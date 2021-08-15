Обнаружена видеозапись Новониколаевска начала XX века — смотрим на людей и улицы

Обнаружена старая видеозапись Новониколаевска начала XX века
Житель Нидерландов опубликовал архивную цветную кинохронику Новониколаевска 1919 года. На кадрах видно, как выглядела железнодорожная станция и местные жители в те времена.
Фильм длительностью 10 минут 54 секунды показывает атмосферные кадры жизни нашей страны в начале XX века. В начале записи идет нарезка кадров Новониколаевска.
Автор ютьюб-канала Рик живет в Лейдсендаме, в Нидерландах, на своем канале он выкладывает обработанные архивные сюжеты, снятые до Второй мировой войны. С помощью нейросети и других инструментов он окрашивает черно-белые видео и улучшает качество картинки.
— Много исторической кинохроники оцифровали с помощью устаревших сканеров, поэтому кадры получились бледными и размытыми. Сейчас с помощью сложных инструментов можно улучшить видео: стабилизировать картинку, откорректировать скорость видео, повысить контрастность, яркость и резкость, снизить шумы, удалить пыль и пятна, улучшить качество до HD с помощью искусственного интеллекта. И даже добавить цвет, — говорится в описании его канала.
В прошлом году была обнаружена неизвестная цветная видеозапись Новосибирска 1966 года. Ролик длительностью 4 минуты 20 секунд рассказывал о визите французского президента Шарля де Голля.