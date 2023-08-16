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Пассажирам S7 из Новосибирска не хватило мест в самолете — прокуратура начала проверку

Люди не смогли улететь из-за опоздавшего стыковочного рейса

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Инцидент произошел сегодня, 16 августа

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Пассажиры авиакомпании S7, которые должны были лететь из Новосибирска в Москву, не смогли попасть в самолет. Им не хватило мест.

Как сообщили в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 16 августа в аэропорту Толмачево. Пассажиры рейса из Новосибирска в Москву не смогли попасть в самолет, потому что до этого задержали стыковочный рейс из Иркутска в Новосибирск.

— По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг, — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что по подобным фактам и при нарушении прав граждан в период ожидания рейсов пассажиры могут обращаться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.

Ранее НГС на условиях анонимности пообщался с сотрудницей авиакомпании, которая рассказала, что такое овербукинг и почему в новосибирском аэропорту он не классический, а трансферный.

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