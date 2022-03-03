Ждут ли нас дорогие продукты по карточкам? Экономисты — о ценах, курсах валют, санкциях и кредитах

Из-за спецоперации на Украине против России выдвинули большое количество санкций, поэтому в экономической сфере события стали развиваться стремительно. Многие люди, не зная, что делать, начали снимать валюту и выстраиваться в очереди к банкоматам. Где-то доллар стали продавать по 250 рублей, цены на разные категории товаров сильно подскочили. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, что это значит для всех в долгосрочной перспективе, какими будут курсы валют и цены на всё, включая недвижимость, и почему не нужно поддаваться панике и скупать дорогую валюту.
О санкциях против России
Экономист Эдуард Коложвари говорит, что сейчас ситуация пока непредсказуемая, даже назвать ее рискованной трудно. Есть большая неопределенность во всём. Пока она не закончится, большие долгосрочные стратегии нам строить тяжело.
Эдуард Коложвари — доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ).
— Идет разгонка санкционной риторики: нам каждый день обещают то одни, то другие сложности. Я думаю, что когда ситуация западного мира уже определится и всё поставят на рельсы, то будет уже очень непросто на самом деле. Потому что большинство продекларированных санкций вступит в силу где-то через месяц, под конец марта. Когда они уже заработают, снять их будет тяжело. Может быть, конечно, когда всё закончится, какие-то объявленные санкции будут купированы: не будут применяться, — предполагает он.
По словам эксперта, очень болезненные санкции объявлены для финансового, банковского сектора:
— Каждый день идет взаимное ужесточение конфискационных различных решений. Сначала это было решение отрезать часть банков от SWIFT. Потом попали в плохой список ВТБ, Промсвязьсбанк, которые ничего с западным миром не могут делать, например валюту переводить. Сбербанк — чуть полегче, но всё равно тоже попал. Следующим шагом стало то, что у Банка России, нашего Центрального банка, будут арестованы корреспондентские счета в валютах. Конечно, мы не знаем точно, сколько это денег: это секретная информация. Она публикуется примерно через полгода. Но мы понимаем, что там может быть от 50 до 300 миллиардов долларов в валютах.
Отключение SWIFT для внутренних платежей не имеет никакого значения, отмечает экономист Андрей Заостровцев:
— Система SWIFT напрямую к человеку относится, если он собирается перевести деньги за рубеж, например купил квартиру в Турции. С точки зрения экономики, это очень сильный удар: будут сильно затруднены расчеты. Для обычного человека можно это объяснить так: вы состоите в каком-то чате, вас читает много-много участников, типа Facebook. Вас оттуда выкидывает. Альтернативы нет. Или альтернатива — письма писать на бумаге, e-mail.
Андрей Заостровцев — экономист, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга.
Но, добавляет он, это удар и по Западу тоже, там это понимают. Поэтому каким-то банкам система SWIFT будет оставлена.
Эдуард Коложвари отмечает, что Россия выпустила соответствующие указы о заморозке инвестиций на фондовом рынке о том, что нерезиденты не могут продавать свои ценные бумаги. Запад в ответ сказал, что будет выводить из Европы российские ценные бумаги и так далее:
— Эта борьба мер и контрмер не закончена, еще идет, и я не знаю, что можно еще придумать. Ничего хорошего в этом нет: фактически это заморозка фондового рынка, потери участников, инвестиционной привлекательности и так далее. Нам будет тяжело переводить валюту за рубеж, непонятно, как она будет поступать от экспорта, потому что у ряда банков ограничения. Скорее всего, это будут делать частные банки — у нас большой их сектор остался, порядка 300 единиц, но не всем можно работать за рубежом — около 100.
Некоторые последствия, замечает экономист, уже ощутимы: невозможно расплатиться с телефонов по системам ApplePay и PayPal, заморожены деньги на картах Visa MasterCard за рубежом.
— И еще одна нехорошая мера — в течение месяца России нужно будет отдать самолеты, которые находятся в лизинге. Но лизинговым компаниям их поставить некуда будет, поэтому проблемы и у них, и у России, которая лишается транспортной независимости, — отмечает Эдуард Коложвари.
Андрей Заостровцев уточняет, что в лизинге находится более 50% российского авиапарка:
— Даже если мы оставим самолеты у себя до окончания договоров, их не будут принимать в мире, а значит, они могут использоваться на внутренних перелетах. Еще будет проблема с авиадеталями, потому что мы их получали из-за рубежа.
