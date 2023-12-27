«Написал заявление на отпуск с последующим увольнением»: мэр Новосибирска может покинуть свой пост

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть может покинуть свой пост. НГС стало известно, что глава написал заявление на отпуск с последующим увольнением.
— По моим сведениям, Анатолий Локоть уже написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Имя его сменщика станет известно до Нового года. От того, кто станет новым мэром, зависит масштаб предстоящих перемен в муниципалитете. Очевидно, будут большие кадровые перестановки, — рассказал НГС Андрей Кузнецов, главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни».
Информация о том, что Анатолий Локоть уходит с поста мэра появилась сегодня, в телеграм-канале «Сибиряк», там сообщили, что глава написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, и 26 декабря отработал в должности последний день. Но в мэрии города информацию опровергли.
При этом, по данным источника НГС, мэр отменил своё выступление на радио, в рамках которого планировал подвести итоги года и ответить на вопросы горожан. Также он отменил участие в новогодних мероприятиях.
Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска в 2014 году. Его главным конкурентом был кандидат от «Единой России» Владимир Знатков. Предпочтения избирателей распределились так: Анатолий Локоть — 43,75%, Владимир Знатков — 39,57%. Вторую победу на выборах мэра Анатолий Локоть одержал в 2019 году.
В этом году в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. На сессии Горсовета 4 декабря депутаты утвердили новый порядок назначения главы города.