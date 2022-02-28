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«Пытаются укрепить курс рубля»: экономисты объяснили, чем грозит повышение ключевой ставки до 20%

Эксперты считают, что таким образом ЦБ пытается удержать курс рубля

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Центробанк хочет остановить отток капитала из финансовой системы, поэтому повышает ставку

Центробанк хочет остановить отток капитала из финансовой системы, поэтому повышает ставку

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Сегодня, 28 февраля, Центробанк России поднял ключевую ставку до 20%. И сразу на 10,5%. Это произошло на фоне спецоперации на Украине. Последний раз столь резко ставка повышалась в 2014 году.

— Внешние условия для российской экономики кардинально изменились, — сообщили в банке России. — Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

По мнению опрошенных E1.RU экономистов, это может быть недостаточной мерой, чтобы стабилизировать ситуацию в экономике России.

Константин Селянин, экономист:

— Такое резкое повышение происходило в стране по меньшей мере дважды. Последний раз в 2014 году: Центробанк поднял ключевую ставку с 10 до 17%. А в 1998 году — с 60 до 300%, но там была еще и девальвация рубля. Поэтому сложно сказать, что это беспрецедентное по величине действие. Основная и очевидная цель ЦБ сейчас — поднять ключевую ставку, чтобы кредиты стали дорогими и, соответственно, спекулятивные деньги, в том числе заемные, пошли на валютный рынок. Произойдет это так или нет, не уверен, потому что, в отличие от предыдущих случаев, сейчас у нас есть град санкций, которые не позволяют крупнейшим банкам работать в привычном режиме, им закрыты рынки капитала. Им придется искать обходные маневры.

Еще одна серьезная мера, ухудшающая ситуацию, — арест резервов нашего Центрального банка. Такое было только один раз с Ираном в 2012 году. Но я думаю, что такой меры [повышения ставки до 20%] может быть недостаточно. Вполне возможно, что мы увидим в ближайшее время дальнейшее движение ставки, я бы не стал этого исключать. Кроме того, решит ли это все проблемы? Точно нет. Может, эта мера хоть как-нибудь смягчит весьма драматичные последствия для финансовых рынков? Может быть. Нужно смотреть, какие другие меры предпримет ЦБ. Он сегодня анонсировал еще две локальные меры поддержки, запретив иностранцам продавать российские акции, и дал указание банкам смягчить условия по кредитам, убрать пени и штрафы за просрочку.

Константин Юрченко, кандидат экономических наук:

— К сожалению, это негативный сценарий. Цель — предотвратить отток капитала. Такие случаи в практике нашей страны, да и других бывали. Хочу надеяться, что в течение пары недель ситуация успокоится и мы вернемся к нормальной ставке.

ЦБ делает всё для обеспечения стабильности курса. Именно на это направлено и решение об обязательной продаже экспортерами 80% выручки. Строить прогнозы сложно, так как причины кризиса лежат не в экономической плоскости. Решение вопроса в переговорах.

Павел Ефремов, бывший управляющим банком «Нейва»:

— Я думаю, они пытаются укрепить таким образом курс рубля, вы же видели, какие курсы валют сейчас? В скором времени все ставки по кредитам, конечно, повысят.

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. Что происходит на российско-украинской границе и о том, как мир реагирует на эти события, мы собираем в онлайн-хрониках.

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Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

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