Поднимет ли банк ставку на уже взятую ипотеку? Потребует ли досрочно закрыть кредит? Отвечаем на 7 важных вопросов

1
Может ли банк повысить ставку по уже выданному ранее кредиту?
Нет. Банк России обязывает все банки вносить в кредитный договор формулировку о фиксации ставки в момент его заключения. С этих пор любые колебания на рынке для вас значения уже не имеют: если вы подписали договор, ставка зафиксирована.
Даже если с банком что-то произойдет и ваш кредит будет передан другому банку, все те условия, с которыми вы согласились, подписав договор, сохранятся. Даже если в новом банке они другие.
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2
Что всё-таки будет с моей ипотекой, если банк вдруг закроют?
Если вспомнить подобные ситуации после кризиса
Если уведомления не было, но вы — добросовестный заемщик, который регулярно вносит платежи, вы наверняка поймете, что что-то не так. В этом случае нужно выяснить, в какой банк теперь эти платежи вносить. Это можно сделать, заказав выписку из Национального бюро кредитных историй, Объединенного кредитного бюро или Equifax. Такая услуга есть в сервисе «Госуслуги», и два раза в год ее предоставляют совершенно бесплатно. Другой вариант — сделать запрос в Банк России.
Как правило, для заемщика ничего не меняется, кроме реквизитов банка-кредитора. Просто из условного ООО «Ромашка» кредит переходит в условное ООО «Гладиолус».
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3
Как быть с ипотечным кредитом, если я потеряю работу?
Подобное может произойти в любое время, даже вне кризисов: ипотека — долгосрочный заём, нет никаких гарантий, что вы
Первый вариант — реструктуризация кредита. Самое главное здесь — вовремя обратиться в банк, не допуская нескольких просрочек подряд, иначе для банка вы сразу становитесь недобросовестным заемщиком и он в реструктуризации откажет.
При реструктуризации можно договориться с банком либо об отсрочке платежей на срок от пары месяцев до полугода (так называемые ипотечные каникулы), пока вы не найдете новую работу, либо о временной оплате только процентов — это существенно уменьшит ежемесячный платеж.
Реструктуризация — процедура небыстрая, рассматривать заявление банк может до месяца. Поэтому не стоит с этим тянуть: едва вы понимаете, что не сможете внести очередной платеж, сообщите об этом банку. При этом стоит помнить, что информация о реструктуризации попадет в вашу кредитную историю и какое-то время вам будут отказывать в новых кредитах.
Второй вариант — продажа квартиры. Сегодня до 80% вариантов на рынке продают и покупают с обременениями, и покупателя можно найти даже с кредитным решением из того же банка.
Если квартиру хочется сохранить, можно ее сдать и покрывать доходом от аренды либо часть ежемесячного платежа, либо весь.
Наконец, есть рефинансирование. Но сегодня кредитов, которые можно рефинансировать выгодно, немного. Например, под более низкий процент можно рефинансировать семейную ипотеку, которую вы оформляли несколько лет назад, за эти годы ставка по ней снизилась.
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4
Как быть, если уже начался процесс рефинансирования, а ставки подняли?
Здесь всё может быть индивидуально, но вообще процентная ставка закрепляется только в момент подписания кредитного договора. Если вы получили положительное решение, но не успели подписать договор, банк имеет право на любом из этапов изменить ставку или вовсе отказать вам. Но если кредитный договор подписан и уже отправлен на регистрацию, банк ничего изменить не сможет.
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5
В условиях кризиса выгоднее уменьшать срок или ежемесячный платеж по ипотеке?
Здесь всё зависит от вашего финансового положения и приоритетов.
Если вы понимаете, что ваше финансовое положение не ухудшается, а в приоритетах — поскорее рассчитаться с долгами и избавиться от этой нагрузки, уменьшайте срок кредитования. Так вы сэкономите на процентах и уменьшите переплату. Но не стоит при этом пренебрегать своим комфортом и тратить все свои силы и финансы на закрытие ипотеки, отказавшись от еды.
Если финансовое положение пошатнулось, в приоритете у вас, скорее всего, будет уменьшение ежемесячных расходов, в том числе по кредитам.
Но вы можете выбирать, на что пойдет ваш досрочный платеж. Если сегодня вам нужно снизить платеж, подавайте заявку на уменьшение платежа. Если завтра ситуация стабилизируется, вы сможете следующую сумму направить на сокращение срока кредита.
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6
Лучше все накопления направить на погашение ипотеки или отложить?
Сейчас что-то рекомендовать сложно. Главное, что можно посоветовать, — не принимать необдуманных решений. Держать деньги под подушкой не совсем правильно и вряд ли как-то поможет: однажды можно просто проснуться на фантиках.
Если вы взяли кредит вовремя под низкий процент и он вас не тяготит, лучше свободные средства направить в какое-то другое русло, а не быстрее избавляться от дешевого долга. С учетом нашей инфляции торопиться закрывать ипотечный заём смысла нет. Но если вы опасаетесь, что через два-три месяца могут возникнуть проблемы с внесением ежемесячных платежей, лучше внести деньги сейчас, хотя бы частично.
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7
Может ли банк досрочно потребовать полного погашения кредита?
Такое право у банка было всегда, причем в любой момент ваших отношений, но для него должны быть веские основания. Такое возможно только при несоблюдении заемщиком своих обязательств: длительных просрочках или отказе от обязательного страхования имущества. Если с квартирой что-то произойдет, банк лишится залога, для него это очень высокий риск. Чтобы его минимизировать, банк может потребовать либо частично, либо полностью погасить долг.
Это касается и несвоевременных платежей. Понятно, что, если вы допустили одну просрочку, квартиру у вас не заберут и выплатить ее полную стоимость не заставят. Для этого нужно быть злостным неплательщиком как минимум полгода. Но даже тогда вернуть всю сумму долга вас может обязать только суд.
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