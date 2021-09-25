В Академгородке построили средневековую деревню

В Академгородке 25 сентября открыли фестиваль исторической реконструкции «Круг земной» — он продлится два дня и станет заключительным для реконструкторов в этом сезоне.



На время фестиваля на территории Историко-архитектурного музея под открытым небом в Академгородке воссоздали средневековую европейскую деревню. Сюда приехали клубы реконструкторов из Новосибирска, Кемерова и Омска.

