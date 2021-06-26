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Тема дняКак живут на дальних дачах? Репортаж и много фото

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Как живут дачники, окруженные рекой и километрами соснового бора (до города ехать 4 часа на теплоходе)

У них есть чистый песчаный пляж, а между участками — низкие заборы, потому что люди не привыкли прятаться от соседей

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Дачи возле Бибихи соседствуют с одной стороны с километрами соснового бора, а с другой — с Обью

Дачи возле Бибихи соседствуют с одной стороны с километрами соснового бора, а с другой — с Обью

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Читатели упрекают НГС в том, что для рубрики «Классно на даче» мы выбираем не самые экологичные места рядом с городом. Поэтому на этот раз мы решили уехать подальше — но так, чтобы добраться до этих дач можно было и без личного авто. Для начала выбрали окрестности поселка Бибиха. Несколько дачных обществ и небольшой поселок здесь окружены километрами соснового бора, а с другой их стороны — Обь. Когда-то сюда в санатории и на базы отдыха приезжали сотрудники новосибирских предприятий, а теперь дачники собирают ягоды и грибы, ходят на рыбалку и на пляж, а домой могут добраться на теплоходе. Подробности — в репортаже НГС.

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В северном направлении, одном из самых экологичных, рядом с поселком Бибиха примерно в 50 километрах от центра Новосибирска на берегу Оби расположены пять дачных обществ. «Авиатор» и «Обские Дали» примыкают к поселку, а дальше по дороге, за поворотом, находятся еще «Бурводовец-2» (причем СНТ «Бурводовец», без порядковых номеров, расположен совершенно в другом направлении — в районе Плотниково), «Тайга» и «Скат».

Местные дачи окружены километрами леса с трех сторон, но и сами домики иногда окружены лесом: от любопытных глаз, вместо неприглядных непроницаемых заборов — они здесь не в чести

Местные дачи окружены километрами леса с трех сторон, но и сами домики иногда окружены лесом: от любопытных глаз, вместо неприглядных непроницаемых заборов — они здесь не в чести

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От реки дачи отделяет перелесок — даже удивительно, но здесь совсем нет домов у воды, только гаражи, где хранят лодки

От реки дачи отделяет перелесок — даже удивительно, но здесь совсем нет домов у воды, только гаражи, где хранят лодки

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Бибиху и дачи от соседних поселков вдоль реки Седова Заимка и Зелёный Мыс отделяют километры леса, сосновый бор тянется на огромных территориях и к востоку от них. Поэтому здесь совершенно удивительный воздух — и это одна из причин, почему сюда едут дачники из Новосибирска.

Дороги внутри дачных обществ примерно такие же, как и дорога к ним самим — разве что последняя более укатанная

Дороги внутри дачных обществ примерно такие же, как и дорога к ним самим — разве что последняя более укатанная

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Самый популярный дачный транспорт — это, конечно, велосипед

Самый популярный дачный транспорт — это, конечно, велосипед

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Велосипедисты на дороге встречаются, пожалуй, чаще, чем пешеходы и автомобили

Велосипедисты на дороге встречаются, пожалуй, чаще, чем пешеходы и автомобили

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Но есть здесь и везунчики, рассекающие по дачным проулкам на квадроциклах

Но есть здесь и везунчики, рассекающие по дачным проулкам на квадроциклах

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Когда-то работавший магазин — сегодня просто элемент дачного пейзажа, но помимо него есть еще два действующих. В одном можно купить разливное пиво, а в другом, помимо него же, есть всё самое необходимое (вплоть до стирального порошка), а то, чего нет, могут привезти на заказ из города

Когда-то работавший магазин — сегодня просто элемент дачного пейзажа, но помимо него есть еще два действующих. В одном можно купить разливное пиво, а в другом, помимо него же, есть всё самое необходимое (вплоть до стирального порошка), а то, чего нет, могут привезти на заказ из города

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Добраться сюда из центра Новосибирска на машине в обход Бибихи можно за час, через поселок — за полтора. Дорога преимущественно грунтовая, не самая ровная, но заметно накатанная — особенно зимой.

— Как для бобслея, — смеется местный дачник Владимир Пономарёв.

