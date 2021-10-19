В Новосибирске продают пентхаус в стиле Позднего Возрождения. Смотрим на мрамор, картины и интерьеры за 37 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневый пентхаус на улице Урицкого с крытым бассейном и джакузи. Стоимость элитной недвижимости — 37 млн рублей. Объявление о ее продаже появилось 12 октября .



— Интерьер оформлен по уникальному дизайн-проекту в стиле ампир и создает атмосферу венецианской виллы эпохи Позднего Возрождения. Вся квартира безупречно выдержана в едином стиле, — отмечается в объявлении.