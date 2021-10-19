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В Новосибирске продают пентхаус в стиле Позднего Возрождения. Смотрим на мрамор, картины и интерьеры за 37 млн рублей

Дорогая квартира располагается рядом с кинотеатром «Победа» — кому она может принадлежать?

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Квартира занимает два этажа в доме премиум-класса на улице Урицкого

Квартира занимает два этажа в доме премиум-класса на улице Урицкого

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В Новосибирске продают пентхаус в стиле Позднего Возрождения за 37 млн

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневый пентхаус на улице Урицкого с крытым бассейном и джакузи. Стоимость элитной недвижимости — 37 млн рублей. Объявление о ее продаже появилось 12 октября.

— Интерьер оформлен по уникальному дизайн-проекту в стиле ампир и создает атмосферу венецианской виллы эпохи Позднего Возрождения. Вся квартира безупречно выдержана в едином стиле, — отмечается в объявлении.

Квартира занимает два этажа и имеет площадь 233 кв. м. В ней пять лоджий, есть джакузи и круглогодичный крытый бассейн (правда, на фото он не попал, его параметры в объявлении не указаны), массивная лестница из натурального ясеня, а для отделки комнат использованы мрамор и дубовый паркет.

В объявлении особенно подчеркивается лестница из натурального ясеня

В объявлении особенно подчеркивается лестница из натурального ясеня

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Кухня объединена с гостиной — эта комната занимает <nobr class="_">60 кв. м</nobr>

Кухня объединена с гостиной — эта комната занимает 60 кв. м

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Есть кабинет с камином

Есть кабинет с камином

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«Мебель и техника ведущих мировых производителей», — пишет продавец

«Мебель и техника ведущих мировых производителей», — пишет продавец

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В ванной владельцы пентхауса выбрали керамогранит

В ванной владельцы пентхауса выбрали керамогранит

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Собственником квартиры, по данным выписки из ЕГРН, с 2008 года является Беляева Людмила Федоровна. Сведений о ней в «Контур.Фокусе» не нашлось, но это имя встречается в заметке того же года в издании «Вечерний Новосибирск». В публикации рассказывается о семье Беляевых — лауреате конкурса «Династии города Новосибирска», учрежденного главным управлением образования мэрии.

В публикации школьник Андрей Беляев рассказывает о «судьбе своей семьи в судьбе города», в частности о своей бабушке, которая почти тридцать лет проработала в Новосибирском торгово-экономическом колледже, где была заведующей кафедрой юридических дисциплин. Ее фамилия, имя и отчество полностью совпадают с именем владелицы статусного пентхауса.

Там же упоминается сын Людмилы Федоровны и папа школьника — заместитель гендиректора АО «Сибмост» Дмитрий Беляев.

«Сибмост» известен по строительству третьего моста через Обь в Новосибирске, а также Восточного обхода, который по-прежнему недостроен. В апреле 2020 года субподрядчик Восточного обхода, которому задолжали 6 миллионов рублей, обвинил «Сибмост» в создании фирм-прокладок и написал жалобы президенту и следователям. Новосибирскую компанию «Сибмост» признали банкротом в мае 2020 года. Дело о признании компании несостоятельной открыли в 2016 году, а в мае 2019 года в компании ввели процедуру наблюдения. В феврале 2021 года сокращенные сотрудники «Сибмоста» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину — им не выплачивали задолженность по зарплате уже 4 месяца. В конце марта рабочие обанкротившейся компании выплаты все-таки получили.

В настоящее время Дмитрий Беляев совместно со своим сыном владеет ООО «Мост» — компанией, специализирующейся на услугах в области права. Располагается она в одноименном бизнес-центре на улице Фрунзе.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Корреспондент НГС не смог связаться с Дмитрием и Андреем Беляевыми, чтобы подтвердить информацию о принадлежности их семье дорогого пентхауса.

В прошлом месяце рядом со «Студенческой» продавали пентхаус с ванной комнатой в древнегреческом стиле. За жилье просили 21,8 млн рублей.

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пентхаусэлитная недвижимость
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