По дороге видно, что зимой ее чистят: глинистые обочины у самых сосен аккуратно срезаны грейдером. Проехать сложно только весной, когда снег уже начал таять, а земля еще мерзлая — тогда на дороге собираются глубокие «лывы», которые держатся пару недель. Но с начала мая, уверяют местные, сезон уже всегда открыт.

Одна из дачниц, которая живет здесь круглый год, говорит, что в последние год-два дорогу стали чистить хуже. Но это мало кого останавливает.

— Здесь люди, как правило, меняют не дачи из-за дороги, а машины, — улыбается Ирина, владелица сада в «Тайге».

Общественный транспорт здесь экзотичный: речной

Общественный транспорт здесь экзотичный: речной

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Остановка на самом деле ближе к дачам, чем к поселку Бибиха, но название у остановки по крупнейшему населенному пункту

Остановка на самом деле ближе к дачам, чем к поселку Бибиха, но название у остановки по крупнейшему населенному пункту

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Из общественного транспорта здесь есть маршрутки и теплоход. Но и то, и другое — со своими нюансами. Например, маршрутки ходят регулярно и идут в город из Седовой Заимки, но на них лучше заранее записываться у диспетчера: и расписание, и контакты указаны на импровизированной доске объявлений на двери дачного магазинчика.

Добраться до города на теплоходе можно за <nobr class="_">150 рублей</nobr>. Но за <nobr class="_">4 часа</nobr>

Добраться до города на теплоходе можно за 150 рублей. Но за 4 часа

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Раньше теплоходы были меньше и ходили быстрее, теперь же курсируют большие, двухпалубные

Раньше теплоходы были меньше и ходили быстрее, теперь же курсируют большие, двухпалубные

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Теплоход — транспорт для Новосибирска экзотический. Его остановка расположена в двух минутах ходьбы от дальних от Бибихи дач и примерно в 15–20 — от ближайших к поселку и самому поселку (что иронично, потому что остановка называется именно «Бибиха»). Но теплоход, к сожалению, ходит только в сезон, и то с ограничениями. Когда во второй половине июля уровень воды в Оби упадет, швартоваться у дач он уже не сможет: вместо остановки здесь будет большой песчаный пляж, а на теплоход придется идти в соседнюю Седову Заимку. В любом случае поездка на теплоходе — приключение для терпеливых: до «Речного вокзала» в Новосибирске он со всеми остановками идет 4 часа.

Наталья Матвеевна приезжает на дачу почти с момента основания: участок здесь выделили ее маме

Наталья Матвеевна приезжает на дачу почти с момента основания: участок здесь выделили ее маме

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Дачи здесь довольно старые, встречаются и заброшенные домики

Дачи здесь довольно старые, встречаются и заброшенные домики

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Есть и локальные достопримечательности: например, гараж с бутылочными окнами

Есть и локальные достопримечательности: например, гараж с бутылочными окнами

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Постепенно появляются и новые дома, а участки стараются по возможности расширить, выкупая соседние

Постепенно появляются и новые дома, а участки стараются по возможности расширить, выкупая соседние

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Тех, кто живет здесь круглый год, немного, но зимой дачники приезжают отдохнуть в бане

Тех, кто живет здесь круглый год, немного, но зимой дачники приезжают отдохнуть в бане

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Самые современные и дорогие дома встречаются в «Скате» — относительно новом обществе

Самые современные и дорогие дома встречаются в «Скате» — относительно новом обществе

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Раньше добраться до дач по реке можно было гораздо быстрее, говорит дачница Наталья Матвеевна: вместо неторопливой «Москвы» (ее скорость — всего 23–24 км/ч) ходили более быстроходные теплоходы.

— Когда пароходство еще не развалилось, маршруток не было, а дороги были очень плохие, да и машин было не так много, то здесь у нас стоял дебаркадер. «Заря» ходила каждый час, потом появилось «Полесье», которое всего 50 минут ходило, потом «Ракеты», — вспоминает Наталья Матвеевна. — Билеты заранее на неделе приходилось брать, чтобы уехать, народу столько было, что сидели на ступеньках.

