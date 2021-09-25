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В Академгородке построили средневековую деревню

Два дня здесь будут биться воины 9–11 веков, а новосибирцев научат ковке

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Реконструкторы Средневековья органично вписались в архитектуру построек музея в Академгородке

Реконструкторы Средневековья органично вписались в архитектуру построек музея в Академгородке

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В музее под открытым небом начался фестиваль реконструкторов

В Академгородке 25 сентября открыли фестиваль исторической реконструкции «Круг земной» — он продлится два дня и станет заключительным для реконструкторов в этом сезоне.

На время фестиваля на территории Историко-архитектурного музея под открытым небом в Академгородке воссоздали средневековую европейскую деревню. Сюда приехали клубы реконструкторов из Новосибирска, Кемерова и Омска.

На территории музея построили деревню, где реконструкторы жили в соответствии со средневековыми обычаями

На территории музея построили деревню, где реконструкторы жили в соответствии со средневековыми обычаями

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Вместе с мастерами и воинами приехали и музыканты

Вместе с мастерами и воинами приехали и музыканты

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Музыка, разумеется, была соответствующей эпохе

Музыка, разумеется, была соответствующей эпохе

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Участники соревновались в стрельбе из лука...

Участники соревновались в стрельбе из лука...

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И мерялись силой и ловкостью в поединках

И мерялись силой и ловкостью в поединках

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— Наш институт в Днях Академгородка участвует во второй раз, а Дни Академгородка проводятся в третий. В этом году мы решили попробовать необычный формат и пригласили к себе ребят-реконструкторов, у которых, оказывается, всегда в конце сентября проходит закрытие сезона, — рассказала замдиректора по научно-просветительской работе Института археологии и этнографии СО РАН Дарья Гаркуша. — Всё очень аутентично: они не просто приехали, они поселились у нас в музее, построили деревню с шатрами. Работает кузнец, работает лучный тир, и горожане, приехавшие сегодня на праздник, смогут попробовать, выжили бы они в 9 веке в Исландии, например.

Для реконструкторов этот фестиваль станет завершающим в сезоне

Для реконструкторов этот фестиваль станет завершающим в сезоне

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На фестивале провели и настоящую средневековую ярмарку

На фестивале провели и настоящую средневековую ярмарку

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Желающие могли попробовать свои силы в кузнечном ремесле

Желающие могли попробовать свои силы в кузнечном ремесле

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Фестиваль продлится два дня, 25 и 26 сентября

Фестиваль продлится два дня, 25 и 26 сентября

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В программе фестиваля на ближайшие два дня, 25 и 26 сентября, не только уроки ковки и тир, но и реконструкция боевых сходок воинов 9–11 веков, ярмарка и средневековая дискотека. По оценке Дарьи Гаркуши, несмотря на погоду, фестиваль за первый день посетило больше сотни горожан.

— Для нас это первый опыт, но если всё пойдёт хорошо, мы эту площадку видим как поле для реконструкторов, — рассказала она.

В Новосибирске проводят несколько реконструкторских фестивалей, самый крупный и известный из них, «Сибирский огонь», в этом году прошел без зрителей — обычно на него приезжают тысячи любителей истории.

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Академгородокреконструкторымузей под открытым небом
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