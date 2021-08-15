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Обнаружена видеозапись Новониколаевска начала XX века — смотрим на людей и улицы

Автор с помощью нейросети раскрасил черно-белое видео

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Кадры из ролика о Новониколаевске

Кадры из ролика о Новониколаевске

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Обнаружена старая видеозапись Новониколаевска начала XX века

Житель Нидерландов опубликовал архивную цветную кинохронику Новониколаевска 1919 года. На кадрах видно, как выглядела железнодорожная станция и местные жители в те времена.

Фильм длительностью 10 минут 54 секунды показывает атмосферные кадры жизни нашей страны в начале XX века. В начале записи идет нарезка кадров Новониколаевска.

Автор ютьюб-канала Рик живет в Лейдсендаме, в Нидерландах, на своем канале он выкладывает обработанные архивные сюжеты, снятые до Второй мировой войны. С помощью нейросети и других инструментов он окрашивает черно-белые видео и улучшает качество картинки.

— Много исторической кинохроники оцифровали с помощью устаревших сканеров, поэтому кадры получились бледными и размытыми. Сейчас с помощью сложных инструментов можно улучшить видео: стабилизировать картинку, откорректировать скорость видео, повысить контрастность, яркость и резкость, снизить шумы, удалить пыль и пятна, улучшить качество до HD с помощью искусственного интеллекта. И даже добавить цвет, — говорится в описании его канала.

В прошлом году была обнаружена неизвестная цветная видеозапись Новосибирска 1966 года. Ролик длительностью 4 минуты 20 секунд рассказывал о визите французского президента Шарля де Голля.

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НовониколаевскНовосибирсккинохроникаархивные снимки
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