Изменят ли срок строительства четвертого моста в Новосибирске? Отвечает минтранс

В министерстве транспорта Новосибирской области заявили, что срок ввода четвертого моста не планируют переносить. Объект собираются достроить в этом году.



В середине июля министр транспорта региона Анатолий Костылевский рассказал ТАСС, что ввести мост в эксплуатацию собираются в первом квартале 2024 года.