К реке ведет несколько таких полукруглых подходов, у одного из них на карте указана остановка теплохода, но на самом деле он останавливается сильно левее, на пляже

К реке ведет несколько таких полукруглых подходов, у одного из них на карте указана остановка теплохода, но на самом деле он останавливается сильно левее, на пляже

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Сейчас пляж довольно скромный — уровень воды в реке еще довольно высокий. Во второй половине лета вода опустится и освободит еще не меньше сотни метров песка, уверяют дачники

Сейчас пляж довольно скромный — уровень воды в реке еще довольно высокий. Во второй половине лета вода опустится и освободит еще не меньше сотни метров песка, уверяют дачники

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Вода в реке очень чистая, но в десятке метров от берега уже довольно глубоко и сильное течение

Вода в реке очень чистая, но в десятке метров от берега уже довольно глубоко и сильное течение

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Первые общества здесь образовали в начале 1980-х, участки тогда давали работникам ОАО «Востокбурвод». Предприятию же принадлежала и одна из теперь уже заброшенных баз отдыха. Тогда баз отдыха здесь было много, говорит местная жительница, решившая не представляться.

— Санаториев тут полно было, на берегу какого-то проектного института была база, всё было продумано, люди отдыхали. Здесь был кинотеатр маленький, у нас дети сюда в киношку бегали, столовая у них была — шикарная была база, — удрученно качает головой она.

Раньше вдоль всего берега работали санатории и базы отдыха новосибирских предприятий, но сегодня большая часть зданий заброшена

Раньше вдоль всего берега работали санатории и базы отдыха новосибирских предприятий, но сегодня большая часть зданий заброшена

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Одна из баз работает и сегодня

Одна из баз работает и сегодня

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Еще за одной просто круглый год присматривают, а третью выкупили для личной усадьбы

Еще за одной просто круглый год присматривают, а третью выкупили для личной усадьбы

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Сейчас все санатории и базы находятся в частной собственности. «Дружба» — единственная, которая принимает гостей и сегодня, «Сириус» превратился в частную усадьбу. Еще на одной бывшей базе, говорят дачники, организовывают спортивный лагерь.

Почти все улицы здесь упираются в лес: он тянется на километры вокруг дач

Почти все улицы здесь упираются в лес: он тянется на километры вокруг дач

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Иногда между участками встречаются укромные тропы, по которым можно срезать путь к реке и магазину

Иногда между участками встречаются укромные тропы, по которым можно срезать путь к реке и магазину

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Гуляя по дачам, журналисты НГС встретили целое семейство глухарей — они украшают крыши на одном из участков

Гуляя по дачам, журналисты НГС встретили целое семейство глухарей — они украшают крыши на одном из участков

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Дач здесь много — не меньше тысячи. Самые старые общества — «Бурводовец-2» и «Тайга», самое молодое — «Скат»: дома здесь более «крутые», говорят их соседи, а участки больше, и контингент другой. В старых обществах владельцы участков и домов меняются редко: многие дачники — дети и внуки работников «Востокбурвода». Поэтому здесь в основном низкие, проницаемые заборы: и между участками, и со стороны улиц.

— Нам нравится, когда люди проходят мимо и здороваются. Дачам много лет, все друг друга знают. Мы из тех времен, когда все жили дружно и ни от кого не прятались, — объясняет один из дачников Александр.

Дома здесь разнотипные, но примечательные: много ярких, веселых домиков

Дома здесь разнотипные, но примечательные: много ярких, веселых домиков

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Отдельная категория домов — украшенные резьбой. От минималистичных наличников...

Отдельная категория домов — украшенные резьбой. От минималистичных наличников...

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... до настоящих деревянных шедевров

... до настоящих деревянных шедевров

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По таким улочкам приятно гулять — хотя в солнцепек совершенно негде спрятаться

По таким улочкам приятно гулять — хотя в солнцепек совершенно негде спрятаться

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Кражи здесь — редкое явление: сторожа в обществах живут круглый год, многие дачники даже приезжают зимой в баню, да и далековато для воров. Охрана входит в членский взнос, еще есть целевые: на отсыпку дорог, замену столбов, ремонт насоса и прочие работы. В год участок обходится примерно в 5 тысяч рублей без целевых взносов, подсчитал Владимир Пономарёв.

