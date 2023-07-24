Изменят ли срок строительства четвертого моста в Новосибирске? Отвечает минтранс

В министерстве транспорта Новосибирской области заявили, что срок ввода четвертого моста не планируют переносить. Объект собираются достроить в этом году.
В середине июля министр транспорта региона Анатолий Костылевский рассказал ТАСС, что ввести мост в эксплуатацию собираются в первом квартале 2024 года.
— Окончание работ — в 2023 году. Я думаю, что задача нам завершить работы, а потом начнется проверка Ростехнадзора, документы, ввод и так далее. Эта бумажная работа у нас, скорее всего, займет первый квартал следующего года, — пояснил министр.
НГС направил запрос в правительство региона, чтобы уточнить, планируется ли изменить сроки строительства.
— В соответствии с Графиком строительства мостового перехода, планируемый срок ввода Объекта в эксплуатацию — декабрь 2023 года. Перенос сроков завершения строительства на данный момент не предполагается, — рассказали в минтрансе.
Движение по мосту запустят после того, как объект введут в эксплуатацию. Стоимость строительства составляет 44,7 миллиарда рублей.
В июле четвертый мост был готов на 85%. На нем построили пилон высотой 114 метров, сейчас к нему крепят систему вант.