«Пытаются укрепить курс рубля»: экономисты объяснили, чем грозит повышение ключевой ставки до 20%

По мнению опрошенных E1.RU экономистов, это может быть недостаточной мерой, чтобы стабилизировать ситуацию в экономике России.

Константин Селянин, экономист:



— Такое резкое повышение происходило в стране по меньшей мере дважды. Последний раз в 2014 году: Центробанк поднял ключевую ставку с 10 до 17%. А в 1998 году — с 60 до 300%, но там была еще и девальвация рубля. Поэтому сложно сказать, что это беспрецедентное по величине действие. Основная и очевидная цель ЦБ сейчас — поднять ключевую ставку, чтобы кредиты стали дорогими и, соответственно, спекулятивные деньги, в том числе заемные, пошли на валютный рынок. Произойдет это так или нет, не уверен, потому что, в отличие от предыдущих случаев, сейчас у нас есть град санкций, которые не позволяют крупнейшим банкам работать в привычном режиме, им закрыты рынки капитала. Им придется искать обходные маневры.



Еще одна серьезная мера, ухудшающая ситуацию, — арест резервов нашего Центрального банка. Такое было только один раз с Ираном в 2012 году. Но я думаю, что такой меры [повышения ставки до 20%] может быть недостаточно. Вполне возможно, что мы увидим в ближайшее время дальнейшее движение ставки, я бы не стал этого исключать. Кроме того, решит ли это все проблемы? Точно нет. Может, эта мера хоть как-нибудь смягчит весьма драматичные последствия для финансовых рынков? Может быть. Нужно смотреть, какие другие меры предпримет ЦБ. Он сегодня анонсировал еще две локальные меры поддержки, запретив иностранцам продавать российские акции, и дал указание банкам смягчить условия по кредитам, убрать пени и штрафы за просрочку.