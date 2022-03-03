Ждут ли нас дорогие продукты по карточкам? Экономисты — о ценах, курсах валют, санкциях и кредитах

О санкциях против России

Экономист Эдуард Коложвари говорит, что сейчас ситуация пока непредсказуемая, даже назвать ее рискованной трудно. Есть большая неопределенность во всём. Пока она не закончится, большие долгосрочные стратегии нам строить тяжело.



Эдуард Коложвари — доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ).

— Идет разгонка санкционной риторики: нам каждый день обещают то одни, то другие сложности. Я думаю, что когда ситуация западного мира уже определится и всё поставят на рельсы, то будет уже очень непросто на самом деле. Потому что большинство продекларированных санкций вступит в силу где-то через месяц, под конец марта. Когда они уже заработают, снять их будет тяжело. Может быть, конечно, когда всё закончится, какие-то объявленные санкции будут купированы: не будут применяться, — предполагает он.



По словам эксперта, очень болезненные санкции объявлены для финансового, банковского сектора:

