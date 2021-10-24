Не хуже, чем в музее. Рассматриваем парадные элитных многоэтажек Новосибирска (осторожно, слишком много роскоши)

Как в бутик-отеле где-нибудь в Европе



В центре города на улице Советской находится ЖК Prime House, чей холл, как говорят в строительной компании «Сибирь Девелопмент», повторяет атмосферу европейского бутик-отеля. Для стен использовали белый иранский травертин, для оформления входной зоны — натуральный португальский известняк, а элементы декора изготовили из латуни.



— В лаунж-зоне расположились шикарный светлый диван, кресла, кофейный и книжный столики. Центр притяжения — огромная итальянская люстра с элементами художественного стекла ручной формовки. Ноту роскоши холлу придают лифтовые порталы с отделкой под латунь, — перечисляют в компании.

