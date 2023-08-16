Пассажирам S7 из Новосибирска не хватило мест в самолете — прокуратура начала проверку

Пассажиры авиакомпании S7, которые должны были лететь из Новосибирска в Москву, не смогли попасть в самолет. Им не хватило мест.
Как сообщили в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 16 августа в аэропорту Толмачево. Пассажиры рейса из Новосибирска в Москву не смогли попасть в самолет, потому что до этого задержали стыковочный рейс из Иркутска в Новосибирск.
— По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг, — сообщили в ведомстве.
В прокуратуре отметили, что по подобным фактам и при нарушении прав граждан в период ожидания рейсов пассажиры могут обращаться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону:
Ранее НГС на условиях анонимности пообщался с сотрудницей авиакомпании, которая рассказала, что такое овербукинг и почему в новосибирском аэропорту он не классический, а трансферный.