В Новосибирске запускают дачные маршруты: в какие СНТ получится удобно добраться

В Новосибирске с 22 апреля запустят дачные автобусы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
— Начнут ходить дачные автобусы.
Указанные автобусы будут курсировать каждый день, кроме понедельника. Оплатить проезд можно картой студента, картой школьника, ЕТК, социальной картой и единым социальным проездным билетом.
Уехать на автобусе
От остановки «Нижняя Ельцовка», согласно расписанию ЦУГАЭТ, — в 08:35, 09:15, 09:55, 10:35, 11:15, 11:55, 12:35, 15:15, 15:55, 16:35, 17:15, 17:55, 18:35, 19:15, 19:55.
Автобус
От остановки «Сады» — в 07:58, 08:28, 08:58, 09:28, 09:58, 10:28, 10:58, 11:28, 11:58, 12:28, 13:28, 15:28, 16:28, 16:58, 17:28, 17:58, 18:28, 18:58, 19:28, 19:58.
Ранее НГС писал, что на Радоницу перекроют проезды по кладбищам Новосибирска и пустят туда дополнительные автобусы. Радоница в этом году выпала на