся депутаты от «Коалиции» Светлана Каверзина и Антон Картавин. Свое слово также сказал Александр Бурмистров.

— Мы рискуем не то чтобы выбрать хорошего или плохого мэра. Мы рискуем выбрать марионетку конкретной строительной компании, которая формирует большинство в совете города Новосибирска. И горожане должны это понимать. Риски очевидны. Что будет не мэр следующий, а просто ставленник конкретной организации, — предположил депутат от КПРФ.

В конце дискуссии депутат Лебедев от «Единой России» предложил депутатам КПРФ смириться с тем, что выборы уже отменили.

Председатель горсовета предложил закончить дебаты и начать голосовать. В итоге голосование приняло новый порядок. Сам Анатолий Локоть, который присутствовал на сессии в начале, на время дискуссии удалился из зала.

Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в апреле этого года.

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