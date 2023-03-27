Пилон четвертого моста завершили строители в Новосибирске — фото с высоты

В Новосибирске завершили строительство пилона четвертого моста. Как сообщает Группа «ВИС», правая и левая стойки достигли проектной высоты в 114 метров. На работу ушло почти два года — с мая 2021 года.
— Работы велись практически всё время в круглосуточном режиме. В ближайшее время мы приступим к монтажу вантовой системы, подготовительные работы к этому еще одному технологически сложному этапу уже завершаются, — цитирует пресс-служба компании Владислава Вавилина, заместителя генерального директора строительного дивизиона Группы «ВИС».
Смотрим на стройку с высоты.
В середине февраля Группа «ВИС» заявила, что несмотря на «негативные факторы», закончит строительство четвертого моста в срок. На конец января техническая готовность объекта составила 65%.