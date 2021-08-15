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«Над полями гремели взрывы»: 15 захватывающих фотографий со знаменитого фестиваля под Новосибирском

В этом году «Сибирский огонь» прошел без десятков тысяч зрителей

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Впервые за девять лет военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» состоялся без зрителей и на новом месте

Впервые за девять лет военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» состоялся без зрителей и на новом месте

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В Новосибирске фестиваль «Сибирский огонь» прошел без зрителей

14 августа под Новосибирском гремели выстрелы и разрывались гранаты — в городе состоялся ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Сибирский огонь».

В этом году военно-исторический фестиваль проходил на новой площадке.

— Возможности новой фестивальной площадки значительно шире: это и большие площади, и водоем. Здесь много места для полевых лагерей, показательных выступлений. Прошедший девятый фестиваль можно назвать тренировочным, пилотным прогоном нашего мероприятия. По его результатам оргкомитет будет заниматься развитием инфраструктуры новой площадки, чтобы в следующем, 2022 году представить нашим зрителям десятый, юбилейный фестиваль «Сибирский огонь», — сообщил Алексей Рогалев, учредитель, директор АНО «СИБПАТРИОТЦЕНТР», главный организатор фестиваля «Сибирский огонь».

В этом году из-за коронавируса фестиваль прошел в закрытом формате — без десятков тысяч зрителей. Фотограф НГС Александр Ощепков побывал на фестивале «Сибирский огонь» и сделал снимки самых интересных моментов.

Программа фестиваля охватила восемь исторических периодов: от римских легионеров и средневековья до Великой Отечественной войны и конфликта в Афганистане

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Над полями гремели взрывы

Над полями гремели взрывы

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Житель Нидерландов опубликовал архивную цветную кинохронику Новониколаевска 1919 года. На кадрах видно, как выглядели железнодорожная станция и местные жители в те времена.

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