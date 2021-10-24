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Не хуже, чем в музее. Рассматриваем парадные элитных многоэтажек Новосибирска (осторожно, слишком много роскоши)

Эти холлы язык не повернется назвать подъездами — жильцов встречают камин, библиотека, картины и много-много мрамора

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Можно подумать, что вы оказались в чьей-то роскошно обставленной гостиной, но нет, это всего лишь подъезд в доме

Можно подумать, что вы оказались в чьей-то роскошно обставленной гостиной, но нет, это всего лишь подъезд в доме

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Давайте признаем, слово «подъезд» по-прежнему вызывает у нас ассоциации с типовыми зеленовато-голубыми стенами, рядами металлических почтовых ящиков и гремящим лифтом. И пусть подъезды современных многоэтажек стали куда чище и уютнее, это всё равно не сравнится с парадными элитных высоток. Тут и картины во всю стену, и лаунж-зоны с камином, и массивные дорогие люстры — будто попал не в жилой дом, а в пятизвездочный отель. Корреспондент НГС заглянул туда, где царит почти что музейная атмосфера роскоши. Как именно выглядят известные многоэтажки премиум-класса изнутри — в нашей подборке.

Как в бутик-отеле где-нибудь в Европе


В центре города на улице Советской находится ЖК Prime House, чей холл, как говорят в строительной компании «Сибирь Девелопмент», повторяет атмосферу европейского бутик-отеля. Для стен использовали белый иранский травертин, для оформления входной зоны — натуральный португальский известняк, а элементы декора изготовили из латуни.

— В лаунж-зоне расположились шикарный светлый диван, кресла, кофейный и книжный столики. Центр притяжения — огромная итальянская люстра с элементами художественного стекла ручной формовки. Ноту роскоши холлу придают лифтовые порталы с отделкой под латунь, — перечисляют в компании.

Даже не верится, что по этому дорогому мраморному полу ходят жители дома, вернувшиеся с прогулки по пыльному Новосибирску

Даже не верится, что по этому дорогому мраморному полу ходят жители дома, вернувшиеся с прогулки по пыльному Новосибирску

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Массивная люстра на входе — еще одна ассоциация с отелем

Массивная люстра на входе — еще одна ассоциация с отелем

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«Отделка из натурального камня естественных благородных оттенков, элементы декора из латуни и мягкая игра света», — описывают холл многоэтажки специалисты компании-застройщика

«Отделка из натурального камня естественных благородных оттенков, элементы декора из латуни и мягкая игра света», — описывают холл многоэтажки специалисты компании-застройщика

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Фешенебельный патриотизм

В высотках «Флотилии» (Сибревкома, 9) уже на входе ощущаешь восторженную атмосферу патриотизма. Жильцов встречают световые панно с кораблями и портреты великих русских адмиралов во всю стену, тут же справочная информация о подвигах этих исторических личностей — чтобы можно было поизучать, пока дожидаешься приезда лифта.

— На типовых этажах цифровая печать на холсте. Картины с подсветкой в холлах — это фреска. На холст наносится грунтовка, на которую наносятся мазки, потом сверху идет цифровая широкоформатная печать. Световые панно выполнены из цветного стекла с гравировкой, подсвеченной изнутри, — рассказали в компании ГК «Дом-Строй» (застройщик).

В отделке, как говорят в компании, использовались натуральный камень, металл и зеркала

В отделке, как говорят в компании, использовались натуральный камень, металл и зеркала

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«Каждая деталь — тонкая нота гимна морской славы России», — говорится на сайте застройщика

«Каждая деталь — тонкая нота гимна морской славы России», — говорится на сайте застройщика

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А вот эта деталь — роза ветров — как объясняет архитектор проекта, стала индивидуальным решением. Подобные изображения есть на всех типовых этажах

А вот эта деталь — роза ветров — как объясняет архитектор проекта, стала индивидуальным решением. Подобные изображения есть на всех типовых этажах

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И еще одна вариация на морскую тему

И еще одна вариация на морскую тему

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В компании подчеркивают, что жилье во «Флотилии» — одно из самых «респектабельных» предложений на рынке нового жилья

В компании подчеркивают, что жилье во «Флотилии» — одно из самых «респектабельных» предложений на рынке нового жилья

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Камин в подъезде и бахилы на входе

Еще один примечательный жилой комплекс в нашем списке — «Бульварный переулок» на улице Тимирязева. Цена за квадратный метр жилья в этих кирпичных высотках может доходить до 270 тысяч рублей (по данным сайта N1). Как указано на сайте застройщика — ИСК «Русь» — у ЖК есть свой штат агрономов, а вымощенные каменные дорожки здесь моют шампунем. Если всё так роскошно и причудливо снаружи, то не менее красиво должно быть и внутри домов — смотрите сами.

Необходимая мера — коробки с бахилами на входе в парадную

Необходимая мера — коробки с бахилами на входе в парадную

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А всё потому, что внутри вот такая обстановка: есть камин, кожаная мебель и даже небольшая игровая зона

А всё потому, что внутри вот такая обстановка: есть камин, кожаная мебель и даже небольшая игровая зона

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Еще один холл, который напоминает библиотеку в каком-нибудь загородном коттедже

Еще один холл, который напоминает библиотеку в каком-нибудь загородном коттедже

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Другой вариант оформления холла. Здесь тоже есть камин

Другой вариант оформления холла. Здесь тоже есть камин

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Вряд ли лифты в ЖК нерасторопны, но на всякий случай здесь предусмотрели возможность посидеть и подождать

Вряд ли лифты в ЖК нерасторопны, но на всякий случай здесь предусмотрели возможность посидеть и подождать

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А так выглядит площадка на этаже

А так выглядит площадка на этаже

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Райские кущи в парадной

Дом, который скрывается от любопытных глаз — ЖК «Эдем» на Богдана Хмельницкого — уже на входе встречает металлической надписью «жилой комплекс класса DeLuxe». Внутри, как и подобает любой элитной недвижимости, дорого и торжественно.

Как подчеркивают в компании, их дом, построенный примерно 10 лет назад, присутствует в списке 100 лучших домов России

Как подчеркивают в компании, их дом, построенный примерно 10 лет назад, присутствует в списке 100 лучших домов России

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Холл многоэтажки выглядит как фойе в отеле. Ну или в каком-нибудь роскошном бизнес-центре

Холл многоэтажки выглядит как фойе в отеле. Ну или в каком-нибудь роскошном бизнес-центре

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За стойкой администрации лаунж-зона и огромная картина во всю стену

За стойкой администрации лаунж-зона и огромная картина во всю стену

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Кстати, идиллические пейзажи есть не только в парадной, но и на этажах

Кстати, идиллические пейзажи есть не только в парадной, но и на этажах

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Еще несколько текстов об элитной недвижимости

Прониклись темой роскоши? Тогда вам в этот раздел — здесь мы собираем материалы об элитной недвижимости в Новосибирске и окрестностях.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Недавно мы рассказывали о продаже пентхауса в центре города за 37 млн рублей. Внутри есть джакузи, крытый бассейн и массивная лестница из ясеня.

А эта недвижимость подороже — коттедж за 71 млн рублей с британским туалетом. Его продает депутат КПРФ.

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