Компания Apple остановила продажу своей продукции в России и отключила Apple Pay

Компания Apple приостанавливает продажу всей своей продукции в России, сообщает ТАСС. Также в заявлении компании указано, что система платежей Apple Pay в России работать не будет. Всё из-за военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля по соответствующему приказу Владимира Путина.

В заявлении корпорации говорится, что услуга Apple Pay будет функционировать в России ограниченно. В Apple ответили, что «поддерживают всех людей, которые страдают в результате насилия».

— Мы поддерживаем гуманитарные усилия, оказываем помощь в связи с разворачивающимся кризисом с беженцами и делаем всё возможное, чтобы поддержать наши команды в регионе, — добавили в компании.