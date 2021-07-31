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Вот это поворот: фоторепортаж из дачного поселка в излучине Ини — с живописным домом на скале

Здесь есть необычные дома, красивые сады и стая белоснежных голубей — дачу можно купить за полмиллиона

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Дачный поселок «Бурводовец» вырос на берегу Ини в самой ее излучине

Дачный поселок «Бурводовец» вырос на берегу Ини в самой ее излучине

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В дачном поселке на берегу Ини нашелся дом на скале

Месяц назад НГС рассказывал о дачных поселках в 50 километрах от Новосибирска. Среди них было общество «Бурводовец-2», и после него читатели позвали редакцию в гости в СНТ «Бурводовец». Оно тоже раскинулось у реки, правда, не такой масштабной — Ини. Добраться сюда гораздо проще, а старые дачи такие же уютные. Подробности — в фоторепортаже НГС.

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Общество «Бурводовец» появилось в одно время с «Бурводовцем-2» и для сотрудников одного предприятия — «Востокбурвод», но в совершенно разных местах. Добраться сюда можно двумя путями: на автомобиле (но будьте готовы к пробкам на Гусинобродском шоссе) или на электричке до платформы «Новородниковый» — от нее до дач всего пара минут.

Дачи построены на берегу Ини, среди зелени прячутся спуски к реке, где купаются дачники и куда приходят местные рыбаки

Дачи построены на берегу Ини, среди зелени прячутся спуски к реке, где купаются дачники и куда приходят местные рыбаки

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Кажется, что по дну можно перейти речку вброд, но дачники предупреждают о скользких камнях и быстром течении, а брод есть где-то выше по реке

Кажется, что по дну можно перейти речку вброд, но дачники предупреждают о скользких камнях и быстром течении, а брод есть где-то выше по реке

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Общество расположено в излучине Ини. Река здесь неглубокая и очень быстрая, а дно скалистое. При этом вода довольно чистая, в ней ловят рыбу, а дачники купаются: вдоль берега обустроено множество спусков.

— Я на речку хожу 3–4 раза в день, купаюсь, — рассказала владелица одной из дач на первой линии Ини Любовь Николаевна. Когда к ней внезапно нагрянули журналисты НГС, она косила траву между своим участком и обрывистым берегом:

— Мы всё содержим в хорошем состоянии, косим, стараемся поддерживать.

Главная улица в обществе заасфальтирована, по ней проезжает мусоровоз, но зимой дороги чистят только до въезда в СНТ

Главная улица в обществе заасфальтирована, по ней проезжает мусоровоз, но зимой дороги чистят только до въезда в СНТ

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Участки в «Бурводовце» в основном очень ухоженные, с красивыми цветниками

Участки в «Бурводовце» в основном очень ухоженные, с красивыми цветниками

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Дома в основном типовые, свойственные концу 70-х и 80-х, но заметно, как их со временем улучшали, достраивали и перестраивали

Дома в основном типовые, свойственные концу 70-х и 80-х, но заметно, как их со временем улучшали, достраивали и перестраивали

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Встречаются и необычные домики — местные ориентиры и достопримечательности

Встречаются и необычные домики — местные ориентиры и достопримечательности

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И на участках встречаются любопытные артефакты. Спросить об этом, увы, было не у кого

И на участках встречаются любопытные артефакты. Спросить об этом, увы, было не у кого

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Дачи здесь обжитые и в основном ухоженные, причем участков с ровными газонами и клумбами, кажется, уже больше, чем с грядками. Местные дачники говорят, что сюда приезжают поколениями и на многих дачах сегодня живут дети и внуки бурводовцев, которым в 1970-х давали участки. Несколько дачников признались, что вокруг них совсем нет новых людей, а если в продаже появляются хорошие участки, их быстро забирают.

— Есть около 30 заброшенных участков, где прежние владельцы умерли, а новые наследство не оформляют. Но такое во всех обществах есть, — говорит Любовь Николаевна.

Дачники живут здесь поколениями: от тех самых бурводовцев до их детей...

Дачники живут здесь поколениями: от тех самых бурводовцев до их детей...

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...внуков и даже, наверное, правнуков

...внуков и даже, наверное, правнуков

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Одно из объяснений тому, что соседи здесь не меняются поколениями, — расширение. Нарезка земли здесь тесноватая, по 4–6 соток, поэтому нередки случаи, когда дачники выкупают соседние участки и присоединяют к своим. Так, например, сделал Сергей, и сегодня на его территории три дома для большой семьи.

— От коронавируса спасаемся, — смеется он. — Я всё лето тут живу, нормально себя чувствую.

Летом тут живет много дачников, и это совсем не обязательно пенсионеры

Летом тут живет много дачников, и это совсем не обязательно пенсионеры

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Собак тоже очень много, хотя это свойственно, скорее, частному сектору, чем дачному поселку

Собак тоже очень много, хотя это свойственно, скорее, частному сектору, чем дачному поселку

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А кто-то даже завел белоснежных голубей

А кто-то даже завел белоснежных голубей

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Дачники стараются украсить свои дома: одни искусной резьбой...

Дачники стараются украсить свои дома: одни искусной резьбой...

