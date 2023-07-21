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Возвели 17 опор: концессионер показал кадры со стройки четвертого моста в Новосибирске

Объект готов на 85%

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Пилон высотой в 114 метров полностью готов

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На стройке четвертого моста через Обь в Новосибирске возвели 17 опор. На объекте работает более 1300 человек и 220 единиц техники.

Об этом рассказали в пресс-службе группы «ВИС», концессионера строительства:

— На сегодняшний день возведены все 17 опор мостовой переправы. Полностью завершено сооружение 114-метрового пилона, продолжаются работы по натяжению вант. Сложный технологический процесс по монтажу системы, состоящей из 70 вант, начался в мае. На данный момент смонтировано 42 ванты, 60% от общего объема.

На мосту укладывают дорожное покрытие

На мосту укладывают дорожное покрытие

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Продолжаются работы по устройству покрытия на вантовом участке моста в сторону съезда на улицу Ипподромскую. Армирование железобетонной плиты выполнено на 90%, на 45% забетонирована сама плита проезжей части.

В русловой части моста между 6-й и 13-й опорами закончили укладку нижнего слоя асфальтобетона. Строители смонтировали 657 из 666 блоков парапетного ограждения.

— Общая техническая готовность мостового перехода сегодня оценивается в 85%, — сообщает группа «ВИС».

На левом берегу из-за строительства изменилась схема движения

На левом берегу из-за строительства изменилась схема движения

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На транспортной развязке на левом берегу возвели 44 опоры из 45. На этом участке продолжается монтаж металлоконструкций пролетных строений эстакад, устройству земляного полотна и дорожной одежды. Строительство четырех пешеходных переходов планируют завершить в октябре. Инфраструктура левобережной развязки готова на 75%. Готовность эстакады основного хода составляет 76%.

В начале июля НГС вспомнил историю проектирования и строительства четвертого моста. Изначально его хотели построить в Заельцовском районе и сделать балочным. Почитайте, что еще говорили о нем власти и за что критиковали.

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