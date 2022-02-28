Санкции, протесты и потери. Главное, что случилось в России и мире из-за военной операции на Украине

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. Целый ряд государств закрывает свое небо для российских самолетов, а иностранные спортсмены отказываются проводить матчи с россиянами.

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