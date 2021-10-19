В Новосибирске продают пентхаус в стиле Позднего Возрождения. Смотрим на мрамор, картины и интерьеры за 37 млн рублей

В Новосибирске продают пентхаус в стиле Позднего Возрождения за 37 млн
В Новосибирске выставили на продажу двухуровневый пентхаус на улице Урицкого с крытым бассейном и джакузи. Стоимость элитной недвижимости —
— Интерьер оформлен по уникальному дизайн-проекту в стиле ампир и создает атмосферу венецианской виллы эпохи Позднего Возрождения. Вся квартира безупречно выдержана в едином стиле, — отмечается в объявлении.
Квартира занимает два этажа и имеет площадь 233
Собственником квартиры, по данным выписки из ЕГРН, с 2008 года является Беляева Людмила Федоровна. Сведений о ней в «Контур.Фокусе» не нашлось, но это имя встречается в заметке того же года в издании «Вечерний Новосибирск». В публикации рассказывается о семье Беляевых — лауреате конкурса «Династии города Новосибирска», учрежденного главным управлением образования мэрии.
В публикации школьник Андрей Беляев рассказывает о «судьбе своей семьи в судьбе города», в частности о своей бабушке, которая почти тридцать лет проработала в Новосибирском торгово-экономическом колледже, где была заведующей кафедрой юридических дисциплин. Ее фамилия, имя и отчество полностью совпадают с именем владелицы статусного пентхауса.
Там же упоминается сын Людмилы Федоровны и папа школьника — заместитель гендиректора АО «Сибмост» Дмитрий Беляев.
«Сибмост» известен по строительству третьего моста через Обь в Новосибирске, а также Восточного обхода, который по-прежнему недостроен. В апреле 2020 года субподрядчик Восточного обхода, которому задолжали
Корреспондент НГС не смог связаться с Дмитрием и Андреем Беляевыми, чтобы подтвердить информацию о принадлежности их семье дорогого пентхауса.
В прошлом месяце рядом со «Студенческой» продавали пентхаус с ванной комнатой в древнегреческом стиле. За жилье просили