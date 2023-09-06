Пассажиров S7 из Новосибирска не пустили в самолет — как наказали авиакомпанию

Пассажиры авиакомпании S7, которые должны были лететь из Новосибирска в Омск, не смогли попасть в самолет. Транспортная прокуратура региона наказала авиакомпанию.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в июне авиакомпания S7 незаконно отказала в перевозке двум пассажирам, которые купили билеты в Омск. Людям не хватило мест в салоне.