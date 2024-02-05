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Тема дняНа рейс «Победы» не пустили двух пассажиров
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На рейс «Победы» не пустили двух пассажиров — за это наказали гендиректора авиакомпании

Также перевозчику выписали штраф

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Авиакомпанию «Победа» привлекли к ответственности за то, что она отказала в перелете 2 пассажирам

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Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч рублей после того, как она отказала в перелете двум пассажирам. Рейс следовал из Новосибирска в Санкт-Петербург.

Как сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в декабре 2023 года. По информации ведомства, на рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург не пустили пассажиров, которые купили билеты. Причиной стало то, что на борту было превышено количество доступных мест (овербукинг). Людям вернули деньги.

— Генеральному директору авиакомпании внесено представление. Компания привлечена к ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенных повторно), — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

НГС направил запрос в авиакомпанию «Победа», чтобы получить комментарий по ситуации.

Ранее аналогичная ситуация произошла на рейсе S7. Пассажиров из Новосибирска не пустили в самолет, так как в нем не хватило мест.

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НовосибирскТранспортная прокуратураАвиакомпания ПобедаОвербукингАэропорт Толмачево
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