В Новосибирске перенесли открытие четвертого моста для движения

Четвертый мост в Новосибирске планируют открыть для движения в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона.
Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский ТАСС, строительные работы намерены закончить до конца 2023 года.
— Окончание работ — в 2023 году. Я думаю, что задача нам завершить работы, а потом начнется проверка Ростехнадзора, документы, ЗОС (заключение о соответствии. — Прим. ТАСС), ввод и так далее. Эта бумажная работа у нас, скорее всего, займет первый квартал следующего года, — цитирует ТАСС слова министра.
Как ранее писал НГС, движение по четвертому мосту планировали запустить до конца 2023 года. Сейчас готовность объекта составляет примерно 85%.
Изначально строительство моста оценивали в 21 миллиард рублей. В 2017 году, когда с концессионером подписали соглашение, цена работ выросла до 34 миллиардов. К концу 2022 года строительство стоило уже 44,7 миллиарда рублей. Четвертый мост станет первым платным в Новосибирске: проезд для легковых автомобилей обойдется в 100 рублей, водителям фургонов и грузовиков придется заплатить от 150 до 300 рублей в зависимости от характеристик машины.
НГС подробно разобрал, как менялся проект четвертого моста, и тарифы на проезд по нему. Впервые о строительстве заговорили примерно 15 лет назад.