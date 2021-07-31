Вот это поворот: фоторепортаж из дачного поселка в излучине Ини — с живописным домом на скале

Общество расположено в излучине Ини. Река здесь неглубокая и очень быстрая, а дно скалистое. При этом вода довольно чистая, в ней ловят рыбу, а дачники купаются: вдоль берега обустроено множество спусков.



— Я на речку хожу 3–4 раза в день, купаюсь, — рассказала владелица одной из дач на первой линии Ини Любовь Николаевна. Когда к ней внезапно нагрянули журналисты НГС, она косила траву между своим участком и обрывистым берегом:

— Мы всё содержим в хорошем состоянии, косим, стараемся поддерживать.