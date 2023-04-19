На Радоницу перекроют проезды по кладбищам Новосибирска и пустят дополнительные автобусы — смотрим схемы

В Новосибирске на Радоницу, 25 апреля, запретят движение транспорта на кладбищах. Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, это сделано для обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка. Ездить по кладбищу сможет специализированный транспорт и автомобили средств коммунального хозяйства.
С 9 утра до 7 вечера движение будет запрещено на территории общественного кладбища «Заельцовское» по Мочищенскому шоссе, 5; на территории общественного кладбища «Гусинобродское» по Гусинобродскому шоссе, 80; на территории общественного кладбища «Клещихинское» по ул. Хилокской, 11а; на участке проезжей части от дома
На кладбищах будет дежурить медицинский персонал. Также департамент по чрезвычайным ситуациям обеспечит готовность необходимых сил на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.
Такое же ограничение будет действовать на Заельцовском кладбище
Мэрия также организует дополнительный транспорт на кладбища
В течение дня для удобства пассажиров пять автобусов будут ездить по маршруту «Площадь им. Калинина» — «Заельцовское кладбище». Три маршрутных такси будут ездить «Магазин "Золотая Нива"» — «Гусинобродское кладбище». Также будет обеспечен полный выпуск подвижного состава на других маршрутах, которые ездят рядом с кладбищами.
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