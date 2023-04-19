СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 81.60
eur 89.57
Тема дняРиелтор обманула клиентов на 17 миллионов
Все новости
Все новости

На Радоницу перекроют проезды по кладбищам Новосибирска и пустят дополнительные автобусы — смотрим схемы

Радоница в этом году выпала на 25 апреля

1 395

На Радоницу родственники приезжают на могилы, чтобы привести их в порядок

Поделиться

В Новосибирске на Радоницу, 25 апреля, запретят движение транспорта на кладбищах. Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, это сделано для обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка. Ездить по кладбищу сможет специализированный транспорт и автомобили средств коммунального хозяйства.

С 9 утра до 7 вечера движение будет запрещено на территории общественного кладбища «Заельцовское» по Мочищенскому шоссе, 5; на территории общественного кладбища «Гусинобродское» по Гусинобродскому шоссе, 80; на территории общественного кладбища «Клещихинское» по ул. Хилокской, 11а; на участке проезжей части от дома № 7 до дома № 9/1 на ул. Малыгина.

Заельцовское кладбище

Заельцовское кладбище

Поделиться

Гусинобродское кладбище

Гусинобродское кладбище

Поделиться

Клещихинское кладбище

Клещихинское кладбище

Поделиться

На кладбищах будет дежурить медицинский персонал. Также департамент по чрезвычайным ситуациям обеспечит готовность необходимых сил на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Такое же ограничение будет действовать на Заельцовском кладбище 8 мая с 9 до 19 часов.

Мэрия также организует дополнительный транспорт на кладбища 25 апреля с 8 до 16 часов.

В течение дня для удобства пассажиров пять автобусов будут ездить по маршруту «Площадь им. Калинина» — «Заельцовское кладбище». Три маршрутных такси будут ездить «Магазин "Золотая Нива"» — «Гусинобродское кладбище». Также будет обеспечен полный выпуск подвижного состава на других маршрутах, которые ездят рядом с кладбищами.

На прошедших выходных в Новосибирске православные верующие отпраздновали Пасху. Фотокорреспондент НГС запечатлел, как проходила торжественная служба и крестный ход.

По теме

РадоницаКладбищаОбщественный транспорт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter