Как живут дачники, окруженные рекой и километрами соснового бора (до города ехать 4 часа на теплоходе)

Читатели упрекают НГС в том, что для рубрики «Классно на даче» мы выбираем не самые экологичные места рядом с городом. Поэтому на этот раз мы решили уехать подальше — но так, чтобы добраться до этих дач можно было и без личного авто. Для начала выбрали окрестности поселка Бибиха. Несколько дачных обществ и небольшой поселок здесь окружены километрами соснового бора, а с другой их стороны — Обь. Когда-то сюда в санатории и на базы отдыха приезжали сотрудники новосибирских предприятий, а теперь дачники собирают ягоды и грибы, ходят на рыбалку и на пляж, а домой могут добраться на теплоходе. Подробности — в репортаже НГС.
В северном направлении, одном из самых экологичных, рядом с поселком Бибиха примерно в
Бибиху и дачи от соседних поселков вдоль реки Седова Заимка и Зелёный Мыс отделяют километры леса, сосновый бор тянется на огромных территориях и к востоку от них. Поэтому здесь совершенно удивительный воздух — и это одна из причин, почему сюда едут дачники из Новосибирска.
Добраться сюда из центра Новосибирска на машине в обход Бибихи можно за час, через поселок — за полтора. Дорога преимущественно грунтовая, не самая ровная, но заметно накатанная — особенно зимой.
— Как для бобслея, — смеется местный дачник Владимир Пономарёв.
По дороге видно, что зимой ее чистят: глинистые обочины у самых сосен аккуратно срезаны грейдером. Проехать сложно только весной, когда снег уже начал таять, а земля еще мерзлая — тогда на дороге собираются глубокие «лывы», которые держатся пару недель. Но с начала мая, уверяют местные, сезон уже всегда открыт.
Одна из дачниц, которая живет здесь круглый год, говорит, что в последние год-два дорогу стали чистить хуже. Но это мало кого останавливает.
— Здесь люди, как правило, меняют не дачи из-за дороги, а машины, — улыбается Ирина, владелица сада в «Тайге».
Из общественного транспорта здесь есть маршрутки и теплоход. Но и то, и другое — со своими нюансами. Например, маршрутки ходят регулярно и идут в город из Седовой Заимки, но на них лучше заранее записываться у диспетчера: и расписание, и контакты указаны на импровизированной доске объявлений на двери дачного магазинчика.
Теплоход — транспорт для Новосибирска экзотический. Его остановка расположена в двух минутах ходьбы от дальних от Бибихи дач и примерно в 15–20 — от ближайших к поселку и самому поселку (что иронично, потому что остановка называется именно «Бибиха»). Но теплоход, к сожалению, ходит только в сезон, и то с ограничениями. Когда во второй половине июля уровень воды в Оби упадет, швартоваться у дач он уже не сможет: вместо остановки здесь будет большой песчаный пляж, а на теплоход придется идти в соседнюю Седову Заимку. В любом случае поездка на теплоходе — приключение для терпеливых: до «Речного вокзала» в Новосибирске он со всеми остановками идет 4 часа.
Раньше добраться до дач по реке можно было гораздо быстрее, говорит дачница Наталья Матвеевна: вместо неторопливой «Москвы» (ее скорость — всего 23–24 км/ч) ходили более быстроходные теплоходы.
— Когда пароходство еще не развалилось, маршруток не было, а дороги были очень плохие, да и машин было не так много, то здесь у нас стоял дебаркадер. «Заря» ходила каждый час, потом появилось «Полесье», которое всего
Первые общества здесь образовали в начале 1980-х, участки тогда давали работникам ОАО «Востокбурвод». Предприятию же принадлежала и одна из теперь уже заброшенных баз отдыха. Тогда баз отдыха здесь было много, говорит местная жительница, решившая не представляться.
— Санаториев тут полно было, на берегу какого-то проектного института была база, всё было продумано, люди отдыхали. Здесь был кинотеатр маленький, у нас дети сюда в киношку бегали, столовая у них была — шикарная была база, — удрученно качает головой она.
Сейчас все санатории и базы находятся в частной собственности. «Дружба» — единственная, которая принимает гостей и сегодня, «Сириус» превратился в частную усадьбу. Еще на одной бывшей базе, говорят дачники, организовывают спортивный лагерь.
Дач здесь много — не меньше тысячи. Самые старые общества — «Бурводовец-2» и «Тайга», самое молодое — «Скат»: дома здесь более «крутые», говорят их соседи, а участки больше, и контингент другой. В старых обществах владельцы участков и домов меняются редко: многие дачники — дети и внуки работников «Востокбурвода». Поэтому здесь в основном низкие, проницаемые заборы: и между участками, и со стороны улиц.
— Нам нравится, когда люди проходят мимо и здороваются. Дачам много лет, все друг друга знают. Мы из тех времен, когда все жили дружно и ни от кого не прятались, — объясняет один из дачников Александр.
Кражи здесь — редкое явление: сторожа в обществах живут круглый год, многие дачники даже приезжают зимой в баню, да и далековато для воров. Охрана входит в членский взнос, еще есть целевые: на отсыпку дорог, замену столбов, ремонт насоса и прочие работы. В год участок обходится примерно в
Правда, благ цивилизации здесь не то чтобы много: из стабильных, пожалуй, только электричество и мобильный интернет. Например, в «Тайге» — самом большом местном дачном обществе — нет питьевой воды, а поливочную дают несколько раз в неделю по часам.
— У многих есть скважины, но редко у кого хорошая вода: железа много, осадок большой, — объясняет Владимир Пономарёв. — Раньше был колодец, вода — чистейшая. В 2015 году сильно затопило, 30 лет такого не было, и грунтовые воды попали в колодец, сдвинули кольца... В этом году, вроде, запустили его, но председатель сказал, пока воду не брать — подождать хорошей.
Тем не менее все дачники, с которыми удалось поговорить журналистам НГС, признались, что буквально влюблены в это место и уезжать никуда не хотят. Владимир Пономарёв рассказал, что у него были дачи в Шилово и в Кудряшах, а здесь была дача родителей жены, а теперь эта дача — единственная. Здесь ценят чистый воздух, близость реки и в особенности — леса, где много ягод и грибов. Местные жители рассказали, что к ним часто приезжают городские: на чистый песчаный пляж подальше от города и на «тихую охоту».
Дачи здесь считаются дорогими. На «Авито» вариантов мало: маленький домик на 4 сотках за 450 тысяч рублей и дом в два раза больше за 1,55 миллиона рублей в «Тайге», коттедж в 100 квадратов на 10 сотках за 1,7 миллиона рублей — в «Скате», да три варианта от 850 тысяч до 2,25 миллионов рублей — в «Авиаторе». При этом здесь немало заброшенных участков, которые ждут хозяев, — тех, кого не пугает удаленность и голодные лесные комары.
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Репортажи о дачных сообществах мы публикуем в специальном сюжете «Классно на даче».