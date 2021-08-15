«Над полями гремели взрывы»: 15 захватывающих фотографий со знаменитого фестиваля под Новосибирском

14 августа под Новосибирском гремели выстрелы и разрывались гранаты — в городе состоялся ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Сибирский огонь».

В этом году военно-исторический фестиваль проходил на новой площадке.

— Возможности новой фестивальной площадки значительно шире: это и большие площади, и водоем. Здесь много места для полевых лагерей, показательных выступлений. Прошедший девятый фестиваль можно назвать тренировочным, пилотным прогоном нашего мероприятия. По его результатам оргкомитет будет заниматься развитием инфраструктуры новой площадки, чтобы в следующем, 2022 году представить нашим зрителям десятый, юбилейный фестиваль «Сибирский огонь», — сообщил Алексей Рогалев, учредитель, директор АНО «СИБПАТРИОТЦЕНТР», главный организатор фестиваля «Сибирский огонь».