Некоторые хозяева приспособили на даче своеобразные приветы из 90-х: сейчас подобные световые вывески на городских улицах уже не встретишь, зато для освещения крыльца они отлично пригодились

Некоторые хозяева приспособили на даче своеобразные приветы из 90-х: сейчас подобные световые вывески на городских улицах уже не встретишь, зато для освещения крыльца они отлично пригодились

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Порой кажется, что ты в полноценной деревне, а не в дачном поселке: таким обжитым он выглядит

Порой кажется, что ты в полноценной деревне, а не в дачном поселке: таким обжитым он выглядит

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Есть даже скамейки на завалинках

Есть даже скамейки на завалинках

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Правда, благ цивилизации здесь не то чтобы много: из стабильных, пожалуй, только электричество и мобильный интернет. Например, в «Тайге» — самом большом местном дачном обществе — нет питьевой воды, а поливочную дают несколько раз в неделю по часам.

— У многих есть скважины, но редко у кого хорошая вода: железа много, осадок большой, — объясняет Владимир Пономарёв. — Раньше был колодец, вода — чистейшая. В 2015 году сильно затопило, 30 лет такого не было, и грунтовые воды попали в колодец, сдвинули кольца... В этом году, вроде, запустили его, но председатель сказал, пока воду не брать — подождать хорошей.

У некоторых дачников есть скважины, но вода в них годится только для полива: даже для бани предпочитают использовать речную, которую подают несколько раз в неделю по часам

У некоторых дачников есть скважины, но вода в них годится только для полива: даже для бани предпочитают использовать речную, которую подают несколько раз в неделю по часам

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Ирина и Александр живут на даче всё лето и немало труда в нее вкладывают, поэтому их сад — один из самых ухоженных и красивых, к ним даже приходят на экскурсии другие дачники

Ирина и Александр живут на даче всё лето и немало труда в нее вкладывают, поэтому их сад — один из самых ухоженных и красивых, к ним даже приходят на экскурсии другие дачники

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Каждый год они стараются открыть сезон <nobr class="_">1 мая</nobr>, рассказала Ирина (и угостила журналистов НГС вкуснейшими тепличными огурцами)

Каждый год они стараются открыть сезон 1 мая, рассказала Ирина (и угостила журналистов НГС вкуснейшими тепличными огурцами)

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Тем не менее все дачники, с которыми удалось поговорить журналистам НГС, признались, что буквально влюблены в это место и уезжать никуда не хотят. Владимир Пономарёв рассказал, что у него были дачи в Шилово и в Кудряшах, а здесь была дача родителей жены, а теперь эта дача — единственная. Здесь ценят чистый воздух, близость реки и в особенности — леса, где много ягод и грибов. Местные жители рассказали, что к ним часто приезжают городские: на чистый песчаный пляж подальше от города и на «тихую охоту».

Дачники считают себя дружными: соседей всегда можно попросить открыть или закрыть теплицу, если нужно уехать в город на несколько дней

Дачники считают себя дружными: соседей всегда можно попросить открыть или закрыть теплицу, если нужно уехать в город на несколько дней

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Владимир Пономарёв признался, что у него были дачи и в других хороших местах, но всем им он предпочтёт Бибиху

Владимир Пономарёв признался, что у него были дачи и в других хороших местах, но всем им он предпочтёт Бибиху

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Участки здесь относительно дорогие, а покупают их быстро, по несколько за сезон

Участки здесь относительно дорогие, а покупают их быстро, по несколько за сезон

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Отдыхать сюда без дач иногда приезжают и горожане: на чистый пляж и из-за лесного воздуха

Отдыхать сюда без дач иногда приезжают и горожане: на чистый пляж и из-за лесного воздуха

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Дачи здесь считаются дорогими. На «Авито» вариантов мало: маленький домик на 4 сотках за 450 тысяч рублей и дом в два раза больше за 1,55 миллиона рублей в «Тайге», коттедж в 100 квадратов на 10 сотках за 1,7 миллиона рублей — в «Скате», да три варианта от 850 тысяч до 2,25 миллионов рублей — в «Авиаторе». При этом здесь немало заброшенных участков, которые ждут хозяев, — тех, кого не пугает удаленность и голодные лесные комары.

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дачи в НовосибирскеБибихадача у реки
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