2 марта среда
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 0/10
usd 91.75
eur 102.91
Тема дняВоенная операция на Украине: хроника
Все новости
Все новости

Компания Apple остановила продажу своей продукции в России и отключила Apple Pay

Купить новенький IPhone на официальном сайте уже нельзя

148
2Обсудить

Поделиться

Новенький IPhone на официальном сайте теперь не купить

Новенький IPhone на официальном сайте теперь не купить

Поделиться

Компания Apple приостанавливает продажу всей своей продукции в России, сообщает ТАСС. Также в заявлении компании указано, что система платежей Apple Pay в России работать не будет. Всё из-за военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля по соответствующему приказу Владимира Путина.

В заявлении корпорации говорится, что услуга Apple Pay будет функционировать в России ограниченно. В Apple ответили, что «поддерживают всех людей, которые страдают в результате насилия».

— Мы поддерживаем гуманитарные усилия, оказываем помощь в связи с разворачивающимся кризисом с беженцами и делаем всё возможное, чтобы поддержать наши команды в регионе, — добавили в компании.

Приложения российских СМИ, RT News и Sputnik News, больше не доступны для загрузки в AppStore за пределами России.

На данный момент пользователи из России всё еще могут получить доступ к интернет-магазину Apple, но сайт выдает сообщение о том, что доставка техники в настоящее время недоступна:

Купить IPhone на официальном сайте сейчас нельзя

Купить IPhone на официальном сайте сейчас нельзя

Поделиться

Всё о ситуации в России и на Украине, где с 24 февраля проходит военная спецоперация, мы рассказываем в этом онлайн-репортаже.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

AppleУкраинаApple Payвоенная спецоперация на Украине
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter