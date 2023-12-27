«Ложь и провокация»: в мэрии Новосибирска опровергли слухи об отставке Анатолия Локтя

Анонимный новосибирский телеграм-канал «Сибиряк» сообщил, что Анатолий Локоть уходит с поста мэра Новосибирска. В мэрии корреспонденту НГС опровергли информацию об отставке главы. Но источник нашего сайта при этом сообщил, что глава города отменил несколько новогодних мероприятий, в том числе эфир на радио, где планировал подвести итоги года.

