«Паника бьет по карману». Как рынок жилья отреагировал на события на Украине: банки повышают ставки, а застройщики — цены

«На этой панике многие заработают»

Александр Чернокульский, управляющий компанией «Жилфонд»:



— В Москве денег свободных гораздо больше, состав инвестиционной недвижимости очень большой. В Новосибирске люди в последнее время приобретают для себя. Тот вариант, когда на новостройках активно зарабатывали, уже не про Новосибирск. У нас уже на старте цены высокие.



То, что люди переводят сбережения в понятный актив, а понятнее актива, чем недвижимость, нет, — это логичное поведение. То есть у меня есть какие-то бумажки, а так будет какая-то квартира. Насколько это поведение рационально, я сказать не могу.



Фондовые рынки упали, но я считаю, существенно ниже логичного порога. Всё очень перегрето, спекулятивно, и это падение далеко от объективного — оно паническое, иррациональное. Напоминает пожар: рационально все должны спокойно выходить, но толпа начинает ломиться к выходу, не давая друг другу выйти — это мы сейчас наблюдаем на фондовых рынках. Но не стоит нервничать. Мы уже наблюдали как резкие взлеты, так и не менее резкие падения. На этой панике многие заработают — важно не оказаться в числе тех, на ком заработают.

