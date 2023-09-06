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Пассажиров S7 из Новосибирска не пустили в самолет — как наказали авиакомпанию

Людям не хватило мест на борту

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Пассажиры авиакомпании S7, которые должны были лететь из Новосибирска в Омск, не смогли попасть в самолет. Транспортная прокуратура региона наказала авиакомпанию.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в июне авиакомпания S7 незаконно отказала в перевозке двум пассажирам, которые купили билеты в Омск. Людям не хватило мест в салоне.

Авиакомпанию привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно).

— Наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило, — в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В середине августа прокуратура начала проверку после того, как пассажирам из Новосибирска в Москву не хватило мест в самолете. Ранее НГС на условиях анонимности пообщался с сотрудницей авиакомпании, которая рассказала, что такое овербукинг и почему в новосибирском аэропорту он не классический, а трансферный.

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