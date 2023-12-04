Нужно смириться: горсовет установил порядок отбора кандидатов на пост мэра Новосибирска — прямых выборов больше нет

В Новосибирске сегодня, 4 декабря, на сессии горсовета депутаты во втором чтении приняли порядок проведения конкурса на должность мэра.
За новый порядок проголосовали 36 депутатов, против — 6 человек. Перед тем как принять решение, депутаты вступили в дискуссию.
На сессии горсовета сегодня во второй раз рассматривали отмену прямых выборов мэра. В прошлый раз,
Председатель комиссии Андрей Гудовский отметил, что на сессии были внесены поправки от председателя горсовета Дмитрия Асанцева о том, что депутаты будут принимать участие в организации конкурса для мэра. Депутат от КПРФ Александр Бурмистров предложил на тесте, который будет проходить мэр, повысить оценку-допуск с 2,6 до
— Наша фракция КПРФ настаивает, что должны быть прямые выборы мэра. Конечно, мы встали в ситуацию, когда заксобрание и горсовет выбрали этот путь. Мы считаем, что сохранение прямых выборов мэра необходимо. Мы считаем, что сохранить выборы — это наилучший вариант, — выступил Антон Тыртышный.
За или против выступали разные депутаты. Так, например, депутат от «Единой России» Андрей Гудовский готов принять на себя всю ответственность за будущие выборы мэра.
— Мы берем на себя очень большую ответственность при голосовании за мэра Новосибирска. Мы берем ответственность перед горожанами и городом в целом. Что будет и какой будет мэр. И нам сейчас не столько поправки о том, что сколько баллов и так далее. Голосование за мэра и выбор мэра будет публичным. Нам надо обсуждать, какого человека мы хотим выбрать. Допустим, он должен знать, что такое органы местного самоуправления, имел руководящий опыт, видение его, — высказался депутат.
Против выступили и оставшиеся депутаты от «Коалиции» Светлана Каверзина и Антон Картавин. Свое слово также сказал Александр Бурмистров.
— Мы рискуем не то чтобы выбрать хорошего или плохого мэра. Мы рискуем выбрать марионетку конкретной строительной компании, которая формирует большинство в совете города Новосибирска. И горожане должны это понимать. Риски очевидны. Что будет не мэр следующий, а просто ставленник конкретной организации, — предположил депутат от КПРФ.
В конце дискуссии депутат Лебедев от «Единой России» предложил депутатам КПРФ смириться с тем, что выборы уже отменили.
Председатель горсовета предложил закончить дебаты и начать голосовать. В итоге голосование приняло новый порядок. Сам Анатолий Локоть, который присутствовал на сессии в начале, на время дискуссии удалился из зала.
Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в апреле этого года.