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В Новосибирске запускают дачные маршруты: в какие СНТ получится удобно добраться

В городе начнут курсировать два дачных автобуса

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Дачники смогут комфортно добираться до своих участков

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В Новосибирске с 22 апреля запустят дачные автобусы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— Начнут ходить дачные автобусы. № 51л «Нижняя Ельцовка» — «с/о "Отдых-2"» и № 77л по маршруту «Улица Ветлужская» — «Сады», — рассказали в городской администрации.

Указанные автобусы будут курсировать каждый день, кроме понедельника. Оплатить проезд можно картой студента, картой школьника, ЕТК, социальной картой и единым социальным проездным билетом.

Уехать на автобусе № 51л от с/о «Отдых-2» можно в 08:20, 09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 15:00, 15:40,16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00 и 19:40.

От остановки «Нижняя Ельцовка», согласно расписанию ЦУГАЭТ, — в 08:35, 09:15, 09:55, 10:35, 11:15, 11:55, 12:35, 15:15, 15:55, 16:35, 17:15, 17:55, 18:35, 19:15, 19:55.

Автобус № 77л от улицы Ветлужской отходит в 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и в 19:30.

От остановки «Сады» — в 07:58, 08:28, 08:58, 09:28, 09:58, 10:28, 10:58, 11:28, 11:58, 12:28, 13:28, 15:28, 16:28, 16:58, 17:28, 17:58, 18:28, 18:58, 19:28, 19:58.

Ранее НГС писал, что на Радоницу перекроют проезды по кладбищам Новосибирска и пустят туда дополнительные автобусы. Радоница в этом году выпала на 25 апреля.

АвтобусДачаНовосибирскМаршрутПроездМэрия
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