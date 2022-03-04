Поднимет ли банк ставку на уже взятую ипотеку? Потребует ли досрочно закрыть кредит? Отвечаем на 7 важных вопросов

Подобное может произойти в любое время, даже вне кризисов: ипотека — долгосрочный заём, нет никаких гарантий, что вы 20 лет будете стабильно работать в одной компании и получать одну и ту же стабильную зарплату. Но эта ситуация не такая страшная, и способов ее решения несколько.

Первый вариант — реструктуризация кредита. Самое главное здесь — вовремя обратиться в банк, не допуская нескольких просрочек подряд, иначе для банка вы сразу становитесь недобросовестным заемщиком и он в реструктуризации откажет.

При реструктуризации можно договориться с банком либо об отсрочке платежей на срок от пары месяцев до полугода (так называемые ипотечные каникулы), пока вы не найдете новую работу, либо о временной оплате только процентов — это существенно уменьшит ежемесячный платеж.

Реструктуризация — процедура небыстрая, рассматривать заявление банк может до месяца. Поэтому не стоит с этим тянуть: едва вы понимаете, что не сможете внести очередной платеж, сообщите об этом банку. При этом стоит помнить, что информация о реструктуризации попадет в вашу кредитную историю и какое-то время вам будут отказывать в новых кредитах.

Второй вариант — продажа квартиры. Сегодня до 80% вариантов на рынке продают и покупают с обременениями, и покупателя можно найти даже с кредитным решением из того же банка.

Если квартиру хочется сохранить, можно ее сдать и покрывать доходом от аренды либо часть ежемесячного платежа, либо весь.

Наконец, есть рефинансирование. Но сегодня кредитов, которые можно рефинансировать выгодно, немного. Например, под более низкий процент можно рефинансировать семейную ипотеку, которую вы оформляли несколько лет назад, за эти годы ставка по ней снизилась.