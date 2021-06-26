Как живут дачники, окруженные рекой и километрами соснового бора (до города ехать 4 часа на теплоходе)

Добраться сюда из центра Новосибирска на машине в обход Бибихи можно за час, через поселок — за полтора. Дорога преимущественно грунтовая, не самая ровная, но заметно накатанная — особенно зимой.

— Как для бобслея, — смеется местный дачник Владимир Пономарёв.

По дороге видно, что зимой ее чистят: глинистые обочины у самых сосен аккуратно срезаны грейдером. Проехать сложно только весной, когда снег уже начал таять, а земля еще мерзлая — тогда на дороге собираются глубокие «лывы», которые держатся пару недель. Но с начала мая, уверяют местные, сезон уже всегда открыт.

