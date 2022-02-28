Санкции, протесты и потери. Главное, что случилось в России и мире из-за военной операции на Украине

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. Целый ряд государств закрывает свое небо для российских самолетов, а иностранные спортсмены отказываются проводить матчи с россиянами.
Все эти дни поток новостей со всего мира не ослабевает. Мы выбрали из него главное.
Военная операция
Минобороны РФ официально заявило, что российские вооруженные силы используют «высокоточные средства поражения», которыми выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии. Минобороны неоднократно подчеркивало, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. ВС РФ оказывает поддержку группировкам войск ДНР и ЛНР.
Российское военное ведомство регулярно публикует свои брифинги. Так, по информации Минобороны, российские подразделения блокировали города Сумы и Конотоп, вошли в Мелитополь, а также поразили сотни объектов украинской военной инфраструктуры.
Тем временем Украина объявила военное положение и призвала ко всеобщей мобилизации. Сообщения о боевых действиях поступают из разных украинских городов, в них срабатывают сирены воздушной тревоги, введен комендантский час. Жители Киева ночуют в бомбоубежищах. Владимир Зеленский регулярно выступает с обращениями, он подчеркивает, что остается в столице, и сообщает о сотнях погибших украинцев.
27 февраля российское Минобороны признало, что среди ВС РФ есть потери. Какие-либо цифры по погибшим и раненым не приводятся. Представитель ведомства лишь отметил, что они «многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил».
Зеленский предложил Путину решить вопрос миром и сеcть за стол переговоров. Российская сторона выразила готовность к ним. Делегации вскоре должны встретиться в Гомеле.
27 февраля Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания «в особый режим боевого дежурства». Согласно справочнику по терминологии в оборонной сфере Минобороны РФ, стратегические силы сдерживания предназначены для «... разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного».
Воздушное пространство
Свое небо для России закрыли все страны Евросоюза, Канада, Великобритания, Албания, Северная Македония и ряд других государств. Как подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, решение ЕС касается как российских авиакомпаний, так и частных бортов российских олигархов.
В результате все рейсы в Европу уже отменил «Аэрофлот». Сотни россиян застряли заграницей. Ростуризм совместно с Росавиацией уже ведет работу по их вывозу домой.
Также Росавиация приостановила работу аэропортов в городах на юге страны.
Санкции
Более 30 стран заявили о санкциях в отношении России — и список мер постоянно пополняется. Среди наиболее значимых:
- санкции США и Британии в отношении ряда российских банков (ВТБ, Сбер, Альфа-банк, банк «Открытие» и другие);
- отключение банков, попавших под санкции, от системы SWIFT;
- блокировка активов Центробанка России;
- санкции в отношении десятков предприятий и госкомпаний;
- отмена «золотых паспортов», которые россияне получали за инвестиции в страны Евросоюза;
- личные санкции в отношении Владимира Путина, Сергея Лаврова, сотен депутатов, членов руководства некоторых банков и компаний, представителей российских элит и их семей.
Джо Байден сказал, что «альтернативой масштабным санкциям против России было бы начало Третьей мировой войны». По словам Бориса Джонсона, Британия намерена «выдавливать Россию из мировой экономики». Работа над санкционными списками продолжается.
В результате россияне уже столкнулись с проблемами при использовании Apple Pay и Google Pay, а попавший под санкции ВТБ объявил о рекордно высокой ставке на ипотеку — 15,3%. Тем не менее банки заверяют клиентов, что причин для паники нет. Центробанк также выступил с рядом заявлений. Из главного:
- передачу финсообщений внутри страны при любом сценарии обеспечивает система Банка России;
- Банк России будет непрерывно предоставлять банком наличную и безналичную ликвидность в рублях;
- у ЦБ есть ресурсы, чтобы поддерживать стабильность и обеспечить операционную непрерывность финансового сектора;
- банковская система РФ стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности;
- все средства клиентов на счетах банков РФ сохранены и доступны в любой момент времени.
Спорт
Собственные санкции ввел целый ряд международных спортивных федераций. Из России переносят соревнования по гимнастике и волейболу, FIDE (и не только) запретила использовать на своих соревнованиях флаг и гимн России и Белоруссии. А так, например, выглядит список ограничений от ФИФА:
- командам РФС запрещено использовать флаг и гимн России в международных матчах;
- запрещено проводить в России футбольные матчи сборных;
- сборная России будет играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей
- ФИФА продолжит диалог с МОК и УЕФА для определения дополнительных санкций, включая возможное отстранение сборной России от соревнований.
Также Россию могут исключить из IIHF и отобрать хоккейные чемпионаты мира-2023 в Петербурге и Новосибирске. Этого потребовала Федерация хоккея Швейцарии.
Все соперники сборной РФ по футболу отказались играть с ней в стыковочных матчах на чемпионате мира в этом году. Российский футбольный союз позднее заявил, что не видит правовых оснований для отмены стыкового матча ЧМ-2022 между сборными России и Польши, а также для последующей игры с победителем пары Швеция — Чехия.
Отдельные запреты касаются не только спорта, но и культуры. Так, России запретили участвовать в «Евровидении», а в Екатеринбурге отменили Всемирный саммит спорта и бизнеса.
Митинги
Антивоенные протесты проходят по всей стране. Еще 24 февраля МВД выступило со специальным заявлением о том, что несанкционированные акции незаконны, а подразделения МВД России и других правоохранительных органов «полностью контролируют обстановку на территории страны и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка». Граждан призвали «воздержаться от участия в несогласованных акциях». Тем не менее люди уже несколько дней продолжают выходить на улицы.
По данным «ОВД-Инфо» (организация признана в России иностранным агентом. — Прим. ред.), только 24 февраля на митингах против военной операции на Украине задержали 1750 человек.
Уличная активность не ограничивается антивоенными пикетами. Так, в субботу в Екатеринбурге прошла акция в поддержку ДНР и ЛНР. В противовес антивоенным протестам, акция получилась совершенно мирной. Ни один из ее участников (среди которых встречались, в том числе, представители патриотических движений и казаки) не был задержан.
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