На вопрос о том, что будет из-за санкций в долгосрочной перспективе, Андрей Заостровцев ответил так:
— Можно ожидать возвращения в мобилизационную экономику, где будет дефицит продуктов, карточная система, конвертируемая валюта, резкое сокращение потребления, вымывание товаров и услуг, к которым мы уже привыкли. И, в общем-то, такая жалкая, серая жизнь. И главное — это обнуление перспектив, особенно для молодежи. Для старшего поколения произошло что-то похожее на 92-й год, когда обнулились сбережения. У нас они пока не обнулились, но вы задаете вопрос про перспективу…
О ценах на продукты
Андрей Заостровцев думает, что выросшая цена на гречку напрямую с санкциями не связана:
— Но, конечно, санкции и их ожидание толкают вверх все цены — на электронику: ноутбуки, телефоны, телевизоры. Здесь сказывается не только курс доллара, но и грядущий дефицит компонентов продуктов высоких технологий. Первой отреагировавшей была сеть DNS, которая повысила цены на свою продукцию на 30%, хотя курс не настолько повысился. И если некоторые продукты производятся у нас, например свинина, то корма, лекарства и так далее — всё это завозится из-за рубежа. Поэтому цены повысятся значительно на все товары без исключения.
Что будет с валютой
Эдуард Коложвари рассказывает, что уже начались спекулятивные тренды на валютном рынке. Хотя по идее, считает он, пока глобально ничего страшного не произошло: деньги валютные в страну всё равно приходят, нефть очень высокая.
— Я бы сказал аморально — такая тяга к наживе. Доллар на такой панике по 150 продавать — это, конечно, неправильно. Может, мы увидим меры по принудительному изъятию валюты. Сейчас уже кое-какие предпосылки сделаны: всех экспортеров, на которых приходит валютная выручка, обязали продавать 80% приходящих денег по тому курсу, который скажет ЦБ. Таким образом он будет уменьшать количество валюты в частных руках и диктовать курс уже самостоятельно.
Эдуард Коложвари говорит, что если кто-то сейчас может купить доллар по той цене, по которой его предлагают, то можно это сделать:
— Но по 155 рублей покупать, наверное, аморально. Если у вас есть деньги, есть желание потратить их на доллары, я думаю, никто вам не может в таком удовольствии отказать. Если вам нравится бегать, рыскать по городу в поисках этих валют где-то подешевле, позанимайте, порысачьте, как говорится. Можно купить в банках онлайн. Может быть, мы в ближайшее время увидим рубль гораздо дороже, чем он сейчас есть на самом деле. Может, они выставят просто желаемую цену 60–70 — и вы останетесь с убытком. Но это дело такое: логикой сейчас просчитать ситуацию тяжело.
Андрей Заостровцев считает, что ключевой вопрос заключается в том, будет ли вообще рубль конвертируемой валютой, будут ли в стране обменники:
— Очевидно, что рубль будет дешевле, а наши активы, зарплаты значительно сократятся в валютном выражении. Сбережения всегда нужно было хранить только в долларах и евро, но сейчас поздно пить «Боржоми».
О ключевой ставке ЦБ
Центробанк начал принимать меры по ужесточению денежно-кредитной политики, поэтому была увеличена ставка больше чем в 2 раза — до 20%. Это значит, уверен Эдуард Коложвари, что фактически замораживаются кредитные активные операции банков, то есть выдавать кредиты под большие ставки очень рискованно. То есть будут брать эти кредиты только те, кто находится в тяжелом положении — надо заткнуть какие-то дыры: банкроты и фактически банкроты.
— Люди начинают снимать деньги со вкладов — там сейчас ставки пока небольшие. Но банки начинают поднимать ставки, и становится выгодно вкладывать. Сейчас у человека есть альтернатива: снять деньги со вклада и купить третью или четвертую стиральную машинку или пятый телевизор, или потратить по своему усмотрению — продуктов купить. А у него будет мотивация оставить деньги в банке уже, может, под 15–18% годовых, — добавляет эксперт.
Андрей Заостровцев говорит, что такое повышение ключевой ставки, конечно, влияет на ипотеку, потому что ее ставка не может быть ниже, чем у ЦБ, то есть ниже 20%:
— Ипотеку при такой ключевой ставке придется брать под 25%, а без ипотеки резко снизится спрос на жилищное строительство. Конечно, ещё возможно государственное субсидирование ипотеки, но, как говорится, здесь бабушка надвое сказала: то ли будет, то ли нет.
Цены на квартиры и импортозамещение
Эдуард Коложвари отмечает, что в рублях недвижимость будет дорожать, а будет ли в долларах — неизвестно.
— Страна становится менее привлекательной для жизни. Может быть, люди начнут массово уезжать за границу, хотя я понимаю, что там для русских тоже вводятся ограничения и по визам, и по приему. Россиянам как бы говорят: «Оставайтесь в стране, мы будем принимать меры какие-то, нарушать вашу экономику». Поэтому мы всё больше попадаем в ситуацию осажденной крепости. Я думаю, что запасов больших хватит на полгода-год: пока мы перестроимся, пока найдем поставщиков где-то в Китае. Конечно, большая задача — понять, по каким отраслям, по каким позициям мы отстаем, и запускать реальное импортозамещение, — резюмирует эксперт.
Ранее мы рассказывали, что рестораторы первыми столкнулись с ростом цен на продукты в Новосибирске.
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