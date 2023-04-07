Четвертый мост в Новосибирске откроют для движения до конца 2023 года

В Новосибирске до конца 2023 года откроют для движения четвертый мост. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
— Концессионер — группа компаний «ВИС» — четко нам обещает, что до конца 2023 года мост со всеми развязками и путепроводами будет открыт для движения. Мы верим на слово и в этой парадигме живем. Тем более что видим, какими темпами продвигается работа, количество рабочих на всех участках увеличено более чем в два раза — с 600 до 1300 человек, — рассказал министр изданию «Ведомости законодательного собрания НСО».
Ранее в Новосибирске подрядчик завершил строительство пилона четвертого моста. Правая и левая стойки достигли проектной высоты в 114 метров. На работу ушло почти два года — с мая 2021 года.