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...другие — садовыми скульптурами

...другие — садовыми скульптурами

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Непутевыми местных дачников точно не назовешь

Непутевыми местных дачников точно не назовешь

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Хоккейные клюшки оказались очень удобным материалом для забора

Хоккейные клюшки оказались очень удобным материалом для забора

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Встречаются дома, которые выглядят совершенно по-южному

Встречаются дома, которые выглядят совершенно по-южному

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Летом тут живут много дачников: вечером даже в будний день отовсюду слышатся музыка и разговоры, по улицам гуляют родители с колясками, гоняют подростки на велосипедах. Иногда бывают локальные праздники, тогда дачники запускают фейерверки, но редко, говорит жительница одного из домов Елена Владимировна.

— За забором раньше у нас картошку сажали, сейчас какие-то мотоциклисты, какая-то молодежь гудит день и ночь — сейчас вот тихо, наверное, в город смылись, — улыбается она.

Дачники следят не только за газонами внутри рамок своих заборов — за проездом, у реки тоже аккуратно косят траву до изумрудного, почти английского газона

Дачники следят не только за газонами внутри рамок своих заборов — за проездом, у реки тоже аккуратно косят траву до изумрудного, почти английского газона

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Полноценного пляжа здесь нет, но к реке спускаются мостики

Полноценного пляжа здесь нет, но к реке спускаются мостики

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За обществом есть несколько чистейших родников, которые впадают в Иню. Через один из них к дачам перекинут мостик

За обществом есть несколько чистейших родников, которые впадают в Иню. Через один из них к дачам перекинут мостик

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Тех, кто живут здесь круглый год, единицы. Но приезжают зимой дачники часто: дорогу чистят до магазина на въезде (всего здесь три магазина, но зимой, конечно, ни один не работает), там можно припарковать машину и дальше пройти пешком по «заячьим тропам» (зайцев тут правда много). Пустующий, но обжитый дачный поселок раньше часто привлекал воров, сейчас таких случаев меньше, но всё равно бывают, говорит Сергей: в этом году было четыре. В обществе есть сторож, который живет в «Бурводовце» круглый год, но оно очень большое — под 600 участков.

— Все же заборы понаставили высоченные, что он там видит? Забор же помогает краже: залез и делай там, что хочешь, никто тебя не увидит, — считает Елена Владимировна.

Внутри поселка на случай пожара есть пруды, но, к счастью, не очень востребованные. Что там может найтись на дне, под ряской, остается только гадать

Внутри поселка на случай пожара есть пруды, но, к счастью, не очень востребованные. Что там может найтись на дне, под ряской, остается только гадать

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Мусорных контейнеров в СНТ нет, мусоровоз проходит по нему дважды в неделю, но успевают на него не все

Мусорных контейнеров в СНТ нет, мусоровоз проходит по нему дважды в неделю, но успевают на него не все

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Зарплата сторожа входит в стоимость членских взносов, там же учтена вода — поливочная из речки и отдельно питьевая, из артезианской скважины, и вывоз мусора. Правда, контейнеров в обществе нет, поэтому те, кто не успел поймать машину в среду или в воскресенье, оставляют мусорные пакеты на углах улиц. В год со всеми этими услугами участок в 5 соток обходится в 7,5 тысячи рублей без учета электричества.

Некоторые дачники относятся к своей приватности со всей серьезностью. Даже, кажется, немного перебарщивают

Некоторые дачники относятся к своей приватности со всей серьезностью. Даже, кажется, немного перебарщивают

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Сады в «Бурводовце» очень уютные, а газоны постепенно вытесняют грядки

Сады в «Бурводовце» очень уютные, а газоны постепенно вытесняют грядки

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Заброшенных участков здесь немного — всего около 30

Заброшенных участков здесь немного — всего около 30

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Когда-то здесь была детская площадка, а трава почти не росла — ее быстро вытаптывали

Когда-то здесь была детская площадка, а трава почти не росла — ее быстро вытаптывали

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Когда-то в обществе была большая поляна с детской площадкой, но то поколение выросло, и теперь посреди уже заросшей поляны стоит новая насосная будка. Сегодня главная достопримечательность места — это скалы над Иней, которые летом, когда вода спадает, видно через воду. На одной из них построен дом в буквальном смысле над пропастью, а подножие скалы обнесено забором — чтобы никто снизу не подлез.

Скала — местная достопримечательность, почти вся она исписана памятными надписями

Скала — местная достопримечательность, почти вся она исписана памятными надписями

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Тот самый дом на скале уже перестроен. Местные дачники говорят, что он долго пустовал, пока не появился новый хозяин, который, видимо, оценил прелесть места и вида

Тот самый дом на скале уже перестроен. Местные дачники говорят, что он долго пустовал, пока не появился новый хозяин, который, видимо, оценил прелесть места и вида

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СЮЖЕТ

Классно на даче. Обзор дачных сообществ

Вариантов в продаже здесь немного. Самый дешевый домик площадью 54 квадратных метра на 4 сотках стоит 595 тысяч рублей. Продавец отмечает, что под домом есть гараж для лодки — такой наверняка найдется на многих дачах в обществе. Самая дорогая дача с меблированным домом площадью 102,1 квадратных метра на объединенном участке в 9 соток обойдётся в 3,2 миллиона рублей.

НГС уже рассказывал про дачи на Ине, но в совершенно другом месте: там, где речка делает петлю, а архитекторы строили удивительные резные дома. Про один из них мы рассказывали подробно: украшения на его фасаде создавались одним мастером-дачником вручную много лет.

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Инядачадачи Новосибирскадача у реки
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