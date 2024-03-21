Работы идут круглосуточно: что происходит на стройке четвертого моста в Новосибирске — фото

На объекте работают более 300 человек

В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста через реку Обь. Как сообщили в Группе «ВИС», сейчас на объекте задействовано более 300 человек и 50 единиц спецтехники. Работы ведутся круглосуточно.

— В преддверии открытия навигации по реке и начала паводкового сезона строители выполнили комплекс дноуглубительных работ, завершается разбор песчаной насыпи у правого берега, — сообщили в «ВИС».

В тоннельном путепроводе рабочие возводят монолитные парапеты, на выезде из тоннеля подготавливают землю для будущих дорог.

— На эстакадах и съездах левобережной транспортной развязки устанавливаются шумозащитные экраны и блоки парапетного ограждения. В тоннеле в створе ул. Станиславского завершено крепление стен котлована, ведется армирование монолитных колодцев ливневой канализации, — отметил подрядчик.

В июле 2023 года в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заявляли, что срок окончания работ — декабрь 2023 года . Тогда, по данным ведомства, объект был готов на 85%. При этом запустить движение собирались в начале 2024 года после получения необходимых разрешений. В ноябре из-за стройки случился скандал — правительство заморозило переводы денег концессионеру. Работы были на некоторое время приостановлены, а в «ВИС» сообщили, что сдача моста планируется в конце 2024 года.

Ранее НГС разбирался в причинах споров между группой «ВИС» и Министерством транспорта Новосибирской области. Также эксперты высказались о том, как это скажется на сроках работ.

