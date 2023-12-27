«Ложь и провокация»: в мэрии Новосибирска опровергли слухи об отставке Анатолия Локтя

Анонимный новосибирский телеграм-канал «Сибиряк» сообщил, что Анатолий Локоть уходит с поста мэра Новосибирска. В мэрии корреспонденту НГС опровергли информацию об отставке главы. Но источник нашего сайта при этом сообщил, что глава города отменил несколько новогодних мероприятий, в том числе эфир на радио, где планировал подвести итоги года.
Пост о якобы увольнении мэра появился в телеграм-канале «Сибиряк» 27 декабря. Там сообщили, что Анатолий Локоть написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, и 26 декабря отработал в должности последний день. Исполняющим обязанности якобы назначили вице-мэра Олега Клемешова.
Пресс-секретарь мэра сообщил НГС, что информация об отставке мэра ложная.
— Это ложь и провокация, информация не соответствует действительности. Анатолий Евгеньевич находится на работе, в настоящее время поздравляет спасателей МАСС, — прокомментировал НГС пресс-секретарь мэра города Глеб Черепанов.
При этом, по данным источника НГС, Анатолий Локоть отменил своё выступление на радио, в рамках которого планировал подвести итоги года и ответить на вопросы горожан.
— Также отменено участие мэра во всех новогодних мероприятиях, проведение которых намечено на январь, — сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.
Глава города родился в Новосибирске 18 января 1959 года, в декабре 1996 года Анатолия избрали депутатом областного Совета депутатов. В 2000 году он стал депутатом Горсовета, где возглавил фракцию КПРФ. Спустя три года Анатолий Локоть — депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Переизбирался в 2007 и 2011 годах.
В 2014 году Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска. Его главным конкурентом был кандидат от «Единой России» Владимир Знатков. Предпочтения избирателей распределились так: Анатолий Локоть — 43,75%, Владимир Знатков — 39,57%. Вторую победу на выборах мэра Анатолий Локоть одержал в 2019 году.
В этом году в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. На сессии Горсовета 4 декабря депутаты утвердили новый порядок назначения главы города.