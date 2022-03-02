Компания Apple остановила продажу своей продукции в России и отключила Apple Pay

Компания Apple приостанавливает продажу всей своей продукции в России, сообщает ТАСС. Также в заявлении компании указано, что система платежей Apple Pay в России работать не будет. Всё из-за военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля по соответствующему приказу Владимира Путина.
В заявлении корпорации говорится, что услуга Apple Pay будет функционировать в России ограниченно. В Apple ответили, что «поддерживают всех людей, которые страдают в результате насилия».
— Мы поддерживаем гуманитарные усилия, оказываем помощь в связи с разворачивающимся кризисом с беженцами и делаем всё возможное, чтобы поддержать наши команды в регионе, — добавили в компании.
Приложения российских СМИ, RT News и Sputnik News, больше не доступны для загрузки в AppStore за пределами России.
На данный момент пользователи из России всё еще могут получить доступ к интернет-магазину Apple, но сайт выдает сообщение о том, что доставка техники в настоящее время недоступна:
Всё о ситуации в России и на Украине, где с 24 февраля проходит военная спецоперация, мы рассказываем в этом онлайн-репортаже.