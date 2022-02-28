«Пытаются укрепить курс рубля»: экономисты объяснили, чем грозит повышение ключевой ставки до 20%

Сегодня, 28 февраля, Центробанк России поднял ключевую ставку до 20%. И сразу на 10,5%. Это произошло на фоне спецоперации на Украине. Последний раз столь резко ставка повышалась в 2014 году.
— Внешние условия для российской экономики кардинально изменились, — сообщили в банке России. — Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.
По мнению опрошенных E1.RU экономистов, это может быть недостаточной мерой, чтобы стабилизировать ситуацию в экономике России.
Константин Селянин, экономист:
— Такое резкое повышение происходило в стране по меньшей мере дважды. Последний раз в 2014 году: Центробанк поднял ключевую ставку с 10 до 17%. А в 1998 году — с 60 до 300%, но там была еще и девальвация рубля. Поэтому сложно сказать, что это беспрецедентное по величине действие. Основная и очевидная цель ЦБ сейчас — поднять ключевую ставку, чтобы кредиты стали дорогими и, соответственно, спекулятивные деньги, в том числе заемные, пошли на валютный рынок. Произойдет это так или нет, не уверен, потому что, в отличие от предыдущих случаев, сейчас у нас есть град санкций, которые не позволяют крупнейшим банкам работать в привычном режиме, им закрыты рынки капитала. Им придется искать обходные маневры.
Еще одна серьезная мера, ухудшающая ситуацию, — арест резервов нашего Центрального банка. Такое было только один раз с Ираном в 2012 году. Но я думаю, что такой меры [повышения ставки до 20%] может быть недостаточно. Вполне возможно, что мы увидим в ближайшее время дальнейшее движение ставки, я бы не стал этого исключать. Кроме того, решит ли это все проблемы? Точно нет. Может, эта мера хоть как-нибудь смягчит весьма драматичные последствия для финансовых рынков? Может быть. Нужно смотреть, какие другие меры предпримет ЦБ. Он сегодня анонсировал еще две локальные меры поддержки, запретив иностранцам продавать российские акции, и дал указание банкам смягчить условия по кредитам, убрать пени и штрафы за просрочку.
Константин Юрченко, кандидат экономических наук:
— К сожалению, это негативный сценарий. Цель — предотвратить отток капитала. Такие случаи в практике нашей страны, да и других бывали. Хочу надеяться, что в течение пары недель ситуация успокоится и мы вернемся к нормальной ставке.
ЦБ делает всё для обеспечения стабильности курса. Именно на это направлено и решение об обязательной продаже экспортерами 80% выручки. Строить прогнозы сложно, так как причины кризиса лежат не в экономической плоскости. Решение вопроса в переговорах.
Павел Ефремов, бывший управляющим банком «Нейва»:
— Я думаю, они пытаются укрепить таким образом курс рубля, вы же видели, какие курсы валют сейчас? В скором времени все ставки по кредитам, конечно, повысят.
24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. Что происходит на российско-украинской границе и о том, как мир реагирует на эти события, мы собираем в онлайн-хрониках.
Прочитайте также обзор рынка недвижимости от екатеринбургских риелторов. По их словам, сейчас может повториться сценарий 2014 года, когда при ажиотажном спросе ставка по ипотеке достигала 14% годовых. Ранее уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский, владелец и президент группы «Синара», дал прогноз, что в течение месяца экономическая ситуация в России после введения санкций может проясниться.
Депутат и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий также высказался о том, что будет с недвижимостью после введения санкций против России.