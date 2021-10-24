Не хуже, чем в музее. Рассматриваем парадные элитных многоэтажек Новосибирска (осторожно, слишком много роскоши)

Давайте признаем, слово «подъезд» по-прежнему вызывает у нас ассоциации с типовыми зеленовато-голубыми стенами, рядами металлических почтовых ящиков и гремящим лифтом. И пусть подъезды современных многоэтажек стали куда чище и уютнее, это всё равно не сравнится с парадными элитных высоток. Тут и картины во всю стену, и лаунж-зоны с камином, и массивные дорогие люстры — будто попал не в жилой дом, а в пятизвездочный отель. Корреспондент НГС заглянул туда, где царит почти что музейная атмосфера роскоши. Как именно выглядят известные многоэтажки премиум-класса изнутри — в нашей подборке.
Как в бутик-отеле где-нибудь в Европе
В центре города на улице Советской находится ЖК Prime House, чей холл, как говорят в строительной компании «Сибирь Девелопмент», повторяет атмосферу европейского бутик-отеля. Для стен использовали белый иранский травертин, для оформления входной зоны — натуральный португальский известняк, а элементы декора изготовили из латуни.
— В лаунж-зоне расположились шикарный светлый диван, кресла, кофейный и книжный столики. Центр притяжения — огромная итальянская люстра с элементами художественного стекла ручной формовки. Ноту роскоши холлу придают лифтовые порталы с отделкой под латунь, — перечисляют в компании.
Фешенебельный патриотизм
В высотках «Флотилии» (Сибревкома, 9) уже на входе ощущаешь восторженную атмосферу патриотизма. Жильцов встречают световые панно с кораблями и портреты великих русских адмиралов во всю стену, тут же справочная информация о подвигах этих исторических личностей — чтобы можно было поизучать, пока дожидаешься приезда лифта.
— На типовых этажах цифровая печать на холсте. Картины с подсветкой в холлах — это фреска. На холст наносится грунтовка, на которую наносятся мазки, потом сверху идет цифровая широкоформатная печать. Световые панно выполнены из цветного стекла с гравировкой, подсвеченной изнутри, — рассказали в компании ГК «Дом-Строй» (застройщик).
Камин в подъезде и бахилы на входе
Еще один примечательный жилой комплекс в нашем списке — «Бульварный переулок» на улице Тимирязева. Цена за квадратный метр жилья в этих кирпичных высотках может доходить до 270 тысяч рублей (по данным сайта N1). Как указано на сайте застройщика — ИСК «Русь» — у ЖК есть свой штат агрономов, а вымощенные каменные дорожки здесь моют шампунем. Если всё так роскошно и причудливо снаружи, то не менее красиво должно быть и внутри домов — смотрите сами.
Райские кущи в парадной
Дом, который скрывается от любопытных глаз — ЖК «Эдем» на Богдана Хмельницкого — уже на входе встречает металлической надписью «жилой комплекс класса DeLuxe». Внутри, как и подобает любой элитной недвижимости, дорого и торжественно.
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