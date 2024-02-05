На рейс «Победы» не пустили двух пассажиров — за это наказали гендиректора авиакомпании

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч рублей после того, как она отказала в перелете двум пассажирам. Рейс следовал из Новосибирска в Санкт-Петербург.
Как сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в декабре 2023 года. По информации ведомства, на рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург не пустили пассажиров, которые купили билеты. Причиной стало то, что на борту было превышено количество доступных мест (овербукинг). Людям вернули деньги.
— Генеральному директору авиакомпании внесено представление. Компания привлечена к ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенных повторно), — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.
НГС направил запрос в авиакомпанию «Победа», чтобы получить комментарий по ситуации.
Ранее аналогичная ситуация произошла на рейсе S7. Пассажиров из Новосибирска не пустили в самолет, так как в нем не хватило мест.