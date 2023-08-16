Пассажирам S7 из Новосибирска не хватило мест в самолете — прокуратура начала проверку

Пассажиры авиакомпании S7, которые должны были лететь из Новосибирска в Москву, не смогли попасть в самолет. Им не хватило мест.



Как сообщили в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 16 августа в аэропорту Толмачево. Пассажиры рейса из Новосибирска в Москву не смогли попасть в самолет, потому что до этого задержали стыковочный рейс из Иркутска в Новосибирск.