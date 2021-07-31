Вот это поворот: фоторепортаж из дачного поселка в излучине Ини — с живописным домом на скале

В дачном поселке на берегу Ини нашелся дом на скале
Месяц назад НГС рассказывал о дачных поселках в 50 километрах от Новосибирска. Среди них было общество «Бурводовец-2», и после него читатели позвали редакцию в гости в СНТ «Бурводовец». Оно тоже раскинулось у реки, правда, не такой масштабной — Ини. Добраться сюда гораздо проще, а старые дачи такие же уютные. Подробности — в фоторепортаже НГС.
Общество «Бурводовец» появилось в одно время с «Бурводовцем-2» и для сотрудников одного предприятия — «Востокбурвод», но в совершенно разных местах. Добраться сюда можно двумя путями: на автомобиле (но будьте готовы к пробкам на Гусинобродском шоссе) или на электричке до платформы «Новородниковый» — от нее до дач всего пара минут.
Общество расположено в излучине Ини. Река здесь неглубокая и очень быстрая, а дно скалистое. При этом вода довольно чистая, в ней ловят рыбу, а дачники купаются: вдоль берега обустроено множество спусков.
— Я на речку хожу 3–4 раза в день, купаюсь, — рассказала владелица одной из дач на первой линии Ини Любовь Николаевна. Когда к ней внезапно нагрянули журналисты НГС, она косила траву между своим участком и обрывистым берегом:
— Мы всё содержим в хорошем состоянии, косим, стараемся поддерживать.
Дачи здесь обжитые и в основном ухоженные, причем участков с ровными газонами и клумбами, кажется, уже больше, чем с грядками. Местные дачники говорят, что сюда приезжают поколениями и на многих дачах сегодня живут дети и внуки бурводовцев, которым в
— Есть около 30 заброшенных участков, где прежние владельцы умерли, а новые наследство не оформляют. Но такое во всех обществах есть, — говорит Любовь Николаевна.
Одно из объяснений тому, что соседи здесь не меняются поколениями, — расширение. Нарезка земли здесь тесноватая, по 4–6 соток, поэтому нередки случаи, когда дачники выкупают соседние участки и присоединяют к своим. Так, например, сделал Сергей, и сегодня на его территории три дома для большой семьи.
— От коронавируса спасаемся, — смеется он. — Я всё лето тут живу, нормально себя чувствую.
Летом тут живут много дачников: вечером даже в будний день отовсюду слышатся музыка и разговоры, по улицам гуляют родители с колясками, гоняют подростки на велосипедах. Иногда бывают локальные праздники, тогда дачники запускают фейерверки, но редко, говорит жительница одного из домов Елена Владимировна.
— За забором раньше у нас картошку сажали, сейчас какие-то мотоциклисты, какая-то молодежь гудит день и ночь — сейчас вот тихо, наверное, в город смылись, — улыбается она.
Тех, кто живут здесь круглый год, единицы. Но приезжают зимой дачники часто: дорогу чистят до магазина на въезде (всего здесь три магазина, но зимой, конечно, ни один не работает), там можно припарковать машину и дальше пройти пешком по «заячьим тропам» (зайцев тут правда много). Пустующий, но обжитый дачный поселок раньше часто привлекал воров, сейчас таких случаев меньше, но всё равно бывают, говорит Сергей: в этом году было четыре. В обществе есть сторож, который живет в «Бурводовце» круглый год, но оно очень большое — под 600 участков.
— Все же заборы понаставили высоченные, что он там видит? Забор же помогает краже: залез и делай там, что хочешь, никто тебя не увидит, — считает Елена Владимировна.
Зарплата сторожа входит в стоимость членских взносов, там же учтена вода — поливочная из речки и отдельно питьевая, из артезианской скважины, и вывоз мусора. Правда, контейнеров в обществе нет, поэтому те, кто не успел поймать машину в среду или в воскресенье, оставляют мусорные пакеты на углах улиц. В год со всеми этими услугами участок в 5 соток обходится в 7,5 тысячи рублей без учета электричества.
Когда-то в обществе была большая поляна с детской площадкой, но то поколение выросло, и теперь посреди уже заросшей поляны стоит новая насосная будка. Сегодня главная достопримечательность места — это скалы над Иней, которые летом, когда вода спадает, видно через воду. На одной из них построен дом в буквальном смысле над пропастью, а подножие скалы обнесено забором — чтобы никто снизу не подлез.
Вариантов в продаже здесь немного. Самый дешевый домик площадью 54 квадратных метра на 4 сотках стоит 595 тысяч рублей. Продавец отмечает, что под домом есть гараж для лодки — такой наверняка найдется на многих дачах в обществе. Самая дорогая дача с меблированным домом площадью 102,1 квадратных метра на объединенном участке в 9 соток обойдётся в 3,2 миллиона рублей.
НГС уже рассказывал про дачи на Ине, но в совершенно другом месте: там, где речка делает петлю, а архитекторы строили удивительные резные дома. Про один из них мы рассказывали подробно: украшения на его фасаде создавались одним мастером-дачником вручную много лет.