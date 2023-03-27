СЕЙЧАС +4°С
Пробки 7/10
usd 76.45
eur 82.39
Тема дняПриближается холодный циклон
Все новости
Все новости

Пилон четвертого моста завершили строители в Новосибирске — фото с высоты

Рабочие приступают к монтажу вантовой системы

6 713

Высота пилона — 114 метров

Поделиться

В Новосибирске завершили строительство пилона четвертого моста. Как сообщает Группа «ВИС», правая и левая стойки достигли проектной высоты в 114 метров. На работу ушло почти два года — с мая 2021 года.

— Работы велись практически всё время в круглосуточном режиме. В ближайшее время мы приступим к монтажу вантовой системы, подготовительные работы к этому еще одному технологически сложному этапу уже завершаются, — цитирует пресс-служба компании Владислава Вавилина, заместителя генерального директора строительного дивизиона Группы «ВИС».

Смотрим на стройку с высоты.

Конструкция пилона — две монолитные опоры, соединенные нижней бетонной и верхней стальной поперечными балками или так называемыми «перемычками»

Конструкция пилона — две монолитные опоры, соединенные нижней бетонной и верхней стальной поперечными балками или так называемыми «перемычками»

Поделиться

Всего в монолитное тело пилона залито <nobr class="_">10 312 куб. м</nobr> бетона

Всего в монолитное тело пилона залито 10 312 куб. м бетона

Поделиться

Работы на пилоне были разделены на 29 захваток по 4 метра, последние захватки — по 2 метра

Работы на пилоне были разделены на 29 захваток по 4 метра, последние захватки — по 2 метра

Поделиться

На высоте <nobr class="_">67,6 м</nobr> смонтирована верхняя перемычка пилона общим весом 221,5 тонны

На высоте 67,6 м смонтирована верхняя перемычка пилона общим весом 221,5 тонны

Поделиться

В середине февраля Группа «ВИС» заявила, что несмотря на «негативные факторы», закончит строительство четвертого моста в срок. На конец января техническая готовность объекта составила 65%.

По теме

Четвертый мостВИССтройкаФото с высоты
  • ЛАЙК10